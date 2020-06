Intel przegrywa z AMD, więc CEO Intela apeluje, by nie zwracać uwagi na benchmarki

Intel zmienia taktykę?





CEO Intela uważa, że są rzeczy ważniejsze niż wydajność

"Później tego lata zaprezentujemy rozwiązania Tiger Lake i potwierdzimy naszą pozycję niekwestionowanego lidera rynku komputerów mobilnych oraz innowacji"

Udziału w rynku procesorów wg. użytkowników - z rozwiązań AMD korzystało w 1. kwartale 2020 roku ok. 34% użytkowników PC. | Źródło: CPUBenchmark

"Powinniśmy wykorzystać ten moment

jako okazję do przesunięcia naszego zainteresowania jako branży z benchmarków na korzyści i skutki płynące z technologii, którą tworzymy. Pandemia uwypukliła potrzebę rozwijania technologii w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb biznesowych i konsumenckich."

Pamiętacie czasy, w których Intel chwalił się wynikami swoich procesorów w przeróżnych programach i benchmarkach, bo wygrywał z AMD w kwestii wydajności? Ja też. Teraz na polu wydajności króluje AMD, więc "niebiescy" zmieniają taktykę. CEO Intela, Bob Swan, zaapelował o to, aby nie patrzeć na procesory przez pryzmat ich wydajności, a... korzyści.Intel zaczął przegrywać z AMD na polu niemalże każdej bitwy. 16-rdzeniowy procesor AMD okazał się wydajniejszy od 18-rdzeniowego procesora Intela . Później, AMD wykazało swoją dominację w świecie laptopów , co było doprawdy niemałym zaskoczeniem. Ostatnio z Intelem rozstał się Linus Torvalds , a do krytyki poczynań wzmiankowanego producenta dołączył do niedawna wielki fan jego rozwiązań - Linus Sebastian z LinusTechTips. Co pozostało Intelowi? Pokrętna logika.W zeszłym roku Intel bagatelizował osiągnięcia procesorów AMD Ryzen 3000 podając, że to Intel ma najwydajniejsze układy... w grach . Tym razem Bob Swan wyraził się w niezwykle ciekawy sposób o nowej generacji procesorów Tiger Lake do laptopów., powiedział. Nie wiadomo co dokładnie rozumie Swan przez słowo "niekwestionowany", ale Ryzen 9 4900S w laptopach jak na razie nie został pokonany przez 10. generację mobilnych procesorów Intela. Być może chodzi o wciąż duże, choć malejące udziały w tym segmencie rynku.Mężczyzna kontynuował czytając z promptera:(red. pandemii)Internauci określili apel mianem "desperacji" i wyśmiali to, że Intel tracąc grunt pod nogami zmienia swoją retorykę, dopasowując ją do sytuacji. W odpowiedzi profil Computex Taipei wyłączył komentarze pod nagraniem z wiadomością od CEO Intela w serwisie YouTube.W podobną narrację wpisywały się wypowiedzi przedstawicieli Intela z zeszłorocznych targów Computerx i E3.Na pewno nie miało to absolutnie niczego wspólnego z debiutem procesorów AMD Ryzen 3000, i ich pozytywnym odbiorem związanym z zaskakująco dobrą relacją ceny do wydajności oraz popularności, która pozwoliła AMD zyskać ogromny udział w rynku procesorów Odpowiedź AMD na nowe procesory Intel Tiger Lake w laptopach będzie błyskawiczna, a stanowić ją będzie debiut układów AMD Zen 3. W tym roku zobaczymy także nowe karty graficzne NVIDIA Ampere RTX 3080. Będzie się działo.Źródło: YouTube, PCGamer