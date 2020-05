30 interesujących gadżetów z AliExpress do 40 złotych

Zatrzęsienie dobrych ofert.





Co warto kupić w Chinach? Jakie gadżety z AliExpress opłaca się zamówić? Jest tego całe zatrzęsienie. Właśnie dlatego co niedzielę tworzymy dla Was zestawienia, w których odwalamy za Was trudną robotę przeglądania setek tysięcy ofert w poszukiwaniu najciekawszych perełek.



Tym razem chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na ciekawe gadżety z Chin kosztujące na AliExpress 40 złotych lub nieco mniej. Jeśli szukacie propozycji z innych półek cenowych, na dole tego artykułu znajdziecie pełną listę poprzednich wpisów dotyczących zakupów w Państwie Środka. Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie!



1. Radio samochodowe z Bluetooth

Przecieracie oczy ze zdziwienia? Ja też to robiłem, gdy zobaczyłem, że na AliExpress "wyhaczyć" można radio samochodowe z Bluetooth za mniej niż 30 złotych. Według recenzji łączność działa bardzo dobrze, a samo urządzenie w swojej cenie jest doskonałą propozycją. Uwaga: do wyboru wersje z portem ISO oraz złączem 12-pin - wybierzcie właściwe.



Cena: ok. 29 złotych



2. Przenośna retro konsolka do gier (500 gier w 1)

Popularna wersja konsolki stylizowanej na Game Boya z wgraną pokaźną biblioteką 500 gier powraca w jeszcze niższej cenie. Kupujący chwalą niezłą jakość ekranu, poprawną jakość wykonania sprzętu, a także ciekawy zbiór tytułów, które działają na konsoli naprawdę dobrze.



Cena: ok. 40 złotych



Karty pamięci micro SD w Chinach są dużo tańsze niż w Polsce. Obecnie na AliExpress znajdziecie zarówno oryginalne karty marek SanDisk, jak i Samsung. Im większą pojemność wybierzecie, tym więcej zaoszczędzicie. Polecamy pozycje SanDiska jako nieco tańsze. Za 40 złotych kupicie kartę o pojemności aż 64 GB, o świetnych parametrach.



Cena: ok. 40 złotych



4. Obudowa przenośna na dysk SSD z USB 3.0

Po co nosić pendrive'a, skoro dyski SSD są obecnie śmiesznie tanie, a biją je na głowę swoimi parametrami. Aby korzystać z dysku SSD w sposób przenośny potrzebujecie odpowiedniej kieszeni. Polecamy obudowę bardzo dobrej klasy od firmy WavLink, wyposażoną w złącze USB 3.0. Nie jest droga.



Cena: ok. 36 złotych



5. Dzwonek bezprzewodowy (różne dźwięki)

Dzwonek bezprzewodowy do drzwi to rewelacyjna sprawa. Tak, trzeba co jakiś wymieniać w nim baterie, ale prostota montażu i możliwość cotygodniowej zmiany melodyjek w pełni to rekompensują.



Cena: ok. 34 złotych



6. Mini scyzoryk w formie breloczka

Ilekroć potrzebowałem kiedyś jakiegoś ostrego narzędzia, nigdy nie miałem go przy sobie. Od kiedy kupiłem sobie breloczek z miniaturowym scyzorykiem, problem ten został rozwiązany raz na zawsze. Nie spodziewajcie się nie wiadomo jakiej jakości, ale gadżet wygląda nieźle, jest ostry i spełnia swoje zadania.



Cena: ok. 12 złotych



7. Bezprzewodowa klawiatura Bluetooth (także do smartfonów i tabletów)

Ultralekka, kompaktowa klawiatura Bluetooth dla komputerów, a także smartfonów i tabletów z Androidem i iOS. Sprzęt w 7-calowym rozmiarze kosztuje zaledwie 37 złotych. Modele 9- i 10-calowe są nieco droższe, ale wygodniej na nich pisać.



Cena: ok. 38 złotych



8. Nawilżacz powietrza / dyfuzor olejków zapachowych

Przyjemnie jest wchodzić do mieszkania, w którym rozsiewa się przyjemny aromat, nie sądzicie? Zadbacie o niego za pomocą takiego o to prostego urządzenia - dyfuzora zapachów. Gadżet pełni także funkcję nawilżacza powietrza.



