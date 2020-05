35 świetnych gadżetów z AliExpress za 1 dolara lub mniej

Tanio i dobrze!





Tak tanich gadżetów jeszcze nie widzieliście w żadnym z naszych dotychczasowych zestawień proponowanych gadżetów z Chin. Ostatniego dnia maja Waszej uwadze chcieliśmy polecić akcesoria i przedmioty w niebywale niskich cenach. Jak niskich? Nie przekraczających 1 dolara, czyli ok. 4 złotych. Myślicie, że w tych pieniędzach nie da się kupić w Chinach niczego ciekawego? Zerknijcie na poniższe produkty, a zmienicie zdanie.



1. Wyciskarka pasty do zębów

Tak tanich gadżetów jeszcze nie widzieliście w żadnym z naszych dotychczasowych zestawień proponowanych gadżetów z Chin. Ostatniego dnia maja Waszej uwadze chcieliśmy polecić akcesoria i przedmioty w niebywale niskich cenach. Jak niskich? Nie przekraczających 1 dolara, czyli ok. 4 złotych. Myślicie, że w tych pieniędzach nie da się kupić w Chinach niczego ciekawego? Zerknijcie na poniższe produkty, a zmienicie zdanie.



Jak wycisnąć pastę do zębów z tubki do końca? Tak naprawdę jedynym skutecznym i wygodnym sposobem jest skorzystanie z takiego akcesorium. Jest tanie jak barszcz - warto z niego skorzystać i oszczędzić co nieco na paście do zębów.



Cena: ok. 1,70 złotych



2. Przewód AUX 3,5 mm do 3,5 mm

Jak wycisnąć pastę do zębów z tubki do końca? Tak naprawdę jedynym skutecznym i wygodnym sposobem jest skorzystanie z takiego akcesorium. Jest tanie jak barszcz - warto z niego skorzystać i oszczędzić co nieco na paście do zębów.



Chcesz posłuchać muzyki w aucie poprzez złącze AUX? Potrzebny Ci będzie taki oto kabelek. Ten jest solidnie wykonany i niedrogi.



Cena: ok. 3 złote



3. Przedłużacz jack 3.5 mm (3 metry długości!)

Chcesz posłuchać muzyki w aucie poprzez złącze AUX? Potrzebny Ci będzie taki oto kabelek. Ten jest solidnie wykonany i niedrogi.



Przedłużacz jack 3.5 mm o długości 3 metrów pozwoli wygodnie rozstawić głośniki komputerowe lub innego rodzaju głośniki w mieszkaniu. 3 metry to za mało? Niewiele droższy jest wariant 5-metrowy.



Cena: ok. 3 złote



4. Organizer do kabli na rzep

Przedłużacz jack 3.5 mm o długości 3 metrów pozwoli wygodnie rozstawić głośniki komputerowe lub innego rodzaju głośniki w mieszkaniu. 3 metry to za mało? Niewiele droższy jest wariant 5-metrowy.



Rzepy do organizacji kabli. Docenicie je, uwierzcie mi. Dzięki nim można w schludny sposób poprowadzić przewody wewnątrz i na zewnątrz komputera, a także uporządkować kable w innych rejonach mieszkania. W moim domu w użytku jest z 20 takich rzepów - chwalę sobie.



Cena: ok. 3,60 złote



5. Magiczny żel do czyszczenia powierzchni

Rzepy do organizacji kabli. Docenicie je, uwierzcie mi. Dzięki nim można w schludny sposób poprowadzić przewody wewnątrz i na zewnątrz komputera, a także uporządkować kable w innych rejonach mieszkania. W moim domu w użytku jest z 20 takich rzepów - chwalę sobie.



Nietypowy sposób na sprzątanie za pomocą magicznego żelu. Działa doskonale zwłaszcza w przypadku klawiatur niskoprofilowych. Czyści dokładnie i nie zaleje cennej elektroniki.



Cena: ok. 4 złote



6. Pokrowiec na karty na obudowę smartfonu

Nietypowy sposób na sprzątanie za pomocą magicznego żelu. Działa doskonale zwłaszcza w przypadku klawiatur niskoprofilowych. Czyści dokładnie i nie zaleje cennej elektroniki.



