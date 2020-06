Tani inteligentny karnisz od Xiaomi zadba o Twoje firanki i zasłony

Smart home w dobrym wydaniu.





Automatyczne zasłony? Lubię to!

Inteligentny karnisz Xiaomi nie jest drogi

Liczba praktycznych produktów codziennego użytku nieobecnych w ofercie Xiaomi kurczy się. Chińskiemu producentowi udało się załatać kolejną lukę w portfolio gadżetów przydatnych w każdym domu. Tym razem nowością jest inteligentny karnisz, który ułatwi obsługę zasłon w domu. Urządzenie programować można z poziomu aplikacji mobilnej, ale specjalna jednostka sterująca jest w stanie samodzielnie w pełni zautomatyzować ich działanie.Jak problematycznym jest przesuwanie zasłon wiedzą zwłaszcza osoby mieszkające w starym budownictwie. Okienne zasłony zawieszone są przeważnie bardzo wysoko na karniszach, w których działanie prowadnic wraz z upływem czasu pozostawia wiele do życzenia. Szarpanie się z firanką lub zasłoną powoduje często zrywanie "żabek" i wymusza wycieczkę na drabinie aż pod sam sufit. Problem ten rozwiązuje omawiany Mi Smart Curtain.Minimalistyczny i funkcjonalny. | Źródło: XiaomiXiaomi Mi Smart Curtain składa się z modułu sterującego z silniczkiem, a także 3-metrowej magnezowo-aluminiowej szyny, po której poruszają się "żabki". Użytkownik po zamocowaniu urządzenia i podpięciu go do źródła zasilania musi jedynie zadbać o materiał do zasłonięcia okna i... może uruchomić sprzęt. Pracą tegoż zarządzać da się z poziomu pilota, ale także aplikacji mobilnej i asystenta głosowego XiaoAI (w Chinach). Co potrafi inteligentny karnisz?Xiaomi obiecuje w pełni zautomatyzowane działanie. Jednostka centralna zasłoni samoczynnie okno w sytuacji, gdy czujnik wykryje intensywne światło słoneczne. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tworzyć plany i nakazywać odsłanianie i zasłanianie okien o określonej godzinie. Głośność pracy mechanizmu to zaledwie 30 dB, a pobór mocy to zaledwie 20 W.Cena Xiaomi Mi Smart Curtain jest całkiem sensowna. | Źródło: IT HomeXiaomi Mi Smart Curtain kupić można od dziś na platformie crowdfundingowej Xiaomi, w cenie 699 juanów, czyli ok. 400 złotych. Regularna cena sklepowa wyniesie 799 juanów, czyli w przeliczeniu ok. 450 złotych. Produkt za jakiś czas na pewno pojawi się na AliExpress i innych popularnych platformach zakupowych, za pomocą których sprzęt będzie dało się sprowadzić do Polski.Źródło: Xiaomi