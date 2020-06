17 praktycznych gadżetów z AliExpress do 15 złotych

Praktyczne i niedrogie.





Dobór gadżetów do dzisiejszego zestawienia polecanych produktów z Chin następował według kryteriów niskiej ceny i wysokiej użyteczności. Pomimo tego, że na liście znalazło się tylko 15 przedmiotów, wierzymy, że większość z nich przyda się każdemu z Was. Skąd takie śmiałe założenie? Większość z propozycji to przeboje sprzedaży!



1. Lampa LED na baterie, z detektorem ruchu (przyklejana taśmą 3M)







Dzisiejsze zestawienie otwieram arcyciekawym produktem, który rozświetli ciemne zakamarki dowolnego domu lub mieszkania. LEDowe lampy mocowane na taśmy 3M z 6 lub 10 diodami mają detektory ruchu włączające światło tylko wtedy, kiedy jest ono naprawdę potrzebne. Zasilane bateriami gadżety można umieścić na przykład w szafie lub wszędzie tam, gdzie światło żarówek nie sięga najlepiej... a powinno!



Cena: ok. 15 złotych z kuponem



2. Transmiter FM z Bluetooth 5.0 i ładowarką do samochodu

Transmiter FM pozwoli odtwarzać muzykę ze smartfonu przez Bluetooth w dowolnym pojeździe. Wystarczy włożyć go do gniazda zapalniczki, sparować z urządzeniem wyjściowym, a następnie nastroić radio samochodowe na odpowiednią częstotliwość. Voila, działa! Dodatkową zaletą tego transmitera są porty USB na pendrive z muzyką oraz port USB-A umożliwiający ładowanie smartfonu.



Cena: ok. 15 złotych



3. Kabel USB-C - 2 metry od Baseus (różne długości)

Sprawdźcie sobie solidny kabelek USB-C w oplocie i zapomnijcie o jakimkolwiek ryzyku związanym ze zniszczeniem cennego przewodu. Do wyboru kilka wersji o różnej kolorystyce i różnej długości. Parametry kabla są doprawdy dobre - krótsze pozwalają na ładowanie z mocą do 18 W, dłuższe - do 10 W.



Cena: ok. 15 złotych



4. Uchwyt samochodowy na smartfon mocowany na kratkę nawiewu

To chyba najbardziej minimalistyczny z uchwytów samochodowych na smartfon i zarazem jedyny, który nie pogarsza w żaden sposób widoczności. Wystarczy zamocować go na kratce nawiewu wentylacji, a odpowiedni magnes przykleić do obudowy smartfonu.



Cena: ok. 15 złotych



5. Opaski na rzep do organizowania kabli - 50 sztuk (różne kolory)

Będę tak długo polecał różne akcesoria ułatwiające organizowanie kabli w domu i obudowie komputera, aż w polskich domach zapanuje porządek! Tym razem proponuję ten zestaw aż 50 opasek na rzep, w różnych wersjach kolorystycznych.



Cena: ok. 11 złotych



6. Próżniowy korek do butelek np. z winem od Xiaomi Youpin

Otworzyłeś wino, ale nie wypijesz całego? Nie męcz się z wpychaniem korka z powrotem do środka. Spraw sobie próżniowy korek Xiaomi Youpin. To rozwiązanie eleganckie, praktyczne i bardzo łatwe w użyciu.



Cena: ok. 10 złotych



7. Dokanałowe słuchawki przewodowe Baseus H04

Do niedawna w cenie do 15 złotych trudno było znaleźć sensowne słuchawki przewodowe, które oferowałyby przyzwoite brzmienie. Teraz już można, a polecanym modelem są Baseus H04. Nie jest to oczywiście propozycja dla audiofilów, ale pomysł na niezłe słuchawki typu "tanio i dobrze" albo akcesorium "na czarną godzinę".



Cena: ok. 15 złotych



8. Folia ochronna do ekranów - 5 arkuszy 152x91 mm

Kup sobie zestaw uniwersalnych folii ochronnych i zabezpiecz wszystkie ekrany swoich cennych urządzeń przed zarysowaniami. Folię da się łatwo dociąć zgodnie ze swoimi preferencjami.



