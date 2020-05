Linia niedrogich telewizorów Samsung Crystal UHD dostępna w Polsce

Rozdzielczość 4K i nowy Dynamiczny Wyświetlacz Krystaliczny.

Oferta telewizorów Samsung na naszym rynku to nie tylko QLED. W sklepach właśnie pojawiła się linia, a do wyboru są trzy serie - TU8500, TU8000 i TU7100, które dostępne są w rozmiarach od 43 do 82 cali.Tegoroczne telewizory Samsung UHD zyskały nie tylko nową nazwę – Crystal UHD – ale także szereg technologii i funkcji. Modele z tej serii zostały wyposażone w nowy Procesor Crystal 4K, który według producenta, pozwoli odkryć wszystkie odcienie kolorów w rozdzielczości 4K. Duża moc obliczeniowa zapewnia m.in. efektywne Skalowanie do 4K.

Samsung Crystal UHD TU7100 / foto. Samsung

Dynamiczny Wyświetlacz Krystaliczny

Samsung Crystal UHD TU8500 / foto. Samsung

Samsung Crystal UHD TU8000 / foto. Samsung

Smart TV i udogodnienia dla posiadaczy smartfonów

Samsung Crystal UHD - ceny w Polsce

W najwyższym modelu z tej serii –– Samsung po raz pierwszy zastosował Dynamiczny Wyświetlacz Krystaliczny, który odpowiada m.in. za lepsze odwzorowanie kolorów. Z kolei zastosowany w modelach TU8000 i TU7100 Wyświetlacz Krystaliczny zapewnia m.in. szersze spektrum barw oraz optymalizuje temperaturę kolorów, aby zapewnić jeszcze bardziej realistyczne wrażenia.Nowością, zastosowaną w telewizorze TU8500 jest technologia podświetlania, która zapewnia jeszcze wyraźniejszy kontrast i głębsze kolory, dopasowując temperaturę koloru podświetlenia do oglądanej treści. Poprawia to nie tylko gradację kolorów, poziom kontrastu, ale także kąty widzenia, co znacznie podnosi komfort i wrażenia z oglądania.Telewizory Crystal UHD zyskały też. Rozwiązanie dostępne do tej pory jedynie w serii QLED pozwala wyświetlać dekoracyjne motywy, własne zdjęcia czy na bieżąco śledzić najnowsze informacje. Na uwagę zasługuje też system maskowania kabli (nie dotyczy modelu o przekątnej 43 cale), który pozwoli uporządkować przewody i da większa swobodę w aranżacji wnętrza.Nie jest zaskoczeniem, że wszystkie modele Crystal UHD to telewizory Smart TV. Dla widzów oznacza to swobodę i uniezależnienie od telewizyjnej ramówki. Samsung Smart TV daje dostęp do bogatej biblioteki aplikacji filmowych i muzycznych, takich jak Rakuten, Netflix, Apple TV czy Apple Music.W tym roku Samsung zaproponował także szereg nowych funkcji, które ułatwiają współpracę na linii telewizor – smartfon. Na przykład, aby uzyskać lustrzaną kopię swojego urządzenia mobilnego wystarczy skorzystać z funkcjii po prostu dotknąć smartfonem obudowy telewizora. Za sprawą funkcji MultiView w telewizorze TU8500 widzowie będą mogli podzielić ekran telewizora na dwie części i jednocześnie oglądać film oraz korzystać ze smartfona. Ciekawą opcją jest także funkcjaw modelach TU8500 i TU800, która do rodzaju i nastroju muzyki odtwarzanej ze smartfona zaproponuje efektowne wizualizacje.Z myślą o graczach, którzy stale chcą doskonalić swoje umiejętności Samsung wprowadził funkcję, która dostępna jest w modelu TU8500. Dzięki niej, podczas gry na ekranie można będzie wyświetlić dodatkowe okno np. z filmem instruktażowym z YouTube.Najtańszy model z nowej serii czyliwyceniono na. Za większy modelzapłacimy 2 499 zł, a 55-calowy TU8502 dostępny jest w sklepach w cenie 2 799 zł. Z pewnością sporym zainteresowaniem będzie cieszył się też 65-calowy model TU8502 wyceniony na 3 699 zł.Źródło: Samsung