Cena: ok. 40 złotych



9. Mikroskop 1600X na USB

Jesteście ciekawi świata? Lubicie oglądać różne rzeczy w dużym powiększeniu? Sprawcie sobie taki oto mikroskop podłączany do komputera za pośrednictwem złącza USB. Obserwacje przedmiotów codziennego użytku w trybie makro uzależniają, mówię Wam. ;)



Cena: ok. 45 złotych



10. Głośnik Bluetooth w kształcie zwierzątka

Zazwyczaj polecam zupełnie poważnie wyglądające głośniki Bluetooth. Czas to zmienić. Ten gadżet gra ponoć bardzo poprawnie, a ponadto wygląda przeuroczo. Fajny pomysł na prezent dla dziecka lub innej bliskiej osoby z odpowiednim poczuciem humoru.



Cena: ok. 41 złotych



11. Zestaw słuchawkowy z Bluetooth 5.0

Gdy w samochodzie nie ma łączności Bluetooth jedynym sposobem na prowadzenie rozmów telefonicznych w legalny sposób jest zakup transmitera FM lub wyposażenie się w specjalny zestaw słuchawkowy. Proponujemy drugą opcję, z której skorzystacie wygodnie także w pracy lub będąc na mieście, bez konieczności sięgania po smartfon.



Cena: ok. 42 złotych



12. Tanie słuchawki TWS i7S

Oto najtańsze słuchawki typu TWS, które warto polecić. Kupując je miejcie na uwadze to, żeby nie spodziewać się po nich nie wiadomo jak dobrego brzmienia. One mają po prostu działać. Ich zaletą jest długi czas pracy na baterii oraz etui pełniące funkcję ładowarki. Za te pieniądze, nic tylko brać.



Cena: ok. 17 złotych



13. Zapalniczka łukowa, wiatroodporna

Zapalniczka, która nie gaśnie na wietrze? Proszę bardzo, sprawdźcie ten oto gadżet w postaci zapalniczki łukowej, który zaskoczy Waszych znajomych. Zasilana jest wbudowanym akumulatorem, ładowanym przez USB.



Cena: ok. 21 złotych



14. Latarka LED V6 - bardzo jasna

Latarka to rzecz nieodzowna w każdym domu. Nie przepłacajcie za dziwnego rodzaju "markowe" wynalazki. Jeśli nie macie budżetu na coś pokroju Convoya S2, postawcie na tańszą alternatywę. Oto ona.



Cena: ok. 33 złotych



15. Teleskopowy przyrząd EDC

Jeden z ciekawszych przedmiotów EDC. Oto teleskopowe mini ostrze, które zastąpi w pewnych przypadkach scyzoryk. Na co dzień pełnić może rolę breloka do kluczy.



Cena: ok. 35 złotych



16. Podkładka z podświetleniem RGB

Podkładka pod mysz z podświetleniem RGB na biurku prezentuje się fenomenalnie. Dobrze jest widzieć, że akcesoria te nareszcie tanieją - przynajmniej w Chinach. Podkładkę w standardowym rozmiarze kupicie już za 35 złotych.



Cena: ok. 35 złotych



17. Myszka bezprzewodowa Xiaomi

Komfort pracy z myszką bezprzewodową jest o wiele większy, niż w przypadku gryzonia przewodowego. Nawet z tym nie polemizujcie. Ciekawą i tanią propozycją takiego akcesorium jest myszka Xiaomi Millet korzystająca z łączności Wi-Fi 2,4 GHz. Za te pieniądze zdecydowanie warto ją kupić.



Cena: ok. 37 złotych



18. Kultowa retro konsola tetris

Zobaczcie jakie konsolki robiły w Polsce furorę w latach 90' ubiegłego wieku. Za jedyne 16 złotych sprawicie sobie zabawkę, która z pewnością przypomni minione czasy Waszym rodzicom i dziadkom. Zobaczycie, sprawicie im niebywałą frajdę z możliwości obcowania z popularnym Tetrisem. Ta gra uzależnia.



Cena: ok. 16 złotych



19. Magiczna końcówka do klucza dynamometrycznego i nie tylko

Magiczna końcówka do klucza dynamometrycznego (i nie tylko) zastępuje wiele różnych specjalistycznych końcówek do śrub o rozmiarach 7-19 mm. Warto mieć taki sprzęt w warsztacie, jeśli chcecie przyoszczędzić nieco miejsca w narzędziówce.



