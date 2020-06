Użytkownicy iPhone'ów z serii 11 zgłaszają problemy z ekranem w smartfonie

Zielony odcień.





fot. MacRumors

Niektórzy użytkownicy nowych smartfonów od Apple, a konkretniejzauważyli dziwną rzecz na swoich wyświetlaczach. Podczas odblokowania sprzętu, na ekranie pojawił się zielony odcień. Tego typu sytuacje były w przeszłości znane chociażby posiadaczom smartfonów Samsunga z serii Galaxy. W przypadku iPhone’ów nie jest jasne, co się dokładnie stało, bowiem sami użytkownicy zgłaszają widoczność zielonego odcienia tylko przez chwilę po odblokowaniu ekranu.Niektóre osoby zgłaszały także, iż zielona poświata na wyświetlaczu pojawia im się tylko, którego zadaniem jest dbanie o oczy w nocy. Druga pula użytkowników twierdziła z kolei, że zielona poświata pojawia się tylko i wyłącznie podczas korzystania z najniższej jasności ekranu.Jeden z użytkowników opisuje sytuację w ten sposób:- Przez około 25 procent czasu, kiedy odblokowuje swojego iPhone’a 11 Pro kupionego w dniu premiery, na ekranie pojawia się uciążliwy, zielony odcień. Po około trzech sekundach wyświetlacz miga i całość wraca do normy. Obecnie nie wiem czy mam wykonać reset do ustawień fabrycznych czy też ten problem da się rozwiązać w jakiś inny sposób.Jeszcze inne raporty, które pojawiły się w sieci wskazują na to, że cały. Nie wiadomo czy jest to dokładnie problem związany stricte z oprogramowaniem, jednak jeśli faktycznie tak jest, to Apple mogłoby go rozwiązać w bardzo prosty sposób podczas kolejnej aktualizacji oprogramowania iPhone’ów.w smartfonach z serii iPhone 11. W niektórych przypadkach może pomóc ponowne uruchomienie telefonu, jednak inne sprzęty pozostają odporne na wszystkie próby poprawienia sytuacji.Źródło: MacRumors / fot. Daniel Romero - Unsplash