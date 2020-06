Oferta telewizorów Sony Bravia na 2020 rok - będzie w czym wybierać

Szeroka gama produktów TV.

8K i UHD – modele LED

Nowe rozwiązanie Ambient Optimization

Najmocniejsze telewizory UHD

Tylko jeden OLED





Dodatkowe atuty w nowych TV Sony z 2020 r.

Czas na weryfikację XH95 i OLED A8

Wszystkie telewizory Sony z 2020 r. - od modelu XH80 począwszy - są kompatybilne z formatami. Na pokładzie urządzeń znajdziemy system operacyjnySony kolejny rok z rzędu podąża identyczną drogą co koreańscy konkurenci, wprowadzając telewizor LCD LED w rozdzielczości. ZH8 będzie dostępny w dwóch przekątnych: 75” i 85”. Wydaje się, że posiadanie w ofercie modelu 8K w takim rozmiarze jest czysto wizerunkowym posunięciem. Wątpię bowiem by producentowi udało się sprzedać wiele egzemplarzy tego - jakże ciekawego i zaawansowanego – urządzenia (egzemplarz 75” to wydatek rzędu 29 999 zł). Producent zaimplementował w tym modelu m.in. FALD, X-Wide Angle, Procesor X1 Ultimate i technologię 8K X-Reality PRO, HDMI 2.1 (eARC,4K 120 kl./s, 8K 60 kl./s).Oferta w segmencie LCD LED jest dość szeroka. Znajdują się w niej zarówno egzemplarze UHD, jak i wspomniane powyżej 8K. W najtańszym segmencie pojawią się produkty z matrycą 50Hz - X70 (TV nie dysponuje systemem Android TV), XH80, XH81 o przekątnych od 43” do 85” w zależności od serii. Odbiorniki będą wyposażone w podświetlenie krawędziowe (Edge LED) lub bezpośrednie (Direct LED) oraz Procesor X1 (z wyjątkiem XH70).Nowością w XH95, ZH8 oraz OLED A8 jest technologia poprawiająca obraz i dźwięk -. Automatycznie zwiększa ona lub zmniejsza jasność obrazu odpowiednio do oświetlenia pomieszczenia. Ponadto wykrywanie np. mebli lub innych obiektów, które mogą tłumić lub odbijać dźwięk, pozwala zoptymalizować akustykę.Najciekawiej w segmencie UHD LCD LED zapowiada się(55” – 6 499 zł) wyposażony w Procesor X1 Ultimate, technologię Full Array Local Dimming (tylne pełne podświetlenie z lokalnym/strefowym wygaszaniem). Acoustic Multi-Audio i system Sound-from-Picture Reality (dwa małe głośniki wysokotonowe, ulokowane na tylnej lewej i prawej krawędzi obudowy) to istotne rozwiązania w kwestii audio. Identyczne mechanizm występuje w modelu XH90.foto. SonyPonadto w egzemplarzach XH95 od 55” wzwyż występuje powłoka X-Wide Angle, zapewniająca lepszy obraz przy oglądaniu pod kątem. W odbiorniku znajdziemy HDMI 2.1 z obsługą kanału eARC. Co ciekawe, producent postanowił w niższej serii (XH90), jako jedynej z całej oferty, zastosować dodatkowe funkcjonalności: ALLM i VRR oraz 4K 120 kl./s. Wydaje się, że XH90 jest idealnym urządzeniem dla graczy.Warto wspomnieć, że w XH90, XH95 i ZH8 (8K) istnieje możliwość regulowania rozstawu podstawy (wąsko, szeroko), w zależności od indywidualnej preferencji konsumenta.Od 2018 r. japoński producent dysponował dwoma odbiornikami z matrycą organiczną, które - w dużym uproszczeniu - można było wyróżnić jako model flagowy i standardowy (słabiej wyposażony). W tym roku jednak Sony zdecydowało się w swoim line-up umieścić tylko jeden OLED (A8). Co prawda, w ofercie