Genialny gadżet, serio. Dzięki niemu możecie trzymać karty płatnicze i inne drobiazgi na tylnym panelu swojego smartfonu. Solidność połączenia gwarantuje taśma 3M.



Cena: ok. 4 złote z kuponem



7. Przewodowe słuchawki dokanałowe

Genialny gadżet, serio. Dzięki niemu możecie trzymać karty płatnicze i inne drobiazgi na tylnym panelu swojego smartfonu. Solidność połączenia gwarantuje taśma 3M.



Najtańsze słuchawki przewodowe na jacka 3.5 mm. Warto mieć w domu takie słuchawki na wypadek awarii droższych akcesoriów.



Cena: ok. 4 złote



8. Mini nożyk z otwieraczem do butelek

Najtańsze słuchawki przewodowe na jacka 3.5 mm. Warto mieć w domu takie słuchawki na wypadek awarii droższych akcesoriów.



Nożyk z otwieraczem do butelek przyda się zawsze i wszędzie. Kompaktowy rozmiar pozwala mieć go zawsze przy sobie.



Cena: ok. 4 złote



9. Przyrząd do ćwiczenia mięsni dłoni

Nożyk z otwieraczem do butelek przyda się zawsze i wszędzie. Kompaktowy rozmiar pozwala mieć go zawsze przy sobie.



Jesteś jedną z osoby, które "nie mają co zrobić z rękoma"? Możesz kupić sobie jakąś zabawkę antystresową lub... ćwiczyć mięśnie dłoni za pomocą tego gadżetu.



Cena: ok. 3,80 złotych



10. Balon urodzinowy w kształcie pada (różne wzory)

Jesteś jedną z osoby, które "nie mają co zrobić z rękoma"? Możesz kupić sobie jakąś zabawkę antystresową lub... ćwiczyć mięśnie dłoni za pomocą tego gadżetu.



Balon dla gracza. W ofercie znajduje się mnóstwo fajnych balonów także na inne okazje. Wyglądają świetnie i są duże.



Cena: ok. 4 złote



11. Klips na daszek w samochodzie na okulary przeciwsłoneczne

Balon dla gracza. W ofercie znajduje się mnóstwo fajnych balonów także na inne okazje. Wyglądają świetnie i są duże.



Nie w każdym samochodzie jest schowek na okulary, ale w każdym są daszki przeciwsłoneczne. Ten klips pozwoli w wygodny sposób mocować okulary do takiego daszka.



Cena: ok. 4 złote



12. Adapter OTG USB-C do USB-A

Nie w każdym samochodzie jest schowek na okulary, ale w każdym są daszki przeciwsłoneczne. Ten klips pozwoli w wygodny sposób mocować okulary do takiego daszka.



Chcesz podpiąć pendrive USB-A pod swój smartfon ze złączem USB-C? Nic prostszego. Potrzebujesz takiej oto przejściówki OTG.



Cena: ok. 3 złote



13. Patyczki i wyciorki do czyszczenia precyzyjnego

Chcesz podpiąć pendrive USB-A pod swój smartfon ze złączem USB-C? Nic prostszego. Potrzebujesz takiej oto przejściówki OTG.



Dbasz o czystość elektroniki i swojego samochodu? Nie obejdziesz się bez zestawu czyścików precyzyjnych. W ofercie dostępnych jest kilka różnych ich rodzajów.



Cena: ok. 3,50 złotych



14. Zabezpieczenie końcówek kabli ładujących

Dbasz o czystość elektroniki i swojego samochodu? Nie obejdziesz się bez zestawu czyścików precyzyjnych. W ofercie dostępnych jest kilka różnych ich rodzajów.



Wymiana wysokiej jakości kabla potrafi być droga. Po co cyklicznie wyrzucać pieniądze w błoto, skoro można zainwestować w taki oto niedrogi ochraniacz końcówek kabli.



