OPPO Reno4 i Reno4 Pro zaprezentowane. Są dobre i złe wieści

OPPO Reno4 i Reno4 Pro są piękne, ale...

OPPO Reno4 i OPPO Reno4 Pro to także dobra specyfikacja

Różnice tkwią również w aparatach

Rekordowo szybkie ładowanie

Pora na złe wieści

No i stało się. Nastąpił zapowiadany przez nas debiut smartfonów OPPO Reno4 i Reno4 Pro. W związku z tym chciałbym przekazać kilka pozytywnych oraz jedną tylko malutką, drobniutką negatywną informację. Wcale nie jest nią to, że urządzenia pojawią się w sprzedaży na ten moment wyłącznie w Chinach. Mamy w końcu 2020 rok i każdy z Was elektronikę z Państwa Środka może w wygodny sposób sprowadzić do Polski.Smartfony na oficjalnych zdjęciach prezentują się zjawiskowo. Jest to wypadowa dobrze prezentującego się frontu, zwłaszcza w modelu Pro, tylnych paneli w ładnych kolorach oraz ciekawie zaprojektowanej wysepki z aparatem. Drobnym "ale" jest napis "Reno Glow" z tyłu obudowy modeli Pro. Nie wiadomo tak naprawdę po co tam się znalazł, ale szpeci nieco design, nie sądzicie? OPPO Reno4 sprzedawany jest w kolorach niebieskim, czarnym, czerwonym i białym, a OPPO Reno4 Pro w kolorach niebieskim i czerwonym. W sprzedaży pojawi się też limitowana edycja Pantone Green modelu Pro.I po co ten napis na obudowie w modelu OPPO Reno4 Pro? | Źródło: OPPOOba smartfony różnią się od siebie w zasadzie tylko detalami. Model Pro korzysta z zakrzywionego ekranu AMOLED, podczas gdy OPPO Reno4 dysponuje wyświetlaczem "płaskim". Droższy sprzęt dysponuje też głośnikami stereo z Dolby Atmos. Tańsza z wersji zamknięta jest w obudowie o grubości 7,8 mm i waży 183 gramy. OPPO Reno4 Pro to obudowa o grubości 7,6 mm i waga na poziomie zaledwie 172 gramy, która czyni go jednym z najlżejszych smartfonów 5G na świecie. Tak, oba smartfony oferują łączność 5G.OPPO Reno4 dysponuje 6,4-calowym panelem AMOLED, który w modelu Pro zastąpiono zakrzywioną matrycą AMOLED o przekątnej 6,5-cala z odświeżaniem 90 Hz, próbkowaniem dotyku na poziomie 180 Hz, 100% pokrycia przestrzeni kolorów DCI-P3 i z obsługą technologii HDR10+.OPPO Reno4 Pro. | Źródło: OPPOO wydajność obu urządzeń dba układ Snapdragon 765G z układem GPU Adreno 620 i wsparciem dla technologii 5G. Reno4 oferuje 8 GB RAMu i 128 lub 256 GB przestrzeni na dane, podczas gdy model OPPO Reno4 Pro da się kupić z 12 GB RAMu i 256 GB pamięci na pliki.OPPO Reno4 Pro powinien być gratką dla miłośników fotografii mobilnej. Sensor główny Sony IMX586 o rozdzielczości 48 Mpix o trzymał tutaj wsparcie w postaci optycznej stabilizacji obrazu w obiektywie, której brakuje w modelu Reno4. Ponadto użytkownik skorzysta z sensora 12 Mpix (Sony IMX708) z ultraszerokim obiektywem (kąt 120 stopni) oraz matrycy 13 Mpix zespolonej z teleobiektywem o jasności f/2.4, optycznym zoomem 5x i cyfrowym zoomem 20x. Kamera przednia jest podwójna i składają się na nią moduły 32 i 2 Mpix.OPPO Reno4 - nieco mniej efektowny ekran i pojedyncza kamerka przednia. | Źródło: OPPONiebieski OPPO Reno4. | Źródło: OPPOOPPO Reno4 to sensor główny 48 Mpix (obiektyw f/1.7, bez OIS), obiektyw szerokokątny (119 stopni) i matryca 8 Mpix, a także czujnik głębi tła o rozdzielczości 2 Mpix. Tutaj efektu "wow" raczej nie ma. Producent postawił na pojedynczą kamerkę przednią o rozdzielczości 32 Mpix.Oba smartfony oferują nagrywanie 4K (niestety, tylko w 30 kl./s.), tryb slo-mo w 240 kl./s. w rozdzielczości 720p i... to by było na tyle.Oba smartfony zasilane są baterią o pojemności 4000 mAh z naprawdę SZYBKIM ładowaniem SuperVOOC. Akumulator do poziomu 60% da się naładować w 15 minut, a do 100% w zaledwie 36 minut. To musi na każdym robić wrażenie (zwłaszcza na użytkownikach smartfonów Apple iPhone). Urządzenia działają pod kontrolą ColorOS 7.2 UI bazującej na Androidzie 10.Pozostałe wersje kolorystyczne OPPO Reno4. | Źródło: OPPOPatrząc na ceny smartfonów Oppo Reno3 w Polsce liczycie na pewno, że seria OPPO Reno4 jest równie tania. Niestety, nie. Chińskie ceny nie pozostawiają złudzeń: jest drożej, a gdy sprzęty trafią do naszego kraju, ich ceny będą prezentowały się jeszcze mniej atrakcyjnie, niż po przeliczeniu ich z juanów na złotówki. Mimo to chętnie przygarnąłbym model Pro i przetestował dla Was jego możliwości. Ma w sobie coś... pociągającego.- 2999 juanów (ok. 1660 złotych)- 3299 juanów (ok. 1830 złotych)- 3799 juanów (ok. 2100 złotych)- 4299 juanów (ok. 2385 złotych)Źródło: OPPO