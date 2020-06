Valve zapewne szykuje nowy Steam Controller. To już więcej niż sam ślad w patencie

Zeszłoroczna wyprzedaż Steam Controllera była końcem jego obecności na rynku. Przynajmniej w pierwszej formie. Valve pozbywało się po bardzo atrakcyjnej cenie zapasów magazynowych, które zniknęły wyjątkowo szybko. W końcu to dobrze wykonany markowy kontroler, który był wtedy wyceniony z przesyłką na wyjątkowo niskie 69 złotych. Zdecydowanie mniej niż firmowe manipulatory z Xboxa One, PS4, czy nawet oryginalne z Xboxa 360, kiedy były jeszcze dostępne w regularnej sprzedaży.



Steam Controller 2 odkryty na nowo

W lato 2019 roku, na długo przed zakończeniem obiegu pierwszego Steam Controllera, zastrzeżono patenty, które zdają się sugerować prace nad następcą. To jeszcze nie oznacza, że faktycznie otrzymalibyśmy kolejną wersję. W końcu nie brakuje patentów rzuconych w próżnię czy szybko osieroconych projektów. Dokumenty odnaleziono dopiero w grudniu, zapewne w następstwie zainteresowania tematem po wyprzedaży kończącej żywot pada w oficjalnym obiegu. Można było mieć nadzieję na następcę, ale kolejnych dowodów brak.

Przyszłość nie jest pewna, ale nadzieja jest większa

W końcu jeden z zagranicznych YouTuberów znalazł coś intrygującego w oprogramowaniu Valve. Autor z kanału Critical Input podzielił się informacjami, jakoby wzmianki o nowym Steam Controllerze były obecne w SDK Steamworks. A to przecież oficjalne oprogramowanie Valve. Co istotne, to nie zupełnie inne przesłanki, a podobne do tych, które są opisane w patencie.Kodu nie można brać za bezsprzeczny dowód mówiący o aktualności projektu. Naturalnie Valve musiało pracować nad takim kontrolerem, w końcu inaczej nie umieściłoby odpowiedniego kodu w Steam Input, ale równie dobrze programiści mogli jeszcze nie wykasować odpowiednich linijek z dawno porzuconego przedsięwzięcia, które finalnie mogło wylądować w koszu. Nie mniej można nieśmiało domniemywać, że nie jest to martwy kod.Jeśli sprawa okaże się rozwojowa, to kolejny Steam Controller mógłby być wyposażony m.in. w mierzenie siły nacisku od spodu - w rejonach, gdzie trzymamy pada. Inne jest też ułożenie zasilających urządzenie baterii. Miejmy nadzieję, że wkrótce dowiemy się czegoś oficjalnie i Valve potwierdzi swój projekt, który nie okaże się zarzuconym przedsięwzięciem.