Motorola One Fusion+ w Polsce. Kusi ceną i specyfikacją, ale...

Ma istotny mankament.





Motorola One Fusion Plus - specyfikacja

Motorola One Fusion+ ma jedną rzucającą się w oczy wadę. | Źródło: Motorola

Motorola One Fusion Plus - cena

Premiera - niespodzianka. W Polsce zadebiutował właśnie smartfon Motorola One Fusion+, który zwróci uwagę osób poszukujących wymarzonego urządzenia w przedziale cenowym od 1000 do 1500 złotych. Sprzęt trafia do sprzedaży już dziś i kusi ładnym ekranem, pojemną baterią oraz możliwościami fotograficznymi.Smartfon wyposażony został w ekran o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 1080x2340 pikseli. O jego wydajność dba układ Snapdragon 730 sparowany z 6 GB pamięci RAM. Użytkownik na swoje pliki dostaje 128 GB przestrzeni, którą może rozszerzyć dzięki karcie micro SD o pojemności do 1 TB.Producent zachwala poczwórny aparat tylny z głównym sensorem o rozdzielczości 64 Mpix. Oprócz tego modułu na pokładzie znalazły się jeszcze matryce zespolone z obiektywem szerokokątnym, obiektywem do makrofotografii oraz optyką odpowiedzialną za pomiar głębi tła.Smartfon z USB-C (2.0) oferuje łączność Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 GHz) i Bluetooth 5.0. Kolosalną jego wadą jestumożliwiającego płatności zbliżeniowe.Smartfon w bieli wygląda świetnie! | Źródło: MotorolaSprzęt zasilany jest baterią o pojemności 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie 15 W. Odpowiednia ładowarka znajduje się w zestawie. Urządzenie o wymiarach 162,9 x 76,9 x 9,6 mm waży aż 210 gramów i działa w oparciu o system Android 10.Motorola One Fusion+ pojawiła się już w polskich sklepach w cenie 1399 złotych, w kolorach niebieskim (Twilight Blue) i białym (Moonlight White). Jeśli nie zależy Wam na NFC, to warto się nim zainteresować.Źródło: Motorola