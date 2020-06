Gram w Minecrafta RTX na karcie MSI RTX 2070 SUPER. Faktycznie, jest... super!

Znakomite połączenie.





MSI GeForce RTX 2070 SUPER Gaming X - Turing w świetnym wydaniu

MSI GeForce RTX 2070 SUPER Gaming X prezentuje się jak Minecraft RTX - efektownie. | Źródło: MSI

Backplate wzmacnia konstrukcję karty graficznej MSI GeForce RTX 2070 SUPER Gaming X. | Źródło: MSI

Ray Tracing to znacznie więcej niż shadery

Minecraft RTX... bez efektów RTX. | Źródło: mat. własne

Minecraft RTX z ray tracingiem. O niebo lepiej, prawda? | Źródło: mat. własne

Jaka karta do Minecrafta RTX? Ta jest idealna

System chłodzenia w MSI RTX 2070 SUPER Gaming X zapewnia ciszę i niskie temperatury. | Źródło: MSI

Minecraft RTX to znaczący krok w przyszłość, możliwy dzięki NVIDIA

RTX 2070 SUPER od MSI to propozycja dla wymagających graczy. | Źródło: MSI

Mat. przygotowany we współpracy z MSI i NVIDIA

Minecraft to gra, która zasłużyła już sobie na miano fenomenu popkulturowego. Wirtualne światy złożone z sześciokątnych bloków przemierza każdego miesiąca nawet około 126 milionów graczy. Produkcja Mojang Studios już od kilku lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ale w ostatnim czasie odnotowano gwałtowny jego wzrost. Wszystko za sprawą firm NVIDIA i Microsoft, które postanowiły w popularnej produkcji zaimplementować techniki RTX i... odmieniły ten tytuł nie do poznania. Sprawdziłem czy Minecraft RTX prezentuje się faktycznie tak dobrze jak mówią i na ile komfortowa jest rozgrywka przy wykorzystaniu lubianej karty graficznej MSI GeForce RTX 2070 SUPER Gaming X.Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 2000 to pierwsze układy korzystające z nowej architektury Turing. Ich premiera zwiastowała nie tylko spory wzrost wydajności względem rozwiązań poprzedniej generacji, ale także możliwość stosowania w grach nowych rozwiązań z zakresu ray tracingu w czasie rzeczywistym, programowalnego cieniowania, czy też szerszego wykorzystywania sztucznej inteligencji. Zapewnienie to zmaterializowało się w postaci technik NVIDIA RTX, DLSS, czy choćby VRS, które błyskawicznie zagościły w grach. Najczęściej słyszymy o Ray Tracingu oraz DLSS (Deep Learning Super Sampling). Wykorzystanie ich nie byłoby możliwe, gdyby nie specyficzna architektura kart graficznych.MSI GeForce RTX 2070 SUPER Gaming X jest jednym z najwydajniejszych przedstawicieli omawianej rodziny kart. Konsument widzi przede wszystkim elementy rzucające się na pierwszy rzut oka. Efektowne podświetlenie RGB sterowalne z poziomu oprogramowania Mystic Light, pięknie prezentujący się backplate usztywniający konstrukcję karty lub skuteczny system chłodzenia Twin Frozr 7 z dwoma wentylatorami TORX 3.0, osadzonymi na dwurzędowych łożyskach kulkowych z opcją pasywnego, bezgłośnego odprowadzania ciepła - to oczywiste atuty rzeczonej konstrukcji.Układ NVIDIA RTX 2070 SUPER to jednak także istotne technikalia niewidoczne gołym okiem. To aż 40 rdzeni RT dedykowanych wykonywaniu operacji związanych z Ray Tracingiem w czasie rzeczywistym, to również 2560 jednostek cieniujących i 320 rdzeni Tensor radzących sobie znakomicie z głębokim uczeniem, przetwarzaniem równoległym i wykonywaniem wielu operacji na raz. To wszystkie te cechy składają się na jeden z najlepszych układów, jakie mogą kupić obecnie gracze.Minecraft RTX wykorzystuje techniki RTX do poprawy jakości kilku różnych efektów, robiąc przy okazji użytek z technologii DLSS 2.0, za sprawą której liczba klatek na sekundę rośnie nawet o 50% bez utraty jakości obrazu. Trzeba zauważyć, że w przypadku Minecrafta Ray Tracing wpływa na oświetlenie, odbicia oraz cienie. Powiecie, że w tytule Mojanga nigdy nie chodziło o efektowną grafikę, ale jeśli tak, to skąd wzięła się popularność shaderów? Zaprawdę powiadam Wam: charakterystyczna, z pozoru wręcz archaiczna oprawa graficzna okraszona efektami RTX prezentuje się fenomenalnie.O ile paczki shaderów poprawiały znacząco grafikę, prezentując prerenderowane efekty wprowadzane przez choćby ładniejsze tekstury, to ich optymalizacja pozostawiała nieco do życzenia. NVIDIA wprowadziła Ray Tracing do silnika gry w wersji Bedrock, zapewniającego znacznie płynniejsze działanie gry. Obliczenia