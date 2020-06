Po co dedykowane aplikacje i sprzęt VR dla PC. Można zrobić w domu własne gogle na Arduino

Gogle VR do komputera wciąż nie są małym wydatkiem. Oculus Rift S to mniej więcej 2400 złotych, a HTC Vive czy Valve Index są jeszcze droższe. Dlatego pojawiły się aplikacje, które umożliwiają granie VR na PC dzięki smartfonom włożonym nawet w tanie mobilne gogle VR. Widać obie te opcje były niezbyt atrakcyjne dla pewnego entuzjasty Arduino.



Gogle VR dla PC można wykonać nawet własnoręcznie

Domowy konstruktor o pseudonimie jamesvdberg (podpisuje się też jako Killer Robotics) stworzył działający zestaw VR dla komputera w oparciu o płytkę Arduino Micro, plastikowe gogle VR dedykowane smartfonom, ekran dla Raspberry Pi, żyroskop z akcelerometrem, zasilacz, okablowanie i garść drobniejszej elektroniki. Całość nie wygląda zbyt estetycznie. Jest sporo odkrytych zwisających przewodów czy elementów zamontowanych wprost na wierzchu obudowy. Poza tym rozdzielczość ekranu jest śmieszna jak na VR i wynosi jedyne 800 x 480 px.



foto. jamesvdberg @ instructables



W dodatku trzeba zaopatrzyć się w dodatkowe oprogramowanie, np. płatne TriDef3D, które wyświetli nasze gry w widoku 3D side-by-side. Kiepskie możliwości i różne niedopracowania koncepcji wykluczają rozważanie tego projektu jako zwykłej alternatywy dla stacjonarnego zestawu VR. Taniej i lepiej będzie kupić mobilny headset do smartfonów i program przekazujący obraz 3D do telefonu np. RiftCat.



Liczy się nie efekt, a zabawa i żyłka do majsterkowania

Smartfon i wyspecjalizowany program, to znacznie mniej pieniędzy niż 80 dolarów za projekt z Arduino. Pamiętajmy też, że nie wlicza się do tego cena niezbędnego TriDef3D czy innej aplikacji przekładającej płaski obraz dla zwykłego monitora na widok 3D. Co jest w takim razie ciekawego w domowym wykonaniu opisywanego sprzętu?





Należy się pochwała dla chęci majsterkowania, stworzenia elektronicznego gadżetu własnoręcznie, a nie pójścia na łatwiznę. Poza tym, przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby posiadać mobilne lub komputerowe gogle VR i dodatkowo wykonać taki projekt dla zabawy, z chęci zrobienia czegoś nowego. Jeśli interesuje was wykonanie swojego headsetu, to na instructables znajdziecie poradnik wypisujący wszystkie potrzebne elementy i prowadzący was przez cały proces składania gogli VR.

To tylko tak "dla sportu".