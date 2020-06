Wymiana telefonu co dwa lata - konieczność czy fanaberia?

Wymiana nie zawsze będzie konieczna.

Telefon najczęściej wymieniamy co dwa lata. Może się to wydawać rozsądne - przecież nasze stare urządzenie często jest porysowane, może lekko poobijane. Od jakiegoś czasu zaczyna też zwalniać, częściej możemy zauważyć zawieszenie się jakiejś animacji albo długie ładowanie ulubionej apki lub gry. Czy jednak naprawdę powinniśmy w takim tempie wymieniać smartfony, czy może jednak da się wycisnąć z naszego telefonu trochę więcej, przy okazji zostawiając więcej pieniędzy w kieszeni?Powodów wymiany telefonu może być wiele. Często jest to niespodziewane spotkanie urządzenia z twardym podłożem, czasami awaria, może to być też zwykła chęć zakupienia najnowszego modelu. Dlaczego jednak tak wiele osób uważa akurat dwa lata za czas, po którym powinno się wymienić telefon? Najczęściej jest to połączenie trzech czynników.Po pierwsze, wielu operatorów komórkowych w Polsce (i na świecie) oferuje, po których wraz z podpisaniem umowy możemy wybrać nowy telefon.Drugim powodem jest dostępność. Większość producentów telefonów zapewnia swoim flagowym produktom zaledwie dwa lata aktualizacji oprogramowania (Apple jest tutaj wyjątkiem, ich urządzenia mobilne często cieszą się wsparciem nawet przez pięć lat). Po tym czasie telefon nie dostaje już najnowszych funkcji, traci też aktualizacje zabezpieczeń.Trzecim powodem, który najbardziej dotkliwie można odczuć w codziennym użytkowaniu smartfona, jest. Przy codziennym użytkowaniu telefonu, po około 1,5 - 2 latach coraz dotkliwiej zaczniemy odczuwać zmniejszającą się pojemność baterii, czyli coraz szybsze rozładowywanie się baterii i coraz częstsze ładowanie. Wbrew przekonaniu wielu osób, sama wydajność procesora czy układu graficznego nie powinna nam przeszkadzać w codziennym użytkowaniu - do codziennych zadań flagowiec sprzed kilku lat będzie równie szybki jak dzisiejszy smartfon ze średniej półki.

Jak uniknąć wymiany telefonu?

Kiedy wymiana telefonu będzie niezbędna?

