Symulator YAW VR z kolejnymi usprawnieniami. Świetny dodatek do gier wyścigowych i lotniczych

Jakie są kolejne etapy wczucia się w gry symulacyjne, np. samochodowe? Klawiaturę lepiej omijać. Podstawą jest gamepad, ale najlepiej mieć dobrą kierownicę. Dalej możemy kupić specjalne krzesło z elementami montażowymi do kierownicy, pedałów i gałki skrzyni zmiany biegów, a finalnie gogle VR. Wtedy wrażenia są najlepsze, jakie może zapewnić domowy pokój gracza. A może pójść o krok dalej?



Kolejny krok w drodze do symulacji

Jeszcze więcej dadzą nam specjalne fotele z siłownikami i silnikami, które przełożą przeciążenia na siedzisko, a tym samym nasze ciało. To coś jak tzw. kino 5D czy 6D z ruchomymi fotelami, ale jako jeszcze bardziej zaawansowany sprzęt. Niestety w większości, to szalenie drogie profesjonalne symulatory wykorzystywane głównie na różnych imprezach, pokazach czy w stacjonarnych salonach. YAW VR jest znacznie mniejszy i lżejszy oraz sporo tańszy, a zapewnia podobne wrażenia.



Podstawowa wersja Yaw VR / foto. Yaw VR



To obrotowy fotel, który może się też przechylać na boki lub do przodu i tyłu. Dzięki temu zostają zasymulowane siły podobne do tych, które odczuwamy podczas przyspieszania, skręcania, szybkiej jazdy z górki i tak dalej. To świetny dodatek przede wszystkim do różnych symulacji samochodowych, lotniczych czy kolejek górskich.



Świetne wrażenia okupione wysoką ceną

Kilka lat temu miałem okazję wypróbować pierwszą część DiRT Rally na innym podobnym sprzęcie połączonym z kierownicą, goglami VR i było świetne. Dla entuzjasty gier samochodowych, to po prostu rewelacja. Kierownicę mam od dawna, myślę cały czas o VR i dobrym dedykowanym wyścigom fotelu, ale symulacyjna maszyna, to coś poza moim zasięgiem, a także większości innych graczy.





YAW VR jest dużo tańszy, ale wciąż nie mogę powiedzieć, że Yaw VR Standard Edition w cenie 1490 dolarów, a tym bardziej Yaw VR Pro Edition w cenie 1990 dolarów (około 5880 lub 7850 złotych), to wydatki dla typowego Kowalskiego. Mam nadzieję, że podobnie jak z transportem lotniczym, symulatory także jeszcze mocniej potanieją i spowszednieją. Na pewno Yaw VR to krok w dobrą stronę. Trzeba do tego doliczyć jeszcze gogle VR (najlepiej z bezprzewodowym adapterem) i kierownicę lub manipulatory lotnicze.



YAW VR z obsługą kolejnych gier

Jego twórcy wciąż wprowadzają kolejne usprawnienia, które sprawiają, że odczucia z gier są coraz lepsze. Ostatnio opublikowali nowy plugin do X-plane 11, a nawet zapowiedzieli obsługę GTA V, w którym też mamy sporo okazji do jazdy i latania czy pływania.





Projekt sięga jeszcze 2018 roku, kiedy przeprowadzono zbiórkę w serwisie croudfundingowym, ale dopiero niedawno YAW VR wszedł do normalnej sprzedaży. Wysyłki z Kickstartera zaczęły być realizowane w styczniu tego roku. Obecnie YAW VR można zamówić na stronie producenta, ale terminy oczekiwania wciąż są wydłużone do około 1-2 miesięcy.



Źródło: geeky-gadgets / YAW VR / Foto: YAW VR

Kiedy kierownica i gogle VR to za mało.