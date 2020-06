Xiaomi Hagibis WLD15G. Prześlij bezprzewodowo obraz i zastąp PC smartfonem

Standard Chromecast i powiązany z nim WiDi, to bezprzewodowe przesyłanie obrazu i dźwięku. Są całkiem użyteczne, ale trzeba mieć sprzęt, który będzie je wspierał. Poza tym nie nadają się do grania ze względu na niewielki, ale odczuwalny lag. Hagibis HiCAST Enterprise WLD15G to przystawka, która poza transmisją, pełni rolę huba USB.



Bezprzewodowy obraz i dźwięk z USB-C

Zdawałoby się, że powiązane z Xiaomi Hagibis mimo konieczności podłączenia dwóch modułów, poprawia wszystkie bolączki Chromesta. Nie do końca. W większości nowych sprzętów mamy już porty USB-C, które mogą też pełnić rolę wyjść wideo, ale starsze komputery nie mają takich udogodnień. Jeśli to nie problem, Youpin Hagibis może zmienić się w zestaw nadawczo-odbiorczy do sygnału wideo i audio. Zdawałoby się, że powiązane z Xiaomi Hagibis mimo konieczności podłączenia dwóch modułów, poprawia wszystkie bolączki. Nie do końca. W większości nowych sprzętów mamy już porty USB-C, które mogą też pełnić rolę wyjść wideo, ale starsze komputery nie mają takich udogodnień. Jeśli to nie problem, Youpin Hagibis może zmienić się w zestaw nadawczo-odbiorczy do sygnału wideo i audio.



Smartfon z klawiaturą i myszką w wygodnym trybie dekstopowym / foto. Hagibi





Z jednej strony komputer, smartfon czy tablet podpinamy złączem USB-C, a drugą część zestawu podłączamy do telewizora, monitora czy rzutnika za pośrednictwem HDMI, a nawet starego złącza VGA (D-Sub). Naturalnie aby mieć dźwięk przy VGA, trzeba jeszcze zadbać o wyprowadzenie audio znajdującym się obok minijackiem. Co ciekawe, można skorzystać na raz z HDMI i VGA. Materiały producenta sugerują że opóźnienia są bardzo małe i nawet umożliwiają rozgrywkę, choć to zweryfikują dopiero niezależne testy.



Hub portów i komputer z telefonu

Ciekawiej robi się, kiedy użyjemy Hagibis WLD15G z ultrabookiem o niewielkiej liczbie złącz czy smartfonem. Nadajnik pełni też rolę huba z gniazdem na karty pamięci SD i microSD oraz dwoma dodatkowymi dużymi portami USB 3.0 - czy według ostatnich zmian nomenklatury z początku 2019 roku - USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB). Choć nie dziwie się, ze Youpin i wiele różnych firm wciąż nazywa je po prostu USB 3.0. To logiczna i dobrze zakorzeniona w użytkownikach nazwa.





Poza rozszerzeniem portów, można w taki sposób zdobyć namiastkę stacjonarnej maszyny. Jeśli użyjemy przystawki Xiaomi Youpin ze smartfonem lub tabletem, to otrzymamy połączenie do dużego ekranu oraz gniazda na podpięcie myszy i klawiatury. Sprzęt współpracuje z Huawei Computer Mode, Samsung DEX czy Hammer TNT, więc w przypadku zgodnych smartfonów, otrzymamy nawet odmienny desktopowy interfejs. Z jednej strony komputer, smartfon czy tablet podpinamy złączem USB-C, a drugą część zestawu podłączamy do telewizora, monitora czy rzutnika za pośrednictwem HDMI, a nawet starego złącza VGA (D-Sub). Naturalnie aby mieć dźwięk przy VGA, trzeba jeszcze zadbać o wyprowadzenie audio znajdującym się obok minijackiem. Co ciekawe, można skorzystać na raz z HDMI i VGA. Materiały producenta sugerują że opóźnienia są bardzo małe i nawet umożliwiają rozgrywkę, choć to zweryfikują dopiero niezależne testy.Ciekawiej robi się, kiedy użyjemy Hagibis WLD15G z ultrabookiem o niewielkiej liczbie złącz czy smartfonem. Nadajnik pełni też rolę huba z gniazdem na karty pamięci SD i microSD oraz dwoma dodatkowymi dużymi portami USB 3.0 - czy według ostatnich zmian nomenklatury z początku 2019 roku - USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB). Choć nie dziwie się, ze Youpin i wiele różnych firm wciąż nazywa je po prostu USB 3.0. To logiczna i dobrze zakorzeniona w użytkownikach nazwa.Poza rozszerzeniem portów, można w taki sposób zdobyć namiastkę stacjonarnej maszyny. Jeśli użyjemy przystawki Xiaomi Youpin ze smartfonem lub tabletem, to otrzymamy połączenie do dużego ekranu oraz gniazda na podpięcie myszy i klawiatury. Sprzęt współpracuje z Huawei Computer Mode, Samsung DEX czy Hammer TNT, więc w przypadku zgodnych smartfonów, otrzymamy nawet odmienny desktopowy interfejs.



Hagibis WLD15G jest już dostępny do kupienia u azjatyckich dostawców w cenie mniej więcej 86 dolarów (prawie 340 złotych). To sporo więcej niż np. odbiornik Chromecast, ale takie rozwiązanie mimo mniejszej kompaktowości, jest bardziej elastyczne i również pełni wspominaną rolę huba.

Nie plącz się w przewodach nawet bez Chromecasta.