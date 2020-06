Procesory AMD także w smartfonach? SoC AMD Ryzen C7 to zapewne fake news

Nie bądźcie łatwowierni.





SoC AMD dla smartfonów, czyli AMD Ryzen C7

Niestety, AMD Ryzen C7 to prawdopodobnie fake news

Jeśli coś wygląda zbyt pięknie na to, by było prawdziwe, to... najprawdopodobniej prawdziwe nie jest. Mimo to załóżmy przez chwilę, że odnalezione przez użytkownika Twittera o nicku HansDeVriesNL informacje na temat pierwszego procesora AMD stworzonego z myślą o smartfonach są prawdziwe. Przyjmijmy, że AMD faktycznie szykuje się do prezentacji SoC AMD Ryzen C7, wbrew swoim wcześniejszym komunikatom głoszącym, iż firma skupia się wyłącznie na architekturze x86.HansDeVriesNL opublikował za pośrednictwem Twittera zrzut ekranu sugerujący, że AMD tworzy SoC z myślą o smartfonach. Zakładając, że dane zaprezentowane na grafice są prawdziwe, Ryzen C7 mógłby stanowić dla rynku tych urządzeń rewolucję tak wielką, jaką dla rynku komputerów osobistych przyniosły procesory desktopowe i mobilne AMD Ryzen 3000 Według specyfikacji zamieszczonej na powyższej grafice, mobilny SoC od AMD korzystać ma z dwóch rdzeni Gaugin Pro, bazujących na architekturze ARM Cortex X1 o taktowaniu 3 GHz, dwóch rdzeni Cortex A78 o taktowaniu 2,6 GHz oraz czterech rdzeni niskonapięciowych bazujących na Cortex A55 o taktowaniu 2 GHz.Jeszcze większe zaskoczenie związane jest z układem graficznym bazującym na RDNA 2, przygotowywanym przez AMD wspólnie z Samsungiem, które wydajnością ma zawstydzać GPU Adreno 650 znane m.in. z Samsungów Galaxy S20. Dorzućmy do tego wsparcie wyświetlanego obrazu w rozdzielczości 2K i 144 Hz, pamięci RAM LPDDR5 oraz techniki HDR 10+.Nowy chip miałby wykorzystywać proces technologiczny TSMC 5 nm i oferować łączność 5G za sprawą zintegrowanego modemu Mediatek 5G UltraSave, oferującego wsparcie dla dwóch kart SIM.Brzmi pięknie? A co napisałem na samym tego tekstu o rzeczach, które wydają się być zbyt piękne i wręcz nierealne?Kilka detali wydaje się być dziwnych. Dlaczego TSMC miałoby wyprodukować chip współtworzony przez AMD i Samsunga? Kolejna sprawa to literówka w nazwie "Gaugin", która zapewne miała odwoływać się do znanego artysty, Paula Gauguina. Wreszcie, AMD informowało, że nie jest zainteresowane układami dla smartfonów. Głębszą analizę "fejka", wskazującą więcej podejrzanych rzeczy obejrzycie poniżej (od 45 minuty).Zrzut ekranu wydaje się być po prostu dość słabo spreparowanym fejkiem, więc radziłbym ostudzić nieco emocje i nie odbierać go jako pewnika.Źródło: Twitter