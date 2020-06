Zakrzywiony monitor Samsung Odyssey G7 trafi do sklepów tym miesiącu

Ekstremalna krzywizna. Ekstremalna krzywizna.





Samsung poinformował właśnie o wprowadzeniu do sprzedaży nowych monitory gamingowe serii Odyssey G7, które cechują się kilkoma ciekawymi elementami. Monitor ten po raz pierwszy został zaprezentowane w styczniu na Odyssey G9.



Odyssey G7 wyposażony jest w najbardziej zakrzywione wyświetlacze 1000R. Oznacza to, że jego promień krzywizny wynosi aż 1000 milimetrów.



Szybki czas reakcji i 240 Hz Ponadto monitor wyróżnia się szybkim czasem reakcji 1ms, częstotliwością odświeżania 240 Hz i matrycą wykonaną w technologii QLED. Można więc śmiało powiedzieć, że monitor ten zawiera wszystko, czego wymaga nawet najbardziej wymagający gracz. A to nie wszystko!



