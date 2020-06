Xiaomi POCO F2 Pro - pierwsze wrażenia

Zaczynamy testy.





Xiaomi, marka kojarzona głównie z niedrogimi smartfonami, w tym roku postanowiła znacznie zmodyfikować swoją flagową linię. I nie mam tu na myśli modyfikacji technicznych, bowiem zmiana procesora, lepszy aparat i inne usprawniania to naturalna kolej rzeczy, a cenę, która poszybowała w górę. W ubiegłych latach największym atutem flagowców od Xiaomi była właśnie niska cena, podczas gdy za modele z serii Mi 10 trzeba zapłacić niewiele mniej niż za topowe modele od Samsunga czy Huawei.



Na szczęście chińska marka ma w tym roku prawdziwego asa w rękawie, a jest nim testowany POCO F2 Pro. To najtańszy na polskim rynku smartfon z procesorem Snapdragon 865 5G odbierając ten tytuł







W pudełku bez zaskoczenia

Smartfon otrzymujemy w czarnym pudełku z żółtymi akcentami. W zestawie znajdziemy zasilacz 33W, etui ochronne, kabel USB typu C, igłę i instrukcję obsługi. Nie ma za to żadnych słuchawek, mimo że urządzenie posiada klasyczne złącze słuchawkowej jack 3.5 mm.



Etui ochronne, które znajdziemy w pudełku jest dość sztywne i sprawia wrażenie solidniejszego od "zwykłych" silikonowych pokrowców dołączanych do innych smartfonów Xiaomi. Case nie chroni całkowicie ramek urządzenia, na górze zastosowano spore wycięcie z uwagi na wysuwany aparat.



Solidne wykonanie

Pocophone F1 był naprawdę tanim smartfonem, którego jakość wykonania nie powalała. Plastikowa konstrukcja i przeciętny ekran to kompromisy, na które musieli godzić się użytkownicy szukający topowej wydajności w niskiej cenie. POCO F2 Pro to zupełnie inna klasa. Smartfonowi blisko do flagowców - ramkę wykonano z metalu, a ochronę przodu i tyłu urządzenia zapewnia Corning Gorilla Glass 5. Ekran bardzo nieznacznie odstaje od ramki zatem nie mamy tutaj płynnego połączenia jak chociażby w Huawei P40 Pro z poczwórnie zagiętym ekranem.



Xiaomi, marka kojarzona głównie z niedrogimi smartfonami, w tym roku postanowiła znacznie zmodyfikować swoją flagową linię. I nie mam tu na myśli modyfikacji technicznych, bowiem zmiana procesora, lepszy aparat i inne usprawniania to naturalna kolej rzeczy, a cenę, która poszybowała w górę. W ubiegłych latach największym atutem flagowców od Xiaomi była właśnie, podczas gdy za modele z seriitrzeba zapłacić niewiele mniej niż za topowe modele od Samsunga czy Huawei.Na szczęście chińska marka ma w tym roku prawdziwego asa w rękawie, a jest nim testowany. To najtańszy na polskim rynku smartfon z procesoremodbierając ten tytuł Realme X50 Pro Smartfon otrzymujemy w czarnym pudełku z żółtymi akcentami. W zestawie znajdziemy zasilacz 33W, etui ochronne, kabel USB typu C, igłę i instrukcję obsługi. Nie ma za to żadnych słuchawek, mimo że urządzenie posiada klasyczne złącze słuchawkowej jack 3.5 mm.Etui ochronne, które znajdziemy w pudełku jest dość sztywne i sprawia wrażenie solidniejszego od "zwykłych" silikonowych pokrowców dołączanych do innych smartfonów Xiaomi. Case nie chroni całkowicie ramek urządzenia, na górze zastosowano spore wycięcie z uwagi na wysuwany aparat.Pocophone F1 był naprawdę tanim smartfonem, którego jakość wykonania nie powalała. Plastikowa konstrukcja i przeciętny ekran to kompromisy, na które musieli godzić się użytkownicy szukający topowej wydajności w niskiej cenie. POCO F2 Pro to zupełnie inna klasa. Smartfonowi blisko do flagowców - ramkę wykonano z metalu, a ochronę przodu i tyłu urządzenia zapewnia Corning Gorilla Glass 5. Ekran bardzo nieznacznie odstaje od ramki zatem nie mamy tutaj płynnego połączenia jak chociażby w Huawei P40 Pro z poczwórnie zagiętym ekranem.



