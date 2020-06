Xiaomi wprowadza do Polski smartfon z 5G w szokująco dobrej cenie

Wow!





Najtańszy smartfon z 5G w Polsce

To będzie hit sprzedaży w Polsce, zobaczycie. | Źródło: Xiaomi

Cena i wersje Xiaomi Mi 10 Lite 5G w Polsce

W kwietniu pisaliśmy, że Xiaomi Mi 10 Lite 5G trafi do Polski i nie kłamaliśmy. Minęły dwa miesiący, a my poznaliśmy datę debiutu jednego z najtańszych smartfonów z 5G w naszym kraju. Polski oddział Xiaomi potwierdził, że urządzenie trafi do polskich sklepów już 8 czerwca. Cena Xiaomi Mi 10 Lite 5G startowała będzie z poziomu 1699 złotych. Co potrafi ten sprzęt?Xiaomi Mi 10 Lite 5G to smartfon wyposażony w układ Qualcomm Snadpragon 765G ze zintegrowanym modemem 5G X52. Zwróćcie uwagę na to, że Motorola Edge dysponuje dokładnie tym samym procesorem, a jest blisko dwukrotnie droższa. Oczywiście propozycja Xiaomi ma kilka innych argumentów, którymi powalczy o uznanie Polaków.Mi 10 Lite 5G dysponuje 6,57-calowym ekranem AMOLED TrueColor o rozdzielczości 1080x2400 pikseli. Producent zapowiedział obsługę technologii HDR10+, a TÜV Rheinland potwierdził już, że panel cechuje niska emisja światła niebieskiego. Wyświetlacz zabezpieczony jest szkłem Corning Gorilla Glass 5, które usytuowano także na tylnym panelu obudowy.Polscy konsumenci ucieszą się na pewno na wieść o tym, że smartfon ma moduł NFC i umożliwia przez to płatności zbliżeniowe. Nie zabrakło także wciąż popularnego złącza jack 3.5 mm, umożliwiającego podłączenie przewodowych słuchawek.Na miłośników fotografii mobilnej czeka poczwórny aparat. Na moduły składają się główna matryca 48 Mpix, matryca 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym, sensor makro 2 Mpix (ostrzy z 2 cm) oraz moduł do rejestrowania głębii tła. Z przodu producent umieścił aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix, oferujący nagrywanie filmów w 120 klatkach na sekundę.Wykorzystujący baterię o pojemności 4160 mAh i wspierający szybkie ładowanie 20 W smartfon sprzedawany będzie w trzech kolorach. Mowa o kolorze szarym (Cosmic Grey), białym (Dream White) oraz niebieskim (Aurora Blue). Ceny poszczególnych wariantów Xiaomi Mi 10 Lite 5G wyniosą:- 1699 złotych- 1799 złotychWygląd flagowca, cena średniaka. | Źródło: XiaomiTelefon dostępny będzie początkowo w ofercie operatorów Play i Orange oraz autoryzowanych salonach Mi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl. Od 22 czerwca w sieciach Media Expert, Media Markt, NEONET, RTV EURO AGD, x -kom.Źródło: Xiaomi