Nie zawsze chcemy lub możemy wymienić telefon. Przecież często, nawet po dwóch latach, jest on w zupełności sprawny. Jeśli nawet ma on swoje lata, możemy mieć wiele powodów do powstrzymywania się przed zakupem nowego. Pierwszym, najbardziej oczywistym, jest cena nowej elektroniki. Dziś nowe flagowce mogą kosztować nawet ponad 4000 zł, co dla niejednego portfela mogłoby być szokiem. Nawet jeżeli wydanie takich pieniędzy nie byłoby problemem, możemy po prostu chcieć wykorzystać starą elektronikę do końca przed zakupem nowej - jest to przecież najbardziej ekologiczny sposób użytkowania sprzętów elektronicznych, których zaledwie 20% na świecie poddaje się obecnie recyklingowi.Nieważne z jakiego powodu nie chcemy kupować nowego smartfona, zawsze mamy kilka możliwości na tchnięcie nowego życia w nasz stary sprzęt. Tak jak wspominałem wcześniej, najczęstszym problemem w wysłużonych telefonach jest bateria. Nowa mogła nam wystarczyć na cały dzień, po kilku latach starcza zaledwie na kilka godzin. Na szczęście, wymiana baterii na nową jest zadaniem dość tanim i - przynajmniej w większości telefonów - relatywnie prostym. W starszych modelach często wystarczy zdjąć tylną klapkę i włożyć nową baterię. Nowsze modele często są zaklejone, jeśli więc nie mamy opalarki lub po prostu nie czujemy się pewnie rozbierając telefon, potrzebna będzie też wizyta w serwisie.Jeśli mamy smartfon firmy Apple, wymiana baterii będzie zapewne jedynym potrzebnym zabiegiem aby nasza komórka zyskała drugą młodość, gdyż oficjalne aktualizacje systemu operacyjnego produkty z jabłkiem na tylnej obudowie otrzymują nawet przez pięć lat. Jeśli jednak używamy telefonu z systemem Android, często już po dwóch latach tracimy dostęp do najnowszych wersji systemu. Wiąże się z tym nie tylko brak najnowszych funkcji w naszej komórce, ale także większe niebezpieczeństwo ze strony wirusów czy innego nieprzyjaznego oprogramowania. Jeśli ominiemy kilka takich aktualizacji, ryzykujemy też utratę ulubionych aplikacji. Często wymagają one w miarę aktualnego systemu operacyjnego, więc jeśli przez kilka lat zaniedbamy aktualizację, możemy stracić potrzebne nam oprogramowanie.Na szczęście i na to jest sposób. w internecie znajdziemy wiele otwartych wersji systemu Android, które możemy wgrać na swoją komórkę. Najbardziej znany jest zapewne, który dostępny jest dla wielu modeli telefonów. Jeśli będziemy postępować według instrukcji, wgranie nowego systemu operacyjnego jest proste i bezpieczne - musimy tylko pamiętać o zgraniu naszych danych z telefonu, gdyż ten proces wiąże się z wyczyszczeniem pamięci smartfona.Niestety, żadna urządzenie elektroniczne nie będzie nam służyło w nieskończoność. Nawet najmocniejszy smartfon w końcu będzie musiał oddać swoje miejsce w naszej kieszeni lub torebce innemu, nowszemu modelowi. Jak jednak być pewnym, że przyszedł już czas na wymianę?Oczywistym znakiem jest. Niekiedy możemy spotkać się z sytuacją, że naprawa uszkodzonego telefonu po prostu nam się nie opłaci - za wymianę ekranu na nowy w trzyletnim smartfonie możemy zapłacić więcej niż za ten sam, używany, i w pełni sprawny, telefon. Jeśli więc znajdziemy się w takiej sytuacji, wymiana może okazać się po prostu bardziej opłacalna. Warto jednak pamiętać o oddaniu naszego starego urządzenia do recyklingu!Telefon będziemy musieli także zmienić jeśli zauważymy, że nie spełnia naszych oczekiwań dotyczących. Jeśli nawet po wymianie baterii i wgraniu nowego systemu operacyjnego telefon wydaje się zbyt powolny, może to oznaczać, że jego procesor lub pamięć nie jest już wystarczająca jak na obecne standardy. Jest to zdecydowanie najbardziej subiektywny aspekt decyzji o wymianie telefonu. Jeżeli używamy naszego urządzenia tylko do dzwonienia, obejrzenia kilku filmów na Youtube i paru niezbyt wymagających gier, nie powinniśmy mieć żadnych problemów nawet przez kilka lat. Jeżeli jednak używamy telefonu do bardziej wymagających zadań, na przykład gramy na nim w zaawansowane gry mobilne lub pracujemy na dużych arkuszach kalkulacyjnych, może okazać się, że nawet flagowce po dwóch-trzech latach okażą się niewystarczające. W takim wypadku jedynym rozwiązaniem jest wymiana telefonu na nowy, który zapewni nam potrzebną moc obliczeniową.Jest jeszcze jeden aspekt, który staje się coraz ważniejszy dla wielu osób. Nowe procesory w telefonach często zwiększają ich wydajność zaledwie o kilkanaście procent, w wielu przypadkach możemy także obejść się z mniejszą ilością pamięci RAM. Jednak smartfony zastępują obecnie coraz więcej sprzętów - w tym nasze aparaty i kamery. Wraz ze wzrostem popularności platform takich jak Instagram czy Youtube, coraz częściej korzystamy z możliwości szybkiego nagrania wideo czy zrobienia paru zdjęć i podzielenia się nimi ze znajomymi. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, to właśnie w tym aspekcie nowsze telefony zostawiają daleko w tyle poprzednie generacje urządzeń mobilnych. Jeśli więc zależy nam na zdjęciach jak najlepszej jakości, trudno będzie wykrzesać coś więcej z kilkuletniego smartfona. może więc to być czas na zakup nowego.Jak widać, wymiana smartfonu na nowy wcale nie musi być mechaniczną decyzją, którą podejmujemy jak z automatu (lub co gorsza impulsywnie) co dwa lata. Jeżeli zadbamy o nasz sprzęt, może on służyć przez długie lata i pomóc nam zaoszczędzić na zbędnych wydatkach.