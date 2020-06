Xblitz wprowadza IP300, bezprzewodową kamerę wewnętrzną IP

Firma Xblitz prezentuje nową bezprzewodową kamerę.

Xblitz IP300 pasuje do każdego wnętrza





Duże możliwości techniczne

Kamera jako wideo niania

Polska marka elektroniki użytkowej wprowadziła do swojej oferty bezprzewodową kamerę wewnętrzną IP, która została wyposażona w ruchomą głowicę oraz łączność Wi-Fi.będzie dobrą propozycją dla kogoś, kto chce przez cały czas, niezależnie od miejsca w jakim się znajduje monitorować swoje gospodarstwo domowe.Warto zauważyć, że model ten po podłączeniu do sieci Wi-Fi może przesyłać na nasz smartfon powiadomienia jeśli zostanie wykryty ruch w obrębie pola widzenia. Xblitz IP300 cechuje się również obustronną komunikacją. To umożliwia wykorzystywanie jej w formie niani elektrycznej, na przykład dla dziecka bądź osoby starszej.Nowa kamera polskiej marki elektroniki użytkowej cechuje się fajnym wyglądem, dzięki czemu będzie pasować do wielu typów wnętrz – od stylowego salonu przez eleganckie biuro, a nawet do garażu. Jej rozmiar wynosi 100 x 81 x 73 mm, a więc jak widać cechuje się kompaktowymi wymiarami. Xblitz IP300 nagrywa obraz w rozdzielczości Full HD i w 25 klatkach na sekundę. Oprogramowanie kompresuje pliki za pomocą kodeka H.265.Nagrania możemy odczytać za pomocą karty pamięci, którą montujemy w specjalnym slocie. Możemy je także odtwarzać dzięki aplikacji, która dostępna jest na smartfony z iOS oraz Androidem. Jej konfiguracja jest bardzo łatwa i sprowadza się do wykonania zdjęcia na przykład kodu QR.Kamera posiada ruchomą głowicę, która pozwala na poruszanie się w zakresie 355 stopni w poziomie oraz 90 stopni w pionie. Dzięki temu możemy tak naprawdę obserwować całe pomieszczenie, które będzie monitorowane. Urządzenie wyposażone jest w oprogramowanie z funkcją alarmu. Jeśli wykryty zostanie ruch otrzymamy powiadomienie push na telefon, bądź wiadomość e-mail.Warto dodać, że nieproszony gość powinien zostać spłoszony alarmem, który wydobywać się będzie z głośnika wbudowanego w kamerę. Xblitz IP300 posiada czujnik światła z diodami IR – dzięki temu będziemy mogli obserwować obraz z obiektywu zarówno w dzień, jak i wtedy, kiedy zapanuje ciemność.Xblitz IP300 za sprawą obustronnej komunikacji może działać jako wideo niania. Możemy więc sprawdzić, co dzieje się z naszym dzieckiem. Szczególnie zainteresować można się trybem nocnym, który pozwala nam na obserwację naszej pociechy, gdy ta śpi. W dobie panującego wirusa COVID-19 kamera IP300 od Xblitz może być również wykorzystywana w celu rozmowy oraz obserwacji starszej osoby. Wszystko po to, by nie narażać życia swojego, jak i innych.Model ten dostępny jest w cenie wynoszącej. Producent oferuje darmową dostawę w przypadku zakupów powyżej 99 złotych. Szczegółowe informacje na temat kamery można znaleźć na stronie producenta.Źródło i zdjęcia: Xblitz