Roadie 3. Strojenie i zmiana strun w gitarze, też mogą być wygodne, szybkie i smart

Wyeliminuj ręczne strojenie i nawijanie strun

Jeśli gracie na gitarze, to zapewne nie lubicie strojenia, czy tym bardziej wymieniania strun. To nic trudnego, ale mocniej rozstrojony instrument czy taki z pękniętą struną, nie wróży tylko kilku sekund przerwy. Pewne rzeczy można by było pozostawić swojej technicznej ekipie i skupić się tylko na występie czy próbie z zespołem, ale nie każdy jest gwiazdą z całym zapleczem pomocników.



Szybkie nawijanie strun silniczkiem Roadie 3 / foto. Band Industries @ Kickstarter

Można stroić na ucho lub stoikiem, ale nawet taki przyrząd nie ustawi za nas strun. Zmieniając cały komplet w tradycyjnej gitarze trzeba się nieźle namachać kluczami i nie trudno o bolące ręce, a przecież chciałoby się jeszcze pograć. Co dopiero w instrumentach siedmiostrunowych lub nawet ośmiostrunowych. Te czynności można mocno usprawnić dzięki automatycznym stroikom, które same kręcą kluczami gitary.



Gitara, ukulele i inne instrumenty strunowe

Stroik współpracuje nie tylko z gitarami / foto. Band Industries @ Kickstarter









Eksperymenty z niestandardowymi ustawieniami

Jeśli chcemy eksperymentować lub dostosowywać ustawienia do specyficznych założeń, to stroik nie ma z tym problemu. Poza bardzo bogatą bazą strojeń dla różnych instrumentów, możemy wybrać też nasze niestandardowe ustawienie, a później zapisać je i podzielić się z innymi użytkownikami przesyłając preset do bazy.





Sprzęt można też standardowo skalibrować na odmienną wysokość dźwięku A4 pomiędzy 420, a 460 Hz (typowo to 440 Hz). Możliwe jest nawet uwzględnienie przy strojeniu założonego na danym progu kapodastera. Jeśli mamy nieco więcej czasu i np. sesję nagraniową, to warto przestawić Roadie 3 w dokładny tryb accurate.



Jest też Bluetooth i wbudowany akumulator

Jak na smart gadżet przystało, stroik łączy się z naszym telefonem lub tabletem poprzez Bluetooth, ale ma też wbudowany kolorowy ekran i można z niego korzystać bez aplikacji. Choć naturalnie program dostępny na Androida i iOS daje więcej możliwości. Nie trzeba posiłkować się bateriami. Roadie 3 ma wbudowany akumulator 500 mAh, który ładuje się dowolnym zasilaczem USB lub powerbankiem ze złącza USB-C.



Dedykowana aplikacja na smartfony / foto. Band Industries @ Kickstarter



Projekt mocno przekroczył zakładaną kwotę zbiórki na Kickstarterze. Twórcy z Band Industries zebrali już ponad 300 tysięcy dolarów, a do końca kampanii pozostało jeszcze 16 dni. Niestety nie są już dostępne oferty z większymi zniżkami. Obecnie za Roadie 3 trzeba zapłacić na zbiórce 99 dolarów (około 390 złotych) lub przemyśleć zestaw złożony z kilku egzemplarzy - jedna sztuka wychodzi nieco taniej. Projekt dostępny jest pod tym adresem. Wysyłki będą odbywały się w październiku.

Akcesoria gitarowe też idą z duchem czasu.