Cena: ok. 1,50 złotych



15. Przejściówka USB-C na micro USB

Wymiana wysokiej jakości kabla potrafi być droga. Po co cyklicznie wyrzucać pieniądze w błoto, skoro można zainwestować w taki oto niedrogi ochraniacz końcówek kabli.



Przejściówka z USB-C do micro USB w postaci breloczka do kluczy może uratować rozładowaną baterię smartfonu w sytuacji, gdy nikt nie będzie mógł poratować Cię ładowarką z kabelkiem w nowszym standardzie.



Cena: ok. 4 złote



16. Sitko do parzenia herbaty - truskawka

Przejściówka z USB-C do micro USB w postaci breloczka do kluczy może uratować rozładowaną baterię smartfonu w sytuacji, gdy nikt nie będzie mógł poratować Cię ładowarką z kabelkiem w nowszym standardzie.



Dla miłośników herbaty sypanej... zaparzacz do napoju w formie truskawki. Ładny i wykonany z dobrej jakości tworzywa, które nie wpływa na zmianę smaku napoju.



Cena: ok. 4 złote



17. Uchwyt na maszynkę do golenia do łazienki

Dla miłośników herbaty sypanej... zaparzacz do napoju w formie truskawki. Ładny i wykonany z dobrej jakości tworzywa, które nie wpływa na zmianę smaku napoju.



Zrób porządek z kosmetykami w swojej łazience. Maszynkę do golenia możesz powiesić na przykład na takim oto uchwycie.



Cena: ok. 3,80 złotych



18. Czyścik do kratek wentylacyjnych w aucie

Zrób porządek z kosmetykami w swojej łazience. Maszynkę do golenia możesz powiesić na przykład na takim oto uchwycie.



Miałem problem z czyszczeniem kratek wentylacyjnych w swoim samochodzie, co doprowadzało mnie do furii. Na szczęście znalazłem ten gadżet, z którym czyszczenie nawiewów stało się przyjemne. Polecam.



Cena: ok. 4 złote



19. Końcówka do krany z podświetleniem LED

Miałem problem z czyszczeniem kratek wentylacyjnych w swoim samochodzie, co doprowadzało mnie do furii. Na szczęście znalazłem ten gadżet, z którym czyszczenie nawiewów stało się przyjemne. Polecam.



Gdy podświetlane akcesoria gamingowe do komputera to za mało... podświetl sobie kran nad zlewem! Mówię serio. Może brzmi głupio, ale wygląda spektakularnie, zwłaszcza po zmroku.



Cena: ok. 4 złote z kuponem



20. Moskitiera na okno

Gdy podświetlane akcesoria gamingowe do komputera to za mało... podświetl sobie kran nad zlewem! Mówię serio. Może brzmi głupio, ale wygląda spektakularnie, zwłaszcza po zmroku.



Poczekajcie, już wkrótce komary i muchy nie dadzą Wam żyć. Lepiej zabezpieczcie się przed nimi montując w oknach moskitierę. W tej ofercie znajdziecie kilka różnych propozycji, w różnych wersjach kolorystycznych.



Cena: ok. 4 złote z kuponem



21. Silikonowy organizer do kabli

Poczekajcie, już wkrótce komary i muchy nie dadzą Wam żyć. Lepiej zabezpieczcie się przed nimi montując w oknach moskitierę. W tej ofercie znajdziecie kilka różnych propozycji, w różnych wersjach kolorystycznych.



Kolejny krok do schludnej aranżacji kabli na biurku to taki oto silikonowy organizer. Za 4 złote nabędziesz jego podstawowy wariant.



Cena: ok. 4 złote z kuponem



22. Adapter USB-C do jack 3.5 mm

Kolejny krok do schludnej aranżacji kabli na biurku to taki oto silikonowy organizer. Za 4 złote nabędziesz jego podstawowy wariant.



Zgubiłeś dołączaną w zestawie przejściówkę z USB-C na jacka 3.5 mm i nie możesz korzystać z ulubionych słuchawek przewodowych? A może producent nie dołączył takiego akcesorium w zestawie? Nie ma powodów do paniki, gadżet taki kupisz w Chinach za niecałe 3 złote.



