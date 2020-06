Lenovo prezentuje ciekawe hybrydy z Windows 10. IdeaPad Duet 3i oraz Yoga Duet 7i

mają w założeniu łączyć cechy laptopa oraz tabletu. Różnym producentom wychodzi to lepiej lub gorzej i chyba najlepiej radzi sobie w tej kategorii Microsoft oraz jego urządzenia Surface Pro, oraz Surface Go.To właśnie Surface zapoczątkował modę na tablety ze wbudowaną podstawką oraz dołączaną smukłą klawiaturą. W 2020 w tej kategorii również pojawi się coś nowego, a swoją propozycję takiej hybrydy przedstawia Lenovo. Otowyposażono w wydajny procesorwraz z układem graficznym Intel Iris Plus wspierane przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM DDR4. Na dane mamy mieć aż do 1 TB pojemności dysku SSD PCIe.Jest to pierwszy komputer Yoga z odłączaną, podświetlaną klawiaturą łączącą się z komputerem za pośrednictwem. To umożliwia swobodną pracę w dowolnej pozycji. Klawiaturę można odłączyć i położyć sobie na przykład na kolanach, aby pisać wygodnie w pewnej odległości od ekranu.

Lenovo IdeaPad Duet 3i. Mobilny i praktyczny

Lenovo Yoga Duet 7i | Źródło: Materiały prasoweTablet jest też całkiem lekki, bowraz z etui folio. Bateria komputera Yoga Duet 7i wystarcza na 10,8 godziny działania. Dostępne będą dwie wersje kolorystyczne - łupkowoszary i storczykowy.Lenovo Yoga Duet 7i | Źródło: Materiały prasoweTo nie koniec niespodzianek. Wyjątkowa mobilność Duet i7 wynika nie tylko z samej konstrukcji, ale również z wszechstronnych opcji łączności bezprzewodowej dzięki wbudowanej szybkiej karcie Intel WiFi 6 oraz (opcjonalnemu)Lenovo Yoga Duet 7i | Źródło: Materiały prasowe13-calowy ekran dotykowy IPS o rozdzielczości 2K otaczają wąskie ramki. Matryca wyświetla 100-procentową paletę barw sRGB z jasnością 450 nitów. Dodatkowym (opcjonalnym) gadżetem jest tutaj cyfrowe, które dzięki wbudowanemu czujnikowi pozwala na pobieranie kolorów podczas pracy w takich aplikacjach jak Adobe Photoshop Adobe Illustrator czy Adobe InDesign.Drugi z hybrydowych braci to Duet 3i - mniejszy, tańszy i mniej wszechstronny, ale jednocześnie wyróżniający się mobilnością i praktycznością. Przeznaczony jest między innymi dla uczniów i studentów.(0.83 kg), posiada ekran 10,3 cala (FullHD) i jego również można dostać w wersji z modemem LTE. To wręcz idealny kompan do szkoły!Lenovo IdeaPad Duet 3i | Źródło: Materiały prasoweZa moc odpowiada tutaj procesor Intel Pentium, wspieramy przez do. Na dane mamy do. W tym przypadku klawiatura również ma możliwość bezprzewodowej łączności po Bluetooth. Bateria w Duet i3 ma wystarczyć na do 7 godzin pracy na jednym ładowaniu.Lenovo IdeaPad Duet 3i | Źródło: Materiały prasowe, co zapewni wszechstronność i dostęp do szerokiej biblioteki aplikacji. Fakt, to nie jest może idealny system dla tabletu, ale Duet nie jest też klasycznym tabletem - to hybryda a w tej kategorii urządzeń system Microsoftu radzi sobie bezkonkurencyjnie.Oba urządzenia, a ich ceny zostaną ujawnione później.Źródło: Lenovo