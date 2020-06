Xiaomi Youpin Yeux, to solarna ładowarka wprost na plecak. Ładuj nawet w ruchu

Xiaomi zaprezentowała ciekawą ładowarkę solarną. Na pierwszy rzut oka to nic nowego w temacie, ale firma mocno promuje urządzenie, jako idealny panel do noszenia wprost na plecaku. Dzięki temu będziemy zdobywać energię do urządzeń nie tylko stacjonarnie, ale też podczas przemieszczania się. Marka Youpin z bogatego portfoliozaprezentowała ciekawą ładowarkę solarną. Na pierwszy rzut oka to nic nowego w temacie, ale firma mocno promuje urządzenie, jako idealny panel do noszenia wprost na plecaku. Dzięki temu będziemy zdobywać energię do urządzeń nie tylko stacjonarnie, ale też podczas przemieszczania się.



Stacjonarnie i w ruchu

Panel słoneczny Youpin Yeux standardowo ma wymiary 47 x 30 x 1 cm, ale do przechowywania i transportu można go złożyć otrzymując 30 x 16,5 x 2 cm. Załączone karabińczyki i uchwyty umożliwią przypięcie go do plecaka, torby, czy po prostu stacjonarne powieszenie w preferowanym miejscu. Poza słoneczną metodą, wbudowany akumulator 6400 mAh naładujemy też kablem microUSB wprost z gniazdka prądem 2A 5V, czyli bez ultra szybkiego ładowania, choć na szczęście nie tak wolnym standardem jak 1A 5V.



Ładowanie na plecach słońcem lub zasilaczem na stoliku / foto. xiaomiyoupin









Powerbank solarny Xiaomi Youpin Yeux z aż 4 USB

Panel z konektorami poza microUSB do dostarczania energii samemu Youpin Yeux, ma także dwa duże porty USB-A i jeden USB-C. Wszystkie mogą maksymalnie przekazywać 5V 3A do ładowanych smartfonów, tabletów czy innych urządzeń zgodnych z dostarczaniem im prądu przez USB. Dobrymi dodatkami są sygnalizator stanu naładowania wbudowanego akumulatora i dioda opisjąca jakość ładowania solarnego w 3 stopniach.



Zwijany panel, karabińczyki i kabelek / foto. xiaomiyoupin



Yeux powiązanej z Xiaomi marki Youpin jest na razie dostępny tylko na terenie Chin. Zapewne pojawi się też azjatyckich w sklepach umożliwiających łatwą zagraniczną wysyłkę. Cena wynosi 349 chińskich juanów, co przekłada się na około 195 złotych.





Źródło i foto: W terenie przyda się zabezpieczenie przez deszczem i zamoczeniem. Po złożeniu i zapakowaniu do pokrowca, panelowi Youpin Yeux nie jest straszny pył czy woda. Samo słoneczne ładowanie można podobno przeprowadzić nawet w deszczu, sprzęt nie powinien się zniszczyć.Panel z konektorami poza microUSB do dostarczania energii samemu Youpin Yeux, ma także dwa duże porty USB-A i jeden USB-C. Wszystkie mogą maksymalnie przekazywać 5V 3A do ładowanych smartfonów, tabletów czy innych urządzeń zgodnych z dostarczaniem im prądu przez USB. Dobrymi dodatkami są sygnalizator stanu naładowania wbudowanego akumulatora i dioda opisjąca jakość ładowania solarnego w 3 stopniach.YeuxYoupin jest na razie dostępny tylko na terenie Chin. Zapewne pojawi się też azjatyckich w sklepach umożliwiających łatwą zagraniczną wysyłkę. Cena wynosi 349 chińskich juanów, co przekłada się na około 195 złotych.Źródło i foto: xiaomiyoupin

Słońce, smartfon, energia.