Xiaomi Smart Lock E - inteligentny zamek do drzwi, który otworzysz na sześć sposobów

Nowoczesna forma zabezpieczenia nieruchomości.





Zamek cyfrowy do drzwi od Xiaomi

Inteligentny zamek do drzwi od Xiaomi. | Źródło: GizmoChina

Test Xiaomi Smart Lock E - co Wy na to?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem? Sposobów jest cała masa, a najpewniejszym wydaje się zainstalowanie odpowiednich drzwi i zamków antywłamaniowych. W dalszej kolejności inwestować powinno się dopiero w różnego rodzaju detektory ruchu, alarmy i systemy monitoringu. Zadanie to chce ułatwić firma Xiaomi, która do swojej oferty wprowadza właśnie Xiaomi Smart Lock E. Inteligentny zamek do drzwi z funkcją dzwonka otworzyć można na ażXiaomi Smart Lock E wykorzystuje kilka ciekawych technologii zabezpieczeń. Najprostszym jest przypisanie kodu pin do otwarcia zamka. Kolejnym sposobem jest system haseł tymczasowych, odczytywanych z aplikacjami na smartfonie. Zamek można otworzyć także poprzez aplikację Homekit (a więc pośrednio przez komendy głosowe Siri lub Asystenta Google sparowanych w Mi App) lub zweryfikowane urządzenie Bluetooth znajdujące się w pobliżu. Innymi metodami odblokowania mechanizmu jest weryfikacja biometryczna, za pomocą czytnika linii papilarnych umieszczonego w klamce i wreszcie otwieranie awaryjne.Xiaomi twierdzi, że czytnik linii papilarnych rozpoznaje zapisany odcisk palca użytkownika w 98,5% przypadków. Mam nadzieję, że pozostałe 1,5% przypadków nie są sytuacjami, w których poprawnie rozpoznawany jest niezapisany odcisk palca...Xiaomi Smart Lock E zasilany jest przez aż osiem baterii, które mają zapewniać mu 18 miesięcy działania. Gdy stan naładowania baterii spadnie poniżej 20%, zamek zasygnalizuje to swojemu użytkownikowi, aby ten pamiętał o ich wymianie. Producent nie zapomniał o systemie dostarczania zasilania awaryjnego poprzez USB typu C - w ten sposób energii do systemu można dostarczyć na przykład za pomocą powerbanka.tak, w razie czego zamek da się otworzyć także w sposób mechaniczny, za pomocą specjalnego klucza!Regularna cena Xiaomi Smart Lock E wynosić będzie 999 juanów (ok. 580 złotych), ale w trakcie trwania kampanii crowdfundingowej w Xiaomi Mall sprzęt kupić można za 899 juanów (ok. 520 złotych). Tanio może nie jest, ale zabezpieczenie domu nie ma być tanie, tylko skuteczne. Jestem ciekaw jak wygląda sprawa bezpieczeństwa w tym przypadku. Nie powiem, pokusiłbym się o recenzję takiego akcesorium. Chcielibyście ją przeczytać?Źródło: Gizmochina