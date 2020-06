COVID-19 a rynek smartfonów w Europie. Wielcy wygrani i wielcy przegrani

Nie każdy odczuł kryzys.





Rynek smartfonów w Europie - Q1 2020

Udziały na europejskich rynkach smartfonów Q1 2019 vs Q1 2020. | Źródło: Counterpoint

Spadek sprzedaży smartfonów w wybranych krajach Europy i udziały najpopularniejszych producentów tych urządzeń w lokalnych rynkach. | Źródło: Counterpoint

Pandemia koronawirusa na świecie wpłynęła negatywnie na rozwój niemalże każdej branży gospodarki. Wiele osób straciło swoją pracę, a inni do teraz żyją w niepewności związanej z potencjalną jej utratą. Ludzkość stała się bardzo powściągliwa w kwestii wydatków, a osoby do tej pory rozrzutne zaczęły gromadzić oszczędności. Do mediów spływają coraz to nowe dane dotyczące kolejnych gałęzi rynku technologicznego. Właśnie dowiedzieliśmy się jak COVID-19 wpłynął na europejski rynek smartfonów w 1. kwartale 2020 roku.Spadki były do przewidzenia, ale nikt nie wiedział jak duże przyjmą wartości. Statystyki udostępnione przez Counterpoint głoszą, że sprzedaż smartfonów w ujęciu rokrocznym spadła o 7%, a porównując Q1 2020 z Q1 2019 aż o 23%. Spadek odczuwalny był mocniej w Europie Zachodniej, gdzie wyniósł on 9% porównując rok do roku. Europa Wschodnia zaliczyła spadek na poziomie 5%.Jak z kryzysem radziły sobie poszczególne marki? Różnie. Największy spadek odnotowała marka Huawei, której udział w sprzedaży w porównaniu do Q1 2019 spadł aż o 7% z poziomu 23 do 16%. Rzecz jasna w tym przypadku sporą zasługą pogorszenia wyników był nie tyle koronakryzys, co represje ze strony amerykańskich firm, wprowadzane na polecenie administracji Donalda Trumpa. Dwa procent udziałów stracił również lider, firma Samsung.Na tarczy z kryzysu wychodzi firma Xiaomi, która zwiększyła udziały z zaledwie 4 do aż 11%. Dobrze poradziło sobie OPPO, debiutujące na przestrzeni ostatniego roku z ciekawą ofertą urządzeń także w Polsce. Tu odnotowano mniej spektakularny wzrost - z 1 do 3%. Pozycję utrzymało w zasadzie Apple, której to firmy udział wzrósł z 21 do 22%.Najmocniejsze spadki sprzedaży telefonów odnotowano we Włoszech, gdzie rokroczna sprzedaż spadła aż o 21%. Poniższa mapa wskazuje, że mocno ucierpiały rynki niemiecki, francuski i brytyjski. Sprzedaż w zasadzie nie zmieniła się w Rosji. Co ciekawe, liderem rynku rosyjskiego z aż 33-procentowym udziałem jest firma Huawei. Rosjanie najwyraźniej niewiele robią sobie z zastąpienia usług Google pakietem Huawei Mobile Services Counterpoint podaje, że najlepiej sprzedającym się smartfonem w 1. kwartale 2020 roku w Europie był iPhone 11 . Jeśli czytaliście nasze wcześniejsze doniesienia na ten temat, nie będziecie tym zaskoczeni. Ciekawostką jest fakt, że sprzedaż smartfonów oferujących obsługę technologii 5G stanowiła 4% wszystkich sprzedanych urządzeń. Całkiem sporo, patrząc na obecny, raczej skromny stan infrastruktury 5G w poszczególnych państwach na Starym Kontynencie.Źródło: oprac. własne na podst. danych, zdj. tyt. Canva Pro