Chłodzi, nawilża, oczyszcza i aromatyzuje. NexFan Ultra, to coś więcej niż zimny podmuch na lato

Tryb suchy i z nawilżaniem / foto. NexFan @ Indiegogo

Nawilżanie powietrza

Jeden sprzęt, kilka możliwości / foto. NexFan @ Indiegogo

Oczyszczacz z aromaterapią

Podmuch nie tylko nas owiewa, ale ma też niższą temperaturę niż otaczająca masa powietrza. I to w zasadzie od razu, bez konieczności czekania na obniżenie temperatury jak u konkurencji. NexFan Ultra rozpręża rozpylaną wodę ,więc już szybko od startu chłodzi, a nie tylko generuje ruch powietrza.Strumień NexFan Ultra bez problemu jest odczuwalny do ponad 1,5 metra (5 stóp), więc mowa o bardziej osobistym urządzeniu, a nie wietrze na całe pomieszczenie. Kąt w jakim odczuwalne jest wydmuchiwane powietrze, to 90 stopni. Podmuchy mogą mieć szybkość około 2,4 do 3 m/s (80 CFM). Zdecydowanie nie jest to punktowy nawiew.Dla jeszcze lepszych właściwości chłodzących, poza napełnieniem sprzętu wodą, można dorzucić nieco lodu. Płyn przydaje się jeszcze w jednym przypadku. NexFan Ultra ma kilka trybów, w tym chłodzenie zwykłe i z nawilżaniem powietrza. Zimny i wilgotny wietrzyk będzie mocniej preferowany przy suchym powietrzu. Nie musimy korzystać z tej funkcji, jeśli jesteśmy już w miejscu o sporej wilgotności.Konstruktorzy zadbali o to, aby urządzenie może nie było idealnie bezgłośne, ale zauważalnie cichsze od konkurencji. Dźwięk, który wydobywa się, ma głośność poniżej 68 dB. To więcej niż np. w dobrej karcie graficznej, ale pamiętajmy, że to sprzęt zupełnie innego typu. Na tle np. wiatraków wynik jest naprawdę dobry.Dodatkowo, poza chłodzeniem i nawilżaniem, NexFan Ultra zapewni oczyszczanie powietrza dzięki wymiennym filtrom wielokrotnego użytku, które można myć pod bieżącą wodą. Urządzenie samo filtruje użytą wodę i pojemnik na płyn, więc nie musimy obawiać się tego, że jakieś zanieczyszczenia wpłyną na nasze powietrze. Ostatnia opcja to aromaterapia. Można dodać nasze ulubione olejki zapachowe.NexFan Ultra zużywa tylko 10 W. To mniej niż typowa stacja schładzania, a nawet nieduży wiatrak. Na obudowie dostajemy też wielokolorowe światło, które można włączać niezależnie od innych funkcji urządzenia. Prąd dostarcza się złączem USB z ładowarki lub np. powerbanku. Model o pojemności 10 000 mAh po zapełnieniu zbiornika na wodę do pełna (500 ml) zapewni ponad 12 godzin pracy.Sprzęt nie jest ogromny ani ciężki. Jego waga to 1 kg (plus ewentualny płyn), a wymiary mieszczą się w 144 x 161 x 159 mm. Wysyłki NexFan już rozpoczęły się w tym miesiącu, a kampania okazała się dużym sukcesem na Indiegogo. Dostępna jest jeszcze przez dwa dni pod. Nie wiadomo, kiedy dokładnie będą odbywały się wysyłki partii dla obecnie złożonych zamówień, ale ceny bez dodatkowych zapasowych filtrów zaczynają się od 45 dolarów (około 180 złotych).Źródło i foto: NexFan @ Indiegogo