Cena: ok. 39 złotych



20. Ładowarka do akumulatorów LiitoKala Lii-202

Po co wiecznie kupować nowe baterie, skoro można zainwestować w akumulatorki i ładować je odpowiednią ładowarką, na przykład taką. Czytałem wiele recenzji rozwiązań od LiitoKala. To dobry sprzęt w świetnej cenie, który warto polecić.



Po co wiecznie kupować nowe baterie, skoro można zainwestować w akumulatorki i ładować je odpowiednią ładowarką, na przykład taką. Czytałem wiele recenzji rozwiązań od LiitoKala. To dobry sprzęt w świetnej cenie, który warto polecić.

Cena: ok. 34 złotych



21. Lokalizator Baseus





Masz tendencję do gubienia różnych rzeczy? Kluczy, portfela? Zainwestuj w niedrogi lokalizator Baseusa - to doskonałe remedium na roztrzepanie. Aby zlokalizować urządzenie wystarczy uruchomić aplikację w telefonie. Gadżet na rozkaz użytkownika zacznie wibrować i emitować dźwięk.



Cena: ok. 38 złotych



22. Dyfuzor zapachów do samochodu od Xiaomi

23. Karta dźwiękowa Ugreen USB

24. Bezprzewodowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi

25. Adapter bezprzewodowy Bluetooth 5.0

26. Efektowna mysz do gier

27. Ostrzałka Xiaomi Mijia Huohou Mini

28. Nawilżacz powietrza Xiaomi Mijia Youpin

29. Lampka Xiaomi Mijia MJYD02YL

30. Zestaw manicure Xiaomi Mijia

Zadbaj o to, aby w Twoim aucie zawsze panował piękny aromat. Przez piękny rozumiem naprawdę ładny i świeży, a nie mdły, jaki wyzwalają tanie choinki zapachowe. Proponujemy dyfuzor Xiaomi Guildford, mocowany na kratkę nawiewu wentylacyjnego. W zestawie znajdują się trzy różne zapachu - cytrynowy, pomarańczowy i oliwkowy. Pachną świetnie, polecam.Niedroga karta audio dostępna w różnych wariantach. Urządzenie kompatybilne jest z systemem Windows oraz MacOS. Można również podłączyć je do konsoli PS4.Chcesz wzmocnić zasięg domowej sieci bezprzewodowej? Z pomocą przychodzi wzmacniacz sygnału, którego cena zaczyna się już od 42 zł. Urządzenie może pracować w trybach AP / Repeater, oferuje przepustowość do 300 mb/s i jest zgodne ze standardami IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.Gadżet, który ożywi każdy sprzęt audio, nawet ten bez wsparcia dla łączności Bluetooth. Wystarczy podłączyć to niewielkie urządzenie przez złącze słuchawkowe jack 3.5 mm, aby przesyłać bezprzewodowe muzykę ze smartfonu, tabletu lub komputera.Sprzęt, który będzie ciekawym urozmaiceniem każdego stanowiska komputerowego dla gracza. Bezprzewodowa, optyczna mysz T1 gwarantuje cichą pracę, a przełącznik DPI umożliwia regulację w zakresie 1000/1200/1600/2400 dpi. Nie można też zapominać o efektownym podświetleniu RGB.Produkt z ekosystemu Xioami, który przyda się w każdej kuchni. Ostrzałka do noży Mijia Huohou Mini posiada aż 3 przyrządy ostrzące, a stabilność zapewnia specjalna przyssawka.Elektryczny nawilżacz powietrza, nebulizator wody od znanej i lubianej marki. Gadżet przyciąga uwagę ciekawym, minimalistycznym designem i oferuje rozsądną pojemność 260 ML.Lampka LED z ekosystemu Xiaomi (model MJYD02YL) z magnetycznym uchwytem, który zapewnia 360 stopni swobodnej regulacji. Nadaje się do domu jak lampka nocna, ścienna, biurkowa, schodowa czy kuchenna.Podróżny zestaw narzędzi do cięcia i pielęgnacji paznokci ze stali nierdzewnej. Całość dostarczane jest w minimalistycznym etui.Jeśli chcecie poznać inne ciekawe gadżety, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, koniecznie rzućcie okiem na wcześniejsze publikacje: