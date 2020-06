Huawei FreeBuds 3i - alternatywa dla AirPods Pro dostępna w przedsprzedaży

Polski debiut interesujących słuchawek.





Huawei FreeBuds 3i to ciekawe słuchawki z ANC

Oferta przedsprzedażowa dot. Huawei FreeBuds 3i. | Źródło: Huawei

Gdy Mateusz z początkiem maja pisał o premierze słuchawek Huawei FreeBuds 3i na rynku brytyjskim, wyraził nadzieję na rychły debiut akcesorium w Polsce. Stało się. Dokanałówki trafiły do przedsprzedaży w Polsce w cenie 449 złotych. Osoby, które zdecydują się na ich zakup pomiędzy 1 a 14 czerwca mogą liczyć na prezent w postaci 60-dniowego dostępu do audiobooków w serwisie Audioteka.Cena słuchawek Huawei FreeBuds 3i może wydawać się co poniektórym dość wysoka. Rynkowa oferta słuchawek bezprzewodowych o tego rodzaju konstrukcji, wyposażonych ponadto w funkcję ANC pokazuje jednak, że jest wręcz przeciwnie. Aktywna redukcja szumów do poziomu aż 32 decybeli pozwala produktowi popularnej marki być świetną alternatywą dla 3-krotnie droższych (!) Apple AirPods.Korzystające z łącznościHuawei FreeBuds 3i wyposażono w przetwornik dynamiczny o średnicy 10 mm. Producent zachwala ergonomiczny, stożkowy kształt wkładek dousznych, łatwo dopasowujących się do kształtu ucha. Firma podaje, że FreeBuds 3i sprawdzą się jako słuchawki treningowe, które pozostaną na swoim miejscu także podczas wysiłku. Gadżet jest odporny na działanie potu, wody i kurzu, co potwierdza normaAtutem Huawei FreeBuds 3i ma być czas działania na jednym ładowaniu. Obiecuje się do 3,5 godziny otwarzania muzyki lub 2,5 godziny ciągłej rozmowy. Etui ładowane poprzez złącze USB-C, pełniące funkcję powerbanka, może wydłużyć ten czas nawet. Cały zestaw (z etui) waży zaledwie 51 gramów.Regularna sprzedaż słuchawek wystartuje 15 czerwca. W przedsprzedaży nabyć je można w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie oraz w sklepach: Empik, Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet.Źródło: Huawei