wykonywane w czasie rzeczywistym przekładają się na realizm i czynią wirtualny świat bliższym rzeczywistemu. Programiści "zielonych" dzięki technologii PBR (Physically Based Rendering) musieli określić nowe właściwości bloków, dzięki którym metal odbija promienie słoneczne lepiej niż chociażby kamień. Absolutnie każda powierzchnia wygląda nieco inaczej i sprawia wrażenie niemalże namacalnie realnej.Ciemne jaskinie nareszcie stały się ciemne, a do ich rozświetlenia potrzebne są pochodnie dające mniej więcej tyle światła, ile zapewniałaby prawdziwa pochodnia. Gracze na podstawie cieni rzucanych przez obiekty od teraz mogą nawet oszacować porę dnia w wirtualnym świecie! Wszystko dzięki Słońcu, które w Minecrafcie RTX stało się czymś więcej niż tylko zwykłą teksturą. Zerknijcie na poniższe zrzuty ekranu. Bez problemu rozpoznacie chyba screenshoty z efektami RTX.Wszystkie te wizualia obliczane są za sprawą architektury Turing w czasie rzeczywistym, co jeszcze kilka lat temu w świecie gier komputerowych wydało się rzeczą wręcz nierealną. Odpowiednio wysoki poziom liczby klatek generowanych w każdej sekundzie umożliwiają jedynie karty NVIDIA GeForce RTX 2000. Oczywiście tak duża liczba obliczeń przetwarzanych w czasie rzeczywistym zrodzi wśród wielu z Was pytanie: jak karta do Minecrafta RTX będzie optymalna?MSI GeForce RTX 2070 SUPER Gaming X w rozdzielczości 1920x1080 pikseli przy maksymalnych detalach i Render Distance ustawionym na 8 chunków gwarantował płynność obrazu na poziomie ok. 42 klatek na sekundę. Dużo to czy mało? Osoby grające na konsolach po dziś dzień ogrywają najlepsze i najładniejsze tytuły w 30 klatkach na sekundę. ;) Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia z bardzo wymagającymi obliczeniami i efektowną oprawą graficzną, wynik jest niezły. Ba, można go znacząco poprawić – jednym kliknięciem. Wystarczy włączyć technikę DLSS 2.0, która wywinduje ten wynik do nawet ok. 65-68 klatek na sekundę. Oznacza to, że płynną zabawę w Minecraft RTX po włączeniu DLSS 2.0 umożliwi nawet nieco słabsze GPU pokroju MSI GeForce RTX 2060 SUPER Gaming X. Na czym polega magia DLSS 2.0?DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling, to technika wykorzystująca rdzenie Tensor, będąca sieciową neuronową z zakresu głębokiego uczenia. Sieć ta korzysta z obrazów o niskiej rozdzielczości, by na ich podstawie tworzyć obrazy w wysokiej rozdzielczości. DLSS w wydaniu 2.0 korzysta łącznie z dwóch podstawowych materiałów wejściowych: wzmiankowanych obrazów poddanych aliasingowi oraz wektorów ruchu z tych samych obrazów. W obu przypadkach materiały renderowane są przez silnik gry. Za pomocą autoenkodera splotowego sieci SI pobiera klatkę o niskiej i wysokiej rozdzielczości i piksel po pikselu określa jak wygenerować bieżącą kratkę w jak najwyższej jakości. Co ciekawe, w usprawnionej wersji DLSS jakość obrazu jest nierzadko wyższa, pomimo wzrostu płynności rozgrywki. DLSS 2.0 występuje nie tylko w Minecraft RTX, ale także Wolfenstein: Youngblood, któremu poświęciliśmy osobny artykuł, Deliver Us The Moon, czy też mniej popularnemu w Polsce MechWarrior 5: Mercenaries.Po raz kolejny przekonałem się na własnej skórze, że Ray Tracing jest w stanie odmienić grę nie do poznania. Przyznam szczerze, że powątpiewałem w to, czy Minecraft RTX będzie prezentował się lepiej niż "javowy" Minecraft z ładnym zestawem shaderów. Jak się okazywało sceptycyzm był zbyteczny, a Minecraft RTX od strony wizualnej jest po prostu najlepszą wersją Minecrafta. Oferuje doskonałe wizualia, zapewniając przy tym "feeling", za który produkcję pokochały miliony osób na całym świecie.Patrząc na dotychczasowe postępy firmy NVIDIA nie mogę już doczekać się tegorocznych premier gier z obsługą Ray Tracingu. Przypominam, że technika ta zagości nie tylko w Watch Dogs Legion, ale także w nowej superprodukcji polskiego studia CD Projekt RED. Mowa tu oczywiście o Cyberpunku 2077, na którego czekają nie tylko Polacy, ale również cały świat. Jestem absolutnie przekonany co do tego, że MSI GeForce RTX 2070 SUPER Gaming X poradzi sobie z tym tytułem w rozdzielczości Full HD, w wysokich detalach, z włączonym Ray Tracingiem i w 60 klatkach na sekundę. Bardzo wysoka wydajność tego układu to jedno, a wymierna pomoc ze strony technologii DLSS to równie ważny aspekt.