Zbuduj sobie komputer ojca Linuxa. Oto jakich podzespołów potrzebujesz

Komputer, który może wszystko.





"Płyta główna musiała zapewniać odpowiednio wydajne zasilanie i pozwolić podłączyć sporo wentylatorów. Szukałem czegoś, co nadaje się dobrze do podkręcania, pomimo że... sam tego nie robię. Postawiłem na płytę główną E-ATX"

Pamięć RAM - 4x16GB DDR4-2666

System operacyjny - Linux Fedora 32

Linus Torvalds porzucił swoją wysłużoną platformę firmy Intel i jego nowy komputer wykorzystuje już procesor wyprodukowany przez firmę AMD. Ojciec Linuxa kilka dni temu pochwalił się swoim nowym komputerem, a my podpowiadamy Wam czego dokładnie potrzebujecie, aby zbudować identyczną stację roboczą. A więc przede wszystkim potrzebujecie pieniędzy. Jeśli już nimi dysponujecie, możemy wspólnie udać się na zakupy. Oto, co powinniście wrzucić do swojego wirtualnego koszyka.PS. Linus Torvalds w wywiadzie udzielonym serwisowi ZDNet dość dokładnie opisywał podzespoły znajdujące się w jego komputerze, a czasem podawał swoje dość dokładne wymagania z nimi związane. Jeśli ojciec Linuxa w którymś miejscu nie był precyzyjny, dobraliśmy propozycję zgodną z jego kryteriami.Zaczynamy od clou programu. Jest nim oczywiście układ AMD Ryzen Threadripper 3970X . Ten za sprawą 32-rdzeniowej i 64-wątkowej budowy jest jednym z najlepszych na świecie konsumenckich układów do zastosowań profesjonalnych. Ba, biorąc pod uwagę stosunek jego ceny do oferowanej wydajności, jest w ścisłej czołówce. Wykorzystujący nową podstawkę sTRX4 cechuje się TDP na poziomie 280W i zjada na śniadanie konkurencyjnego Intel Core i9-9980XE, a pod względem opłacalności bije konstrukcje Intela 10. generacji.Linus Torvalds przyznał, że cicha praca jest dla niego ważną cechą wydajnej stacji roboczej. Zaznaczył, że nie jest zwolennikiem chłodzenia wodnego typu AIO, gdyż nie jest przekonany o jego wyższości nad dobrej jakości chłodzeniem powietrznym. Do personalizowanego systemu chłodzenia wodnego z kolei nie ma głowy. Ojciec Linuxa przyznał, że ma dobre doświadczenia z coolerami Noctuy. Postanowiliśmy zaproponować wydajny schładzacz tego austriackiego producenta., mówił Linus w wywiadzie.Twórca Linux Kernel nie wyraził się precyzyjnie, więc to my zaproponujemy Wam odpowiednią płytę zgodą z jego kryteriami. Wybór pada na rozwiązanie ASUSa z aż pięcioma (!) gniazdami M.2 na dyski SSD.Torvalds powiedział, że marzy mu się pamięć ECC. Mimo to, postawił na dobrej jakości kości DDR4-2666, pozbawione radiatorów.Torvalds przyznaje, że nie rozważał od początku propozycji Seasonica, ale w dobie pandemii był to najlepszy zasilacz, jaki mógł kupić w danym momencie. "Powinien to być solidny wybór, zapewniający odpowiedni zapas mocy", powiedział.Linus Torvalds powiedział, że już od dekady nie tyka się klasycznych dysków talerzowych. Lubi porządek z kabelkami w obudowie, więc stawia na standard M.2, czyli dyski wpinane bezpośrednio do płyty głównej. Od jakiegoś czasu korzysta z rozwiązań marki Samsung.Kluczowym parametrem dobrej obudowy dla Torvaldsa jest jej dobre wyciszenie. Mężczyzna przyznał, że o ile ceni sobie wentylatory Noctua bardziej od tych oferowanych przez Be Quiet!, to w przypadku obudowy stawia na rozwiązania marki Be Quiet!. Warunek ten spełnia Be Quiet! Dark Base 700, mieszcząc przy okazji płytę w standardzie E-ATX.Skoro Linus ceni sobie ciszę i lubi rozwiązania marki Noctua, to nasz wybór może być tylko jeden. Nie wiemy na jakie wentylatory postawił ostatecznie Torvalds.Co tu dużo mówić, system operacyjny macie w gratisie! Linuxa Fedora 32, z którego korzystał będzie Linus Torvalds, pobierzecie za darmo z naszej bazy plików.Jak widzicie, wydajny komputer stacjonarny radzący sobie z grami oraz bardzo wymagającymi zastosowaniami profesjonalnymi w takim wydaniu, jest wydatkiem rzędu XXX złotych. Dużo to, czy mało? Odpowiem dyplomatycznie: PC o zbliżonych możliwościach zbudowany w oparciu o nową platformę Intela byłby znacznie droższy.Źródło: mat. własny, ZDNet