Realme X50 Pro Player z niezwykłą technologią na pokładzie zaprezentowany

Być może trafi do Polski.





Realme X50 Pro Player w pełnej krasie. | Źródło: Realme

Ciekawy wzór na obudowie Realme X50 Pro Player. | Źródło: Realme

Realme X50 Pro Player 6/128 GB - 2699 juanów (ok. 1565 złotych)

Realme X50 Pro Player 8/128 GB - 2999 juanów (ok. 1740 złotych)

Realme X50 Pro Player 12/128 GB - 3299 juanów (ok. 1915 złotych)

Realme idzie za ciosem i po premierze Realme X50 Pro, którego testowaliśmy dla Was mniej więcej w połowie maja, prezentuje kolejnego flagowca wywołującego przyspieszone bicie serca u entuzjastów nowych technologii. Mowa o Realme X50 Pro Player, gamingowym wariancie wzmiankowanego smartfonu. Jego specyfikacja robi wrażenie, a gwoździem programu jest nietypowy moduł chłodzenia.Realme X50 Pro Player stworzono z myślą o graczach, więc nic dziwnego, że znajdziemy tu podzespoły, o których marzą miłośnicy wirtualnej rozgrywki. O wydajność dbają układ Qualcomm Snapdragon 865 z modemem 5G i do 12 GB pamięci RAM LPDDR5. Obraz wyświetlany jest na dużym ekranie AMOLED o przekątnej 6,44-cala i częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz. Wisieńką na torcie jest tu szybka pamięć UFS 3.0, umożliwiająca błyskawiczne kopiowanie plików.Realme chwali się techniką, która inteligentnie zarządza mocą obliczeniową smartfonu w taki sposób, aby dostarczyć najwyższej wydajności, przy jednoczesnym zapewnieniu długiego czasu pracy na baterii. Sprzęt zasilany akumulatorem o pojemności 4200 mAh oferuje wsparcie dla technologii szybkiego ładowania 65 W. Konkurencja tego nie ma.Producent zapewnia, że HyperBoost 3.0 gwarantuje m.in. płynne przełączanie się pomiędzy Wi-Fi i LTE celem maksymalizowania jakości połączenia z siecią i robi to bez powodowania lagów w grach. Gracz może być pewien tego, że jego łączność internetowa zawsze pozostaje na optymalnym poziomie.Wydajny sprzęt potrzebuje wydajnego układu chłodzenia, o którym często producenci smartfonów zapominają. Wystarczy przypomnieć sobie to jak działają europejskie warianty smartfonów Samsung Galaxy S20 - te grzeją się na potęgę, co przekłada się na szybki spadek wydajności w grach. W Realme X50 Pro Player ma być inaczej za sprawąpomiędzy baterią a tylnym panelem obudowy, poprawiających rozpraszanie ciepła i zapobiegających throttlingowi.Słabym punktem urządzenia na tle konkurencyjnych high-endów będą zapewne aparaty. Sprzęt korzysta z innego zestawu niż Realme X50 Pro, który w naszym teście nie wypadł rewelacyjnie od strony fotograficznej, ale zmiany wydają się zmianami... na gorsze. Moduł 64 Mpix zastąpiła tu kamerka 48 Mpix, a teleobiektyw zmieniono na aparat z matrycą 2 Mpix do zdjęć makro. Z przodu zestaw kamer 32 + 8 Mpix zastąpiono kamerkami 16 + 2 Mpix.Sprzedawany w dwóch kolorach (Light Speed Silver i Phantom Black) Realme X50 Pro Player trafi do sprzedaży w trzech wariantach:Smartfony Realme są dostępne w Polsce, więc być może smartfon trafi także do polskich sklepów.Źródło: Realme