Na górnej krawędzi znajdziemy sensor podczerwieni, który w połączeni z aplikacją Mi Pilot pozwoli sterować domowym sprzętem RTV, wysuwaną kamerkę selfie, gniazdo słuchawkowe i mikrofon. Przyciski regulacji głośności i zasilania ulokowano po prawej stronie, natomiast na dolnej krawędzi umieszczono gniazdo SIM (podwójne i uszczelnione, brak wsparcia dla kart pamięci), gniazdo USB-C, mikrofon i głośnik.



Na górnej krawędzi znajdziemy sensor podczerwieni, który w połączeni z aplikacją Mi Pilot pozwoli sterować domowym sprzętem RTV, wysuwaną kamerkę selfie, gniazdo słuchawkowe i mikrofon. Przyciski regulacji głośności i zasilania ulokowano po prawej stronie, natomiast na dolnej krawędzi umieszczono gniazdo SIM (podwójne i uszczelnione, brak wsparcia dla kart pamięci), gniazdo USB-C, mikrofon i głośnik.







Tył pokryto matowym szkłem, które wygląda naprawdę elegancko. Konstrukcja została nieco zakrzywiona przy krawędziach, co powinno poprawić chwyt, ale aeronomia i tak zawodzi bowiem smartfon waży aż 219 gramów, a jego grubość wynosi 8,9 mm. Niestety obecnie próżno szukać kompaktowych smartfonów z topowymi podzespołami, a POCO F2 Pro nie wyłamuje się z tego trendu.



Poczwórny moduł aparatu znajdujący się na wyspie w kształcie okręgu doskonale komponuje się z zaoblonymi pleckami. Doceniam to rozwiązanie stylistyczne, które wygląda o niebo lepiej niż prostokątne i mocno odstające "wyspy" w innych modelach.







Wyświetlacz pełnoekranowy

Na froncie znajdziemy ekran AMOLED o przekątnej 6,67” (2400×1080 px FHD+), który dzięki współczynnikowi kontrastu 5000000:1 i jasności na poziomie 500 nitów robi naprawdę dobre wrażenie.



Tył pokryto matowym szkłem, które wygląda naprawdę elegancko. Konstrukcja została nieco zakrzywiona przy krawędziach, co powinno poprawić chwyt, ale aeronomia i tak zawodzi bowiem smartfon waży aż 219 gramów, a jego grubość wynosi 8,9 mm. Niestety obecnie próżno szukać kompaktowych smartfonów z topowymi podzespołami, a POCO F2 Pro nie wyłamuje się z tego trendu.Poczwórny moduł aparatu znajdujący się na wyspie w kształcie okręgu doskonale komponuje się z zaoblonymi pleckami. Doceniam to rozwiązanie stylistyczne, które wygląda o niebo lepiej niż prostokątne i mocno odstające "wyspy" w innych modelach.Na froncie znajdziemy ekran AMOLED o przekątnej 6,67” (2400×1080 px FHD+), który dzięki współczynnikowi kontrastu 5000000:1 i jasności na poziomie 500 nitów robi naprawdę dobre wrażenie.

HDR10+, przyciemnianie z pomocą prądu stałego (DC) oraz Tryb Słoneczny 2.0.







Producent zaimplementował też optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie. Niestety, działa on po prostu przeciętnie na tle innych flagowców.







Wydajność bez kompromisów

Sercem urządzenia jest topowy procesor Qualcomm Snapdragon 865, który wspiera łączność 5G. Producent chwali się, że wraz ze wsparciem technologii LiquidCool 2.0 w POCO F2 Pro znajduje się największa komora parowa dostępna w tej chwili na rynku, pokryta wieloma warstwami grafitu i grafenu. To rozwiązanie powinno zapewnić niską temperaturę urządzenia, zwłaszcza procesora i obudowy, utrzymując wydajność na najwyższym poziomie nawet przy dużym obciążeniu. Testowany przez nas model wyposażono w 6 GB RAM LPDDR4X (LPDDR5 jest dostępne tylko w wariancie 8GB+256GB) i 128 GB pamięci masowej UFS 3.1.







