Sega Game Gear Micro na 60-lecie firmy. Malutka konsola z lupą dla fanów retro

Maluch Segi z liftingiem po 30 latach

Jej nowa wersja mini będzie na tyle niewielka, że producent oferuje nawet opcjonalną dedykowaną lupę, którą montujemy nad ekranem. Nic dziwnego, jeśli konsolka ma wymiary 80 x 43 x 20 mm, a matryca mierzy zaledwie 1,15 cala. Sprzęt ładuje się przez microUSB, ale opcjonalnie można użyć dwóch małych baterii paluszków AAA, które przy tym sprzęcie nagle nie wydają się tak małe.

foto. Sega

Chcesz mieć kolekcję gier? Kup wszystkie kolory Game Gear Micro

Gry w poszczególnych edycjach prezentują się następująco: czarny kolor konsoli: Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run, Royal Stone; niebieski: Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale, Baku Baku Animal; źółty: Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict, Nazopuyo Aruru no Ru; i czerwony: Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The GG Shinobi, Columns.