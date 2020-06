Kompaktowe smartfony - czy jeszcze istnieją i gdzie ich szukać?

Prezentujemy najciekawsze telefony, które zmieszczą się w kieszeni.

Telefony w ostatnich latach stopniowo stają się coraz większe. Dla wielu osób jest to cenna, wręcz wymagana ewolucja. Na większym ekranie przyjemniej jest oglądać filmy, grać w gry, mieści się też na nim więcej tekstu lub informacji kiedy przeglądamy strony internetowe. Jednak nie dla wszystkich jest to pożądana zmiana. W miarę powiększania się telefonów, coraz mocniejsze stają się głosy osób, które preferują trochę. Przecież funkcje telefonów komórkowych nie zamykają się tylko w sferze konsumpcji zawartości internetu, powinny one być też przenośne i poręczne.Obecnie najpopularniejsze smartfony mają ekrany dochodzące już do 7 cali średnicy. Jakkolwiek wielu producentów smartfonów rzuciło się w wir coraz bardziej znaczącego zwiększania rozmiarów ekranów telefonów, na rynku nadal jest kilka modeli idealnych dla osób, które z nutą nostalgii przypominają sobie czasy pierwszych iPhone’ów czy Xperii X8 - małych telefonów, które bez problemu mieściły się nawet w najmniejszych dłoniach. Oczywiście, dzisiaj nawet najmniejsze smartfony będą większe, niż flagowce sprzed kilku lat.