Na pokładzie zainstalowano system Android 10 z nakładką MIUI 11. Za obsługę pulpitu odpowiada szybki i lekki POCO Launcher. Możemy zatem korzystać z wygodnej szuflady z aplikacjami, zmienić wygląd ikon czy dostosować ich wielkość.



Uważam, że to jeden z najlepszych launcherów na Androida, który osobiście instaluje też na innych smartfonach Xiaomi.



Wyświetlacz zapewnia świetne czernie, nasycone kolory, a jego największym atutem jest brak wcięcia, zatem otrzymujemy symetryczną przestrzeń, którą docenimy zwłaszcza podczas oglądania filmów. Na uwagę zasługuje też obsługa, przyciemnianie z pomocą prądu stałego (DC) oraz Tryb Słoneczny 2.0.Producent zaimplementował też optyczny. Niestety, działa on po prostu przeciętnie na tle innych flagowców.Sercem urządzenia jest topowy procesor, który wspiera łączność. Producent chwali się, że wraz ze wsparciem technologii LiquidCool 2.0 w POCO F2 Pro znajduje się największa komora parowa dostępna w tej chwili na rynku, pokryta wieloma warstwami grafitu i grafenu. To rozwiązanie powinno zapewnić niską temperaturę urządzenia, zwłaszcza procesora i obudowy, utrzymując wydajność na najwyższym poziomie nawet przy dużym obciążeniu. Testowany przez nas model wyposażono w(LPDDR5 jest dostępne tylko w wariancie 8GB+256GB) i 128 GB pamięci masowej UFS 3.1.Na pokładzie zainstalowano system Android 10 z nakładką MIUI 11. Za obsługę pulpitu odpowiada szybki i lekki. Możemy zatem korzystać z wygodnej szuflady z aplikacjami, zmienić wygląd ikon czy dostosować ich wielkość.Uważam, że to jeden z najlepszych launcherów na Androida, który osobiście instaluje też na innych smartfonach Xiaomi.





Wydajność jest po prostu flagowa o czym świadczą nie tylko świetne wyniki w benchmarkach, ale i komfort codziennego użytkowania. Interfejs jest ultrapłynny, a aplikacje uruchamiają się w mgnieniu oka. Zaplecze komunikacyjne nie rozczarowuje, do dyspozycji otrzymujemy Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC i wsparcie dla najważniejszych standardów nawigacji satelitarnej.



Na pokładzie znajdziemy baterię o pojemności 4700 mAh, która wspiera szybkie ładowanie 30W. Zabrakło za to ładowania indukcyjnego. Według producenta, naładowanie baterii do 64 procent zajmuje 30 minut, a po 63 minutach urządzenie naładowane jest do pełna. W praktyce w 30 minut naładowałem telefon od 4 do 63%, a ładowanie do pełna trwało 65 minut. Naprawdę szybko!







Wysuwany aparat 20 MP

Za zdjęcia odpowiada sensor Sony IMX68 o rozdzielczości 64MP. Dodatkowo do dyspozycji otrzymujemy ultraszerokokątny 13MP z polem widzenia 123°, obiektyw makro 5MP oraz czujnik głębi 2MP odpowiadają za uchwycenie szczegółów z małej odległości z efektem bokeh.



Za zdjęcia selfie w POCO F2 Pro odpowiada wysuwany aparat 20MP z wielobarwną diodą powiadomień. To rozwiązanie, które pozwoliło zminimalizować ramki na przednim panelu widzieliśmy już w innych modelach Xiaomi, np. Mi 9T.







Wysuwany aparat był hitem ubiegłego roku, ale aktualnie można zauważyć, że producenci wycofują się z tego rozwiązania. Niewykluczone, że sami konsumenci boją się ruchomych elementów w smartfonach. Czy słusznie? Moim zdaniem nie. Nie trafiłem na doniesienia dotyczące psujących się kamerek w modelach od Xiaomi. Zdecydowanie wolę takie rozwiązanie uwalniające ekran od wcięcia, a z kamery do selfie korzystam sporadycznie.







