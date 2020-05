Xiaomi prezentuje niewiarygodnie tani Redmi TV Soundbar. Nie zgadniesz ile kosztuje

Tanio nawet jak na Xiaomi.





Soundbar Redmi można powiesić na ścianie. | Źródło: Gizmochina

Soundbar może działać w trybie przewodowym lub bezprzewodowym. | Źródło: Gizmochina

Ładny? | Źródło: Gizmochina

Od czasu do czasu Xiaomi wypuszcza na rynek produkt w tak zaskakująco niskiej cenie, że zastanawiam się na czym polega haczyk. Tak właśnie jest w przypadku nowego taniego soundbara, który firma postanowiła zaprezentować i sprzedawać pod marką Redmi. Redmi TV Soundbar w przeliczeniu na złotówkiTani soundbar Redmi korzysta z dwóch pełnozakresowych głośników o wymiarach 45x80 mm i mocy RMS na poziomie 30 W. Do telewizora podłączyć go da się w sposób przewodowy lub bezprzewodowy. W pierwszym wypadku użytkownik może skorzystać ze złączy S/PDIF lub AUX, a w drugim z technologii Bluetooth 5.0.Redmi TV Soundbar jest szeroki na 78 centymetrów, wysoki na 6,3 cm i głęboki na 6,4 cm. Waga na poziomie 1,5 kilograma sugeruje, że nie wykonano go z przesadnie wysokiej jakości materiałów - zapewne obudowa jest plastikowa. Producent nie zapomniał o odpowiednich uchwytach montażowych, które pozwalają powiesić akcesorium na ścianie.Redmi TV Soundbar poprzedza premierę telewizorów Redmi Smart TV X, planowaną na. W tym samym dniu zadebiutuje smartfon Redmi 10X.Sprzęt wygląda obiecująco - być może chcecie, abyśmy go dla Was przetestowali?Źródło: Gizmochina