iPhone SE (2020) - sprawdź cenę





Wymiary: 138.4 x 67.3 x 7.3 mm; 148 g

Samsung Galaxy S10e - sprawdź cenę

Wymiary: 142.2 x 69.9 x 7.9 mm, 150 g

iPhone 11 Pro - sprawdź cenę

Wymiary: 144 x 71.4 x 8.1 mm, 188 g

Google Pixel 4 - sprawdź cenę

Wymiary: 147.1 x 68.8 x 8.2 mm, 162 g

Xiaomi Mi 9 SE

Wymiary: 147.5 x 70.5 x 7.5 mm, 155 g

Huawei P40 - sprawdź cenę

Wymiary: 148.9 x 71.1 x 8.5 mm, 175 g

Samsung Galaxy A41 - sprawdź cenę

Wymiary: 150 x 70 x 7,9 mm, 152 g

Na potrzebę tego zestawienia smartfonem “kompaktowym” jest taki, który ma mniej niż 15cm wysokości. Oto więc najciekawsze telefony, które nadal zmieszczą się nawet do małych kieszeni, w kolejności od najmniejszego do największego:W 2020 roku Apple postanowiło odnowić jeden z najbardziej ukochanych telefonów ze swojego katalogu - iPhone’a SE. Nowa odsłona klasyka postawiła na wysłużony design z pokaźną ramką, znany już z iPhone’a 6. Jednak za działanie nowego wejścia Apple na rynek telefonów średniej półki odpowiada ten sam procesor, który znajdziemy w ich aktualnym flagowcu. Wraz z najnowszym oprogramowaniem, zapewnia to świetne i piekielnie szybkie działanie. Poza tym w telefonie znajdziemy dobrej jakości aparat, wodoodporność klasy IP67, wróciło także TouchID. Jest to bez wątpienia świetny wybór dla każdego miłośnika małych, wydajnych telefonów - o ile nie zależy nam na nowoczesnym, bezramkowym wyglądzie i długiej pracy na baterii.Zeszłoroczny telefon Samsunga to nadal bardzo dobry wybór dla osób, które poszukują kompaktowego Androida. Telefon ten wyróżnia się niesamowitym ekranem AMOLED, a także nowoczesnym, bezramkowym designem. Jest to minimalnie okrojony Samsung Galaxy S10, więc dostaniemy tutaj także wodoodporność klasy IP68, podwójną kamerę tylną i przednią kamerę typu punch-out.Dla wielu ważnym elementem będzie też obecność mini-jacka - coraz większa rzadkość w najnowszych smartfonach. Jeśli zdecydujemy się na ten telefon, będziemy musieli niestety zrezygnować z kamery telephoto i zadowolić się czytnikiem linii papilarnych z boku telefonu, nie pod ekranem.Prawdziwy flagowiec od Apple, nadal w kompaktowej formie. W tej propozycji od Apple dostajemy praktycznie wszystko: najlepsze nagrywanie wideo, świetne zdjęcia, bardzo długie działanie na baterii, superszybki procesor. Wykonanie telefonu również stoi na najwyższym poziomie, a ekran jak zawsze przyciąga uwagę i prezentuje, żywe, ale nieprzesycone kolory.Niestety, nawet ten produkt ma swoje wady. Najbardziej oczywistą jest bardzo wysoka cena. Przeszkadzać może też przestarzały port Lightning, gdy inne telefony już dawno przeszły na USB-C. Jeśli jednak potrzebny nam prawdziwy flagowiec małych rozmiarów, iPhone 11 Pro jest świetnym wyborem - szczególnie jeśli lubimy ekosystem Apple’a.Seria telefonów spod szyldu Pixel była swego rodzaju Androidową odpowiedzią na iPhone’y. Dzięki temu w każdym telefonie od Google’a możemy liczyć na dobrą jakość wykonania, a także otrzymywanie najnowszych i najciekawszych funkcji Androida w pierwszej kolejności. Poza tym, Pixele znane są ze swoich niesamowitych zdjęć, wspomaganych przez sztuczną inteligencję Google’a.Czwarta odsłona serii dodaje też przykuwający uwagę ekran o odświeżaniu 90Hz i możliwość obsługi bezdotykowej za pomocą gestów, a także dodatkową kamerę telefoto i wodoodporność IP68. Niestety, PIxel posiada dośćmałą baterię i relatywnie duże “czoło”.Xiaomi wsławiło się na całym świecie stosunkiem jakości do ceny swoich produktów. Nie inaczej jest z jedynym kompaktowym smartfonem w ofercie marki. Telefon jest świetnie zbalansowany - ma bardzo dobry ekran AMOLED, sporą baterię, a także Snapdragon’a 712, który nie jest najmocniejszym procesorem, ale w codziennym użytkowaniu nie będzie odstawał ani trochę od urządzeń z najwyższej półki. Poza tym w tej małymj urządzeniu znajdziemy trzy aparaty oferujące zaskakująco dobrą jakość zdjęć. Niestety, zabrakło wejścia mini-jack i miejsca na karty pamięci. Dla niektórych problemem może być też nakładka MIUI, oferująca sporo dodatkowych funkcji, ale estetycznie mocno wzorująca się na stylistyce firmy Apple.Firma Huawei również dała się poznać jako producent smartfonów, których możliwości przewyższają ich ceny. Kolejny smartfon tej firmy z serii P - P40 jest tego najlepszym przykładem. W małej formie znajdziemy tutaj trzy świetne aparaty z optyką firmy Leica, piękny ekran OLED i wiele możliwości biometrycznego zablokowania ekranu. Tracimy tylko wodoodporność. Niestety jest jeden mankament, który dotyczy wszystkich telefonów firmy Huawei - brak wsparcia ze strony Google. Dlatego, prosto z pudełka, nie będziemy mogli korzystać z wielu funkcji - między innymi z Google Play. Oczywiście można wgrać wszystkie te rzeczy na telefon własnymi siłami, ale musimy liczyć się z dodatkowymi krokami do przejścia.W nowej propozycji Samsunga dla średniej półki wiele rzeczy wyszło bardzo dobrze. Po pierwsze, w tym przedziale cenowym trudno znaleźć lepszy wyświetlacz niż ten AMOLED od Samsunga - z żywymi kolorami i wyrazistymi czerniami. Do tego nowoczesny design, wysoki ekran i trzy aparaty - wide, ultrawide i telephoto. To wszystko zamknięte w kompaktowym formacie z bardzo małymi ramkami i w bardzo atrakcyjnej cenie - czego tu nie lubić? Mankamentem może być bateria - nie jest mała, ale nie zapewni nam też wielu godzin korzystania z telefonu - oraz procesor, świetny do podstawowych zadań, ale z układem graficznym, który może okazać się zbyt słaby do najnowszych gier.