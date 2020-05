Nowe słuchawki Xiaomi FIIL CC są "lepsze niż AirPodsy"

Najdroższe słuchawki Xiaomi.





Xiaomi korzysta z prawa serii i prezentuje jedne za drugimi nowe słuchawki TWS korzystające z technologii Bluetooth. W kwietniu ujrzeliśmy ciekawy i naprawdę tani model Redmi AirDots S . Dosłownie chwilę temu informowałem Was o świetnej promocji na "średniopółkowe" Xiaomi Air2 SE , które chiński producent przedstawił światu mniej więcej tydzień temu. Dziś donoszę o propozycji dla osób nieco bardziej wymagających, w postaci akcesorium Xiaomi FIIL CC.Słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Xiaomi FIIL CC pojawiły się właśnie na platformie crowdfundingowej Youpin i na tę chwilę kupić je można wyłącznie w tym miejscu. Chińczycy twierdzą, że są to słuchawki "premium" i bez cienia wątpliwości porównują je z AirPodsami od Apple. Czy słusznie? Pod względem wyglądu to raczej Air2 SE przypominają urządzenie giganta z Cupertino, ale Xiaomi chodzi z pewnością o parametry.nie zdradza wcale, że mamy do czynienia z jakimś high-endem. Producent przekazuje, że nowość korzysta z łączności Bluetooth 5.0 i wspiera kodeki AAC i SBC. Za odtwarzanie dźwięku w paśmie od 15 Hz do 22 000 Hz odpowiadają przetworniki o średnicy 13.1 mm o maksymalnym poziomie ciśnienia akustycznego wynoszącym 123 dB.Każda ze słuchawek robi użytek z baterii o pojemności 30 mAh i waży zaledwie 4 gramy. Jeśli wierzyć zapewnieniom Xiaomi, słuchawki są w stanie przepracować ok. 4 godzin na jednym ładowaniu. Eleganckie etui dołączone w zestawie pełni zarazem funkcję ładowarki - wyposażono je w bank energii o pojemności 500 mAh.wynosi 399 juanów, co w przeliczeniu daje kwotę. Nie tak mało! Zanim kupicie słuchawki w którymś z sklepów z Państwa Środka, warto pamiętać o tym, że na tę chwilę dedykowana aplikacja jest dostępna tylko w języku chińskim.Źródło: XiaomiToday.it