Xiaomi pokazuje, że nawet czajnik elektryczny może być smart

Aż dwa nowe urządzenia.





Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle Pro

Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle Pro - nowocześniejszy z dwóch modeli. | Źródło: GizmoChina

Xiaomi Mijia Smart Electric Kettle Pro prezentuje się zacnie. | Źródło: GizmoChina

Mijia Smart Electric Kettle 1S

Mijia Smart Electric Kettle 1S cechuje dużo atrakcyjniejsza cena. | Źródło: GizmoChina

Jeszcze do niedawna zwykło mawiać się, że w życiu można być pewnym dwóch rzeczy: niechybnej śmierci oraz konieczności płacenia podatków. Odnoszę wrażenie, że pośród tych życiowych "pewników" zagościł niedawno trzeci. Otóż myślę, że wszyscy możemy być pewni tego, że Xiaomi każdego dnia dodaje jakiś nowy produkt do swojej oferty. Tym razem padło nie na jeden, a dwa inteligentne czajniki elektryczne. Tak Drodzy Czytelnicy, w 2020 roku czajniki mogą być inteligentne. Ba, były już w 2016 roku, kiedy to Xiaomi prezentowało pierwsze urządzenia tego typu.(zapamiętacie?) to nowe akcesorium kuchenne, które trafiło właśnie do sprzedaży w Chinach w cenie 249 juanów, czyli. Równolegle zadebiutowała tańsza alternatywa w postaci, wyceniona na 149 juanów, czyli, która w sklepach pojawi się 1 czerwca. Tak, oba czajniki są w stanie zagotować wodę. Na tym jednak ich możliwości się nie kończą.Droższe z urządzeń zamknięto w obudowie o pięciu warstwach izolujących. Na rączce czajnika umieszczono cyfrowy wyświetlacz, prezentujący w czasie rzeczywistym temperaturę gotującej się wody. To idealna sprawa dla kogoś, kto lubi parzyć sobie perfekcyjną kawę lub herbatę - tych nie należy w końcu zalewać wrzątkiem.Czajnik o pojemnościpracuje z mocą 1800 W. Po napełnieniu do pełna jest w stanie podgrzać wodę w ciągu 5 minut. Od wewnątrz pojemnik na wodę wyłożony jest warstwą stali nierdzewnej 304 - nie rdzewiejącą i przeciwskalującą. Ponoć nie przenosi zapachów i można go łatwo czyścić.Użytkownik może sam ustawić z poziomu aplikacji lub czajnika temperaturę podgrzewania wody do 40, 50, 60, 70, 80 lub 90 stopni Celsjusza. Co więcej, sprzęt jest w stanie podtrzymywać temperaturę wody na zadanym poziomie nawet przez 12 godzin.Na osoby bojące się "chińszczyzny" czeka zestaw zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, zapobiegających wyciekom oraz odcinających zasilanie w razie zalania elektroniki wewnątrz wodą.Tańsze z urządzeń jest większe - pojemnik na wodę ma temperaturę. Produkt dysponuje identyczną mocą jak model Pro, a zagotowanie pełnego pojemnika wody trwa ok. 6 minut. Temperaturę podgrzania wody podobnie jak w przypadku droższego urządzenia można regulować za pomocą termostatu produkowanego przez brytyjską firmę Strix.Niższa cena nie oznacza oszczędności na materiałach - użytkownik może spodziewać się dokładnie tych samych tworzyw co w droższym modelu. Jedyną różnicą wydaje się. Gadżetem można operować także z poziomu aplikacji mobilnej Mi Home.Byłoby miło, gdyby czajniki pojawiły się w Polsce, ale póki co można będzie je nabyć wyłącznie w chińskich sklepach. Droższy już teraz kupić da się na platformie JD.com. Sprzęty wkrótce zagoszczą na AliExpress, początkowo zapewne w nieco wyższych od sugerowanych cenach.Źródło: Gizmochina, Xiaomi