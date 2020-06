Nadchodzi największa zmiana w historii MacBooków

Apple zapowie ją jeszcze w czerwcu.





Od kilku lat w branży krążyły pogłoski na temat tego, iż, które miałyby pozwolić firmie uniezależnić się od Intela. Tego typu decyzja byłaby trzęsieniem ziemi w świecie komputerów – do tej pory Intel posiadał bowiem wyłączność na obsługę sprzętów z serii MacBook. Według serwisu Bloomberg, konferencja WWDC 2020 w czerwcu bieżącego roku będzie finalnym momentem, w którym producent z jabłkiem w logo oficjalnie zapowie wspomnianą wyżej zmianę. Apple ma ujawnić szczegóły dotyczące projektu o nazwie kodowej Kalamata.Bazując na poprzednich przeciekach, nowe procesory Apple dla MacBooków. Czipy zostały zaprojektowane bezpośrednio przez Apple i wyprodukowane przez tajwańską firmę TSMC. Ta sama marka zajmuje się również produkcją procesorów dla AMD czy NVIDII – największych graczy na rynku komputerowym. Wykorzystanie układów ARM dałoby Apple całkowitą kontrolę nad komponentami używanymi w laptopach z serii MacBook, jak również komputerach stacjonarnych iMac.Amerykańska firma nie planuje wprowadzać większych zmian do swojego oprogramowania macOS.Co tak naprawdę zmieniają procesory ARM w MacBookach? Przede wszystkim rozwiązanie to będzie nie tylko wydajne, ale również przełoży się na. Procesory ARM pozwalają także na znaczną energooszczędność podczas pracy urządzenia. Oznacza to po prostuNiestety w całej sytuacji jest jeden problem. Wykorzystanie procesorów ARM zmusi wszystkich twórców programów dla macOS do konieczności. Może okazać się, że na początku niektóre aplikacje nie będą w ogóle działać z procesorami innymi niż do tej pory stosowane przez Apple.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać do konferencji WWDC, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.Źródło: Engadget / fot. iabzd - Unsplash