Cena: ok. 7 złotych



9. Opaska magnetyczna na nadgarstek - przydatna w trakcie majsterkowania

Jeśli lubisz majsterkować w domu lub samochodzie, to przyda Ci się taka oto opaska magnetyczna. Dzięki niej nie zgubisz nigdy żadnej śrubki i zawsze będziesz miał pod ręką wszystkie niezbędne drobne metalowe akcesoria.



Cena: ok. 15 złotych z kuponem



10. Wodoodporna mini latarka Z90S z diodą Cree Q5 (bardzo jasne światło)

Tak taniej latarki korzystającej z tak mocno świecącej diody dawno nie widziałem - w dodatku wodoodpornej! Biorąc pod uwagę kompaktowe rozmiary, jest to propozycja idealna na biwak, a także przydatna w razie braku zasilania w domu.



Cena: ok. 10 złotych



11. Latarka czołowa z wbudowanym akumulatorem

Latarka czołowa to nieodłączny towarzysz podczas pieszych wędrówek górskich po zmroku, ale także zbawienie dla osób lubiących dłubać przy aucie samotnie. Kup ją, a nigdy nie będziesz musiał mówić swojemu dziecku jak i gdzie ma świecić latarką oraz wyjaśniać dlaczego cały czas świeci źle.



Cena: ok. 15 złotych



12. Zestaw 25 wkretaków precyzyjnych Torx

Zestaw wkrętaków precyzyjnych na każdą okazję - do rozkręcenia smartfonu, drobnych napraw w samochodzie, czy też dokonywania niezbędnych poprawek w domu.



Cena: ok. 15 złotych



13. Mini głośnik Bluetooth z radiem FM

Kiedy głośniki w laptopie nie dają rady, z odsieczą przychodzi tani głośnik z technologią Bluetooth. Ten za 15 złotych nie rzuci nikogo na kolana mocą, ale na pewno grał będzie lepiej od systemu audio zintegrowanego z dowolnym notebookiem. Recenzje są pozytywne - warto zaryzykować.



Cena: ok. 14 złotych



14. Bezprzewodowe słuchawki typu TWS I7S

Najtańsze słuchawki prawdziwie bezprzewodowe na rynku, które zbierają dobre recenzje od użytkowników. Nie spodziewajcie się bicia rekordów w długim czasie pracy bez ładowania, ale w tej cenie trudno jest wymagać czegokolwiek więcej ponad to, by sprzęt działał zgodnie z przeznaczeniem i nie wypadał z uszu.



Cena: ok. 15 złotych



15. Kostka antystresowa Xiaomi

Chcesz zająć czymś dłonie w chwilach stresu? Sprawdź oryginalną kostkę Xiaomi Mitu, która jest naprawdę sympatyczną zabawką i gadżetem rozładowującym napięcie.



Chcesz zająć czymś dłonie w chwilach stresu? Sprawdź oryginalną kostkę Xiaomi Mitu, która jest naprawdę sympatyczną zabawką i gadżetem rozładowującym napięcie.

Cena: ok. 12 złotych



16. Klawiatura bezprzewodowa z touchpadem na Wi-Fi 2,4 GHz





Do czego Wam się może przydać taka oto klawiatura? Przede wszystkim do sterowania telewizorem z systemem Android TV w sposób znacznie wygodniejszy od sterowania pilotem. Klawiaturę da się połączyć też z komputerem osobistym, smartfonem, tabletem oraz niektórymi konsolami.



Cena: ok. 15 złotych



17. Termometr Xiaomi z pomiarem wilgotności powietrza

Ten niewielki i tani gadżet jest nowoczesnym termometrem z funkcją higrometru, który dane przesyła na bieżąco do aplikacji Mi Home zainstalowanej na smartfonie lub tablecie.



Ten niewielki i tani gadżet jest nowoczesnym termometrem z funkcją higrometru, który dane przesyła na bieżąco do aplikacji Mi Home zainstalowanej na smartfonie lub tablecie.

Cena: ok. 12 złotych