Jakość zdjęć będę mógł ocenić po dłuższych testach, kilka przykładowych fotografii wykonanych za pomocą POCO F2 Pro zamieszczam poniżej, a pliki w oryginalnej rozdzielczości znajdziecie na naszym



Wydajność jest po prostu flagowa o czym świadczą nie tylko świetne wyniki w benchmarkach, ale i komfort codziennego użytkowania. Interfejs jest ultrapłynny, a aplikacje uruchamiają się w mgnieniu oka. Zaplecze komunikacyjne nie rozczarowuje, do dyspozycji otrzymujemy Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC i wsparcie dla najważniejszych standardów nawigacji satelitarnej.Na pokładzie znajdziemy baterię o pojemności, która wspiera szybkie ładowanie 30W. Zabrakło za to ładowania indukcyjnego. Według producenta, naładowanie baterii do 64 procent zajmuje 30 minut, a po 63 minutach urządzenie naładowane jest do pełna. W praktyce, a ładowanie do pełna trwało 65 minut. Naprawdę szybko!Za zdjęcia odpowiada sensor Sony IMX68 o rozdzielczości 64MP. Dodatkowo do dyspozycji otrzymujemy ultraszerokokątny 13MP z polem widzenia 123°, obiektyw makro 5MP oraz czujnik głębi 2MP odpowiadają za uchwycenie szczegółów z małej odległości z efektem bokeh.Za zdjęcia selfie w POCO F2 Pro odpowiadaz wielobarwną diodą powiadomień. To rozwiązanie, które pozwoliło zminimalizować ramki na przednim panelu widzieliśmy już w innych modelach Xiaomi, np. Mi 9T.Wysuwany aparat był hitem ubiegłego roku, ale aktualnie można zauważyć, że producenci wycofują się z tego rozwiązania. Niewykluczone, że sami konsumenci boją się ruchomych elementów w smartfonach. Czy słusznie? Moim zdaniem nie. Nie trafiłem na doniesienia dotyczące psujących się kamerek w modelach od Xiaomi. Zdecydowanie wolę takie rozwiązanie uwalniające ekran od wcięcia, a z kamery do selfie korzystam sporadycznie.Jakość zdjęć będę mógł ocenić po dłuższych testach, kilka przykładowych fotografii wykonanych za pomocą POCO F2 Pro zamieszczam poniżej, a pliki w oryginalnej rozdzielczości znajdziecie na naszym dysku Google

Obiektyw makro





Obiektyw ultraszerokokątny 13MP z polem widzenia 123°





Obiektyw podstawowy 64MP





2x zoom optyczny





Obiektyw makro





Obiektyw podstawowy 64MP





Obiektyw ultraszerokokątny 13MP





Obiektyw podstawowy 64MP / wieczór





Obiektyw 20MP z przodu (tryb portretowy)



POCO F2 Pro, warto?

POCO F2 Pro kosztuje w Polsce 2499 zł za wariant 6GB+128GB. Na tle innych, tegorocznych flagowców, cena wgląda naprawdę rozsądnie. Wielu użytkowników z pewnością doceni najnowszy model od Xiaomi za design i jakość wykonania. Obudowa wygląda elegancko, a matowy tył dodaje szyku. Dodajmy do tego przyjemnie zaokrąglone rogi, okrągły moduł aparatu i front bez wcięcia, a w rezultacie otrzymamy naprawdę ładną i oryginalną konstrukcję.



Obiektyw ultraszerokokątny 13MPPOCO F2 Pro kosztuje w Polsce. Na tle innych, tegorocznych flagowców, cena wgląda naprawdę. Wielu użytkowników z pewnością doceni najnowszy model od Xiaomi za design i jakość wykonania. Obudowa wygląda elegancko, a matowy tył dodaje szyku. Dodajmy do tego przyjemnie zaokrąglone rogi, okrągły moduł aparatu i front bez wcięcia, a w rezultacie otrzymamy naprawdę ładną i oryginalną konstrukcję.



Smartfon nie zawodzi w kwestii wydajności, to jeden z na najszybszych smartfonów na rynku zatem bez wahania można nazwać go "pogromcą flagowców".