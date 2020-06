Realme X3 SuperZoom już w Polsce. Zrobisz nim zdjęcia gwiazd

Zadebiutowały także inne urządzenia.





Dziś miała miejsce polska premiera aż pięciu nowych urządzeń marki Realme, która to coraz mocniej rozpycha się na naszym rynku. Do obecnych już w sklepach smartfonów Realme X50 Pro 5G oraz Realme 6 Pro dołączyły dziś Realme X3 SuperZoom z procesorem Snapdragon 855+ i aparatem o sporych (przynajmniej teoretycznie) możliwościach, tani smartfon Realme 5i oraz trzy produkty AIoT: Realme Watch, Realme Band i Realme Buds Air Neo.Szukacie smartfonu z możliwie najlepszym flagowym procesorem, w jak najatrakcyjniejszej cenie? Nie możecie zatem zignorować dysponującego układem Qualcomm Snapdragon 855+ Realme X3 SuperZoom, który daje także kilka innych dobrych argumentów, aby się nim zainteresować.Obraz wyświetlany jest tu na 6,6-calowym ekranie Ultra Smooth Display z matrycą IPS, chronionym przez szkło Corning Gorilla Glass. Producent informuje o odświeżaniu na poziomie aż 120 Hz. O płynne działanie urządzenia dba aż 12 GB pamięci RAM, a użytkownik na swoje dane otrzymuje aż 256 GB pamięci.Na miłośników fotografii mobilnej czeka aż sześć aparatów. Na zestaw czterech aparatów tylnych składają się aparat główny z matrycą 64 Mpix, aparat szerokokątny 8 Mpix, aparat z teleobiektywem z zoomem optycznym 5x i matrycą 8 Mpix, a także sensor o rozdzielczości 2 Mpix połączony z obiektywem makro. Realme zachwala 60-krotny zoom peryskopowy, a także tryb Starry Mode ułatwiający fotografowanie gwiazd. Z przodu użytkownik znajdzie główny aparat 32 Mpix do selfie i kamerkę 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym do zdjęć grupowych.Aparaty tylne w Realme X3 SuperZoom. | Źródło: mat. własneAtutem sprzętu jest bateria o pojemności 4200 mAh, którą za sprawą technologii szybkiego ładowania o mocy 30 W można naładować do 100% w ciągu zaledwie 55 minut.Cena Realme X3 SuperZoom wyniesie 2399 złotych. Sprzedaż ruszy od 15 czerwca w sklep-realme.pl, a także w Media Expert, RTV Euro AGD i X-kom.pl. Smartfon dostępny będzie w kolorach Arktyczna Biel oraz Lodowcowy Błękit.Nasz test Realme X3 SuperZoom przeczytacie na łamach serwisu Instalki.pl jeszcze dziś lub jutro.Inną z prezentowanych dziś nowości był Realme 5i z 6,5-calowym ekranem Full HD o rozdzielczości 720x1600 pikseli. O jego wydajność dba Snapdragon 665 i 4 GB RAMu. Użytkownik na swoje dane otrzymuje 64 GB pamięci. Długi czas pracy zapewniać ma bateria 5000 mAh.Realme 5i ma być "tani". | Źródło: RealmeRealme 5i dysponuje pojedynczym aparatem 8 Mpix na przodzie, a także poczwórnym z tyłu. Znajdziemy tam aparat główny 12 Mpix, obiektyw szerokokątny z sensorem 8 Mpix, obiektyw do zdjęć portretowych zespolony z matrycą 2 Mpix oraz makroobiektyw z modułem 2 Mpix.Smartfon do sklepów trafi 19 czerwca w kolorach Wodny Błękit i Leśna Zieleń. Cena nie została ujawniona.Realme Watch będzie można kupić w kolorze czarnym za 299 złotych od 19 czerwca.Niedrogi smartwatch Realme. | Źródło: RealmeRealme Band do sprzedaży trafi 19 czerwca, w kolorze czarnym, za 99 złotych.Niedroga opaska sportowa Realme. | Źródło: RealmeSłuchawki bezprzewodowe Realme Buds Air Neo trafią do sklepów 19 czerwca w cenie 199 złotych.Poproszę żółte! | Źródło: RealmeŹródło: Realme