Świetne wieści! Debiutuje globalna wersja Xiaomi Mi Band 4 z NFC

Wygląda na to, że fani opasek sportowych Xiaomi nie muszą już czekać na czerwcową premierę Mi Banda 5 , by uzyskać odpowiedź na pytanie: czy Mi Band w końcu będzie obsługiwał NFC? O ile doniesienia w tej kwestii, w przypadku nowej generacji gadżetu są sprzeczne , to wątpliwości na temat NFC rozwiewa zupełnie informacja nadchodząca z Rosji. Już za niecałe dwa tygodnie zadebiutuje tam bowiem Xiaomi Mi Band 4 z NFC!Na kilka dni przed premierą Mi Band 5 na rynku rosyjskim zapowiedziano globalną wersję opaski Mi Band 4 z NFC. Do tej pory z technologii zbliżeniowej korzystać mogli wyłącznie Chińczycy. Xiaomi Mi Band 4 z NFC trafi do regularnej sprzedaży 16 czerwca bieżącego roku w cenie 3990 rubli, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę ok. 225 złotych. Są pewne "ale".Xiaomi Mi Band 4 z NFC. | Źródło: XiaomiPrzede wszystkim, z płatności zbliżeniowych za pośrednictwem opaski skorzystają wyłącznie posiadacze kart Mastercard. Lokalny oddział Xiaomi podaje, że karty płatnicze należy przypisać w aplikacji Mi Fit do swojego konta użytkownika. Popularność kart Mastercard jest dość duża, więc to ograniczenie nie wydaje się przesadnym problem. Co więcej, w sieci krążą już pogłoski o adaptacji nie tylko kart Visa, ale także systemu płatności Google Pay. Xiaomi nie potwierdziło tych rewelacji, ale...W Internecie krążą sprzeczne doniesienia na temat tego czy Xiaomi Mi Band 5 będzie oferował w wariancie globalnym NFC, czy też nie. W świetle doniesień z Rosji wydaje się, iż producent mógł zdecydować, że na premierowym evencie odbywającym się 11 czerwca zaprezentuje chiński wariant Xiaomi Mi Band 5 (z NFC działającym wyłącznie w Chinach) oraz oficjalnie przedstawi światu globalny model Xiaomi Mi Band 4 z NFC, który trafi również na europejskie rynki. Oczywiście być może światło dzienne ujrzy także globalny wariant Mi Banda 5 z NFC, ale to rodzi pytanie: skąd pomysł na debiut Mi Banda 4 z NFC w Rosji?Być może wariant Mi Band 4 NFC kierowany do krajów zachodniej i środkowej Europy otrzyma przy okazji wsparcie dla aplikacji Google Pay, a także kart Visa? Na rozwikłanie zagadki poczekamy jeszcze nieco ponad tydzień.Źródło: Xiaomi Russia