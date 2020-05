Nowe doniesienia o Xiaomi Mi Band 5 są słodko-gorzkie

Co o tym myśleć?





Czy tak właśnie wygląda nowy Xiaomi Mi Band 5? | Źródło: Xiaomitoday

Premiera opaski Xiaomi Mi Band 5 nadciąga wielkimi krokami. Chiński producent zaprezentuje w Chinach najnowszy wariant jednego ze swoich najpopularniejszych gadżetów na przełomie czerwca i lipca i wygląda na to, że sprzęt ma szansę pobić rekordy sprzedażowe poprzedników. Stanie się tak najpewniej za sprawą funkcji, którym w poprzednich model brakowało, a które zadebiutować mogą na pokładzie Mi Banda 5. Pierwsze zdjęcia Mi Banda 5 trafiły już do sieci , więc wiecie już na pewno, że. Jeśli wierzyć wcześniejszym doniesieniom, Xiaomi w piątej generacji