pojawia się jeszcze AG9, ale przypominam czytelnikom, że jest to egzemplarz z 2019 r.Patrząc obiektywnie na A8 wydaje się, że producent zastosował pewnego rodzaju kompromis w kwestii specyfikacji – plasując go gdzieś pomiędzy flagowym i standardowym TV OLED. Najnowszy produkt wyposażony w organiczną matrycę otrzymał najmocniejszy procesor Ultimate X1 odpowiedzialny za przetwarzanie obrazu, dwa głośniki niskotonowe, Ambient Optimization, HDMI 2.1 eARC oraz technologię X-Motion Clarity.Dużym wyróżnikiem A8 jest system dźwiękowy Acoustic Surface Audio. W odbiorniku pod matrycą ukryto wzbudniki powodujące drgania, co w wielkim uproszczeniu oznacza, że dźwięk z telewizora wydobywa się wprost z ekranu. Niestety na przestrzeni lat Sony systematycznie ogranicza ten - jakże ciekawy - system audio. I tak dla porównania: w AF9 (2018 r) były zastosowane trzy wzbudniki o łącznej moc 98W, w AG9 (2019 r.) już tylko dwa wzbudniki o mocy 60W. Tegoroczny model dysponuje dwoma wzbudnikami o mocy 30W.Warto wspomnieć, że na rynku pojawi się A89 - będzie to egzemplarz pochodny względem A8, posiadający inny kolor obudowy i podstawy oraz pilot z podświetlaną klawiaturą. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku, cena tego urządzenia w 55” wynosi 8 999 zł, a w 65” – 12 499 zł.Elementem wspólnym line-up 2020 Sony (od XH80) jest kompatybilność z- zapewne ta informacja ucieszy wszystkich użytkowników urządzeń Apple.Producent podczas konferencji pochwalił się dwoma certyfikatami: IMAX Enhanced (XH95, A8, ZH8 oraz AG9 i XG9 z 2019 ) oraz Netflix (wszystkie TV od serii XH80).Warto przypomnieć, że w wybranych telewizorach (w tym również z ubiegłych) lat znajduje się dedykowany. Powstał on przy udziale inżynierów Sony, odpowiedzialnych za jakość obrazu, oraz specjalistów od koloru z firmy Netflix. Finalnie użytkownik powinien otrzymać obrazu porównywalny z monitorami studyjnymi, będącymi wzorcem i punktem odniesienia w studiach filmowych.Zapewne dla wielu potencjalnych konsumentów dużym atutem będzie wprowadzenie w pilotach, dołączanych do wybranych egzemplarzy ( XH95, A89, ZH8), podświetlanej klawiatury.Już niedługo do naszej redakcji zostanie dostarczony przez producenta jeden z najnowszych odbiorników. Wtedy też będę mógł empirycznie przekonać się o zmianach, jakie zostały wprowadzone w nowych produktach w odniesieniu do ich poprzedników z lat ubiegłych. Nie ukrywam, że moje największe oczekiwania wiążą się z XH95, gdyż za każdym razem nowa flagowa seria UHD LCD LED japońskiego koncernu (tj.: XF90 z 2018 r. oraz XG95 z 2019 r.) z roku na rok robi na mnie lepsze wrażenie.Z lekką dozą ostrożności podchodzę do OLED A8. Jestem bowiem ciekaw, czy Sony udało się znaleźć tzw. złoty środek (kompromis), o którym wspomniałem wcześniej. Model XH90, według specyfikacji, zapowiada się na miano „killera” w kategorii telewizora gamingowego. Czas jednak pokaże, czy faktycznie tak się stanie. Nowa oferta Sony jest dość atrakcyjna - każdy konsument powinien znaleźć coś dla siebie. Jak zwykle kluczem do sukcesu będą ceny, gdyż to jedno z najważniejszych kryteriów podczas wyboru nowego odbiornika.Źródło: opracowanie wł. / Sony