Cena: ok. 3 złote



23. Ochraniacz końcówek kabli - zwierzątko (duży wybór)

Zgubiłeś dołączaną w zestawie przejściówkę z USB-C na jacka 3.5 mm i nie możesz korzystać z ulubionych słuchawek przewodowych? A może producent nie dołączył takiego akcesorium w zestawie? Nie ma powodów do paniki, gadżet taki kupisz w Chinach za niecałe 3 złote.



Kolejny sposób na zabezpieczenie kabelka ładującego Twój smartfon. Tym razem gadżet przyjmuje kształt pociesznego zwierzątka. Koleżanki umrą z zazdrości.



Cena: ok. 2,50 złotych



24. Zasuwka mechaniczna na kamerę w laptopie

Kolejny sposób na zabezpieczenie kabelka ładującego Twój smartfon. Tym razem gadżet przyjmuje kształt pociesznego zwierzątka. Koleżanki umrą z zazdrości.



Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i stosuj fizyczną zasuwkę do przedniej kamery w smartfonie lub kamerki w laptopie. Kosztuje grosze, a jest 100-procentowo skuteczna.



Cena: ok. 3,70 złotych



25. Zestaw zaślepek do nieużywanych portów w laptopie/desktopie

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i stosuj fizyczną zasuwkę do przedniej kamery w smartfonie lub kamerki w laptopie. Kosztuje grosze, a jest 100-procentowo skuteczna.



Być może jesteś jednym z tych maniaków czystości, którzy nie trawią kurzu i brudu na swoich urządzeniach elektronicznych. W cenie 1,50 zł nabędziesz zestaw zaślepek do portów laptopa lub desktopa, w których zbierają się zanieczyszczenia.



Cena: ok. 1,40 złotych



26. Wodoodporny silikon chroniący klawiaturę laptopa przed zalaniem

Być może jesteś jednym z tych maniaków czystości, którzy nie trawią kurzu i brudu na swoich urządzeniach elektronicznych. W cenie 1,50 zł nabędziesz zestaw zaślepek do portów laptopa lub desktopa, w których zbierają się zanieczyszczenia.



Może nie wygląda rewelacyjnie, ale spełnia swoje zadanie. Silikonowa osłona na klawiaturę laptopa zapobiega jego zalaniom. Jeśli często użyczasz sprzęt swoim młodym pociechom lub jesz pracując, ucząc się lub grając, warto rozważyć taki zakup.



Cena: ok. 4 złote



27. Specjalna rękawica dla rysujących na tabletach

Może nie wygląda rewelacyjnie, ale spełnia swoje zadanie. Silikonowa osłona na klawiaturę laptopa zapobiega jego zalaniom. Jeśli często użyczasz sprzęt swoim młodym pociechom lub jesz pracując, ucząc się lub grając, warto rozważyć taki zakup.



Rysujesz na tablecie? Powinieneś wyposażyć się w taką oto rękawicę, która zapobiegnie przypadkowemu muskaniu wyświetlacza nadgarstkiem.



Cena: ok. 4 złote z kuponem



28. Taśma na rzep do organizowania kabli Baseus (różne kolory)

Rysujesz na tablecie? Powinieneś wyposażyć się w taką oto rękawicę, która zapobiegnie przypadkowemu muskaniu wyświetlacza nadgarstkiem.



Jeszcze więcej taśm na rzep. Bo wiecie, taśm do organizacji kabli nigdy za wiele. Te opaski kupicie na metry i sami przytniecie je wedle swojego uznania.



Cena: ok. 4 złote



29. Nakładki na triggery do padów Xbox One / PlayStation 4

Jeszcze więcej taśm na rzep. Bo wiecie, taśm do organizacji kabli nigdy za wiele. Te opaski kupicie na metry i sami przytniecie je wedle swojego uznania.



Nakładki na triggery do kontrolerów poprawiają ich czucie pod opuszkami palców. Są także zbawieniem dla osób, które zużyły już fabryczne triggery w kontrolerach.



