Sposób na czystą wodę? Xiaomi prezentuje kolejny oczyszczacz

Interesujący produkt.





Wysokiej klasy oczyszczacz wody od Xiaomi

Oczyszczacz wody Xiaomi z dwoma wymiennymi filtrami. | Źródło: Xiaomi

Kolejny oczyszczacz wody od Xiaomi debiutuje w sprzedaży. W przeciwieństwie do prezentowanego z początkiem maja Mijia Faucet Water Purifier C1 , sprzęt ten jest akcesorium mocowanym nie na kranie, a pod zlewem. Xiaomi Water Purifier C1 Enhanced Edition to następca urządzenia mającego swoją premierę we wrześniu ubiegłego roku.Nowość w ofercie Xiaomi to propozycja dla osób wymagających. 4-stopniowy system uzdatniania wody zastąpiono ulepszonym, 5-stopniowym. Chiński producent zapewnia, że po przefiltrowaniu woda kranowa swoją jakością nie będzie ustępować dobrej klasy wodom butelkowanym. Oczyszczacz jest w stanie na minutę filtrować ok. 1,3 litra wody - całkiem sporo.Xiaomi Water Purifier C1 Enhanced Edition ma wymiary 420 x 127 mm, co pozwalać ma łatwo zamontować go pod kuchennym zlewem. Na obudowie znajdują się diody powiadamiające o stopniu zanieczyszczenia filtrów i przypominające o konieczności ich wymiany. Pracę urządzenia da się monitorować z poziomu aplikacji Mijia.ustalona została na poziomie 1899 juanów, czyli ok. 1055 złotych. Tanio nie jest.Źródło: Xiaomi