Cena: ok. 2 złote



30. Tanie szkło hartowane na smartfony iPhone

Nakładki na triggery do kontrolerów poprawiają ich czucie pod opuszkami palców. Są także zbawieniem dla osób, które zużyły już fabryczne triggery w kontrolerach.



Wydając kilka tysięcy złotych na smartfon warto go jest dobrze zabezpieczyć i nie oszczędzać na ochronie ekranu. Jeśli mimo tego uważasz, że drogie szkło hartowane to zbędny wydatek, możesz postawić na tanie rozwiązanie. Na własną odpowiedzialność. Szkło to na pewno ochroni ekran przed zarysowaniem. Czy ochroni go przed upadkiem? Żaden producent nie daje takiej gwarancji.



Cena: ok. 4 złote



31. Podstawka biurkowa na smartfon

Wydając kilka tysięcy złotych na smartfon warto go jest dobrze zabezpieczyć i nie oszczędzać na ochronie ekranu. Jeśli mimo tego uważasz, że drogie szkło hartowane to zbędny wydatek, możesz postawić na tanie rozwiązanie. Na własną odpowiedzialność. Szkło to na pewno ochroni ekran przed zarysowaniem. Czy ochroni go przed upadkiem? Żaden producent nie daje takiej gwarancji.



Zamiast odkładać smartfon na biurko i rysować jego wyświetlacz lub obudowę, postaw go w stojaczku. Stojak ułatwi oglądanie filmów w sytuacji, w której nie chcesz trzymać sprzętu w dłoniach. Przez "sprzęt" mam na myśli oczywiście smartfon.



Cena: ok. 4 złote



32. Pierścień do wygodnego trzymania smartfonu z funkcją stojaka

Zamiast odkładać smartfon na biurko i rysować jego wyświetlacz lub obudowę, postaw go w stojaczku. Stojak ułatwi oglądanie filmów w sytuacji, w której nie chcesz trzymać sprzętu w dłoniach. Przez "sprzęt" mam na myśli oczywiście smartfon.



Wiem, że istnieją miłośnicy pierścieni do trzymania smartfonu. To właśnie z myślą o nich umieszczam w zestawieniu ten oto chwyt z podobizną kota.



Cena: ok. 3,50 złotych



33. Uchwyt na tylny panel smartfonu

Wiem, że istnieją miłośnicy pierścieni do trzymania smartfonu. To właśnie z myślą o nich umieszczam w zestawieniu ten oto chwyt z podobizną kota.



Alternatywą dla pierścieni są uchwyty przyklejane z tyłu obudowy, które obejmuje się dwoma palcami. W tej ofercie jest ich całe zatrzęsienie - wszystkie są ładne.



Cena: ok. 4 złote



34. EDC - minimalistyczny otwieracz do kapsli

Alternatywą dla pierścieni są uchwyty przyklejane z tyłu obudowy, które obejmuje się dwoma palcami. W tej ofercie jest ich całe zatrzęsienie - wszystkie są ładne.



Najmniejszy otwieracz do kapsli jaki znalazłem - idealny jako brelok do kluczy. Czuję, że wielu z Was przyda się w trakcie wakacji.



Cena: ok. 2 złote



35. Zestaw karabinczyków mocowanych np do paska w spodniach

Najmniejszy otwieracz do kapsli jaki znalazłem - idealny jako brelok do kluczy. Czuję, że wielu z Was przyda się w trakcie wakacji.



Zestaw trzech karabińczyków mocowanych do pasa spodni lub... czego tylko chcecie. Na karabińczyku możecie zawiesić sobie klucze, etui bądź inne przedmioty, które lubicie mieć pod ręką.



Cena: ok. 3,50 złotych Zestaw trzech karabińczyków mocowanych do pasa spodni lub... czego tylko chcecie. Na karabińczyku możecie zawiesić sobie klucze, etui bądź inne przedmioty, które lubicie mieć pod ręką.

Jeśli chcecie poznać inne ciekawe gadżety, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, koniecznie rzućcie okiem na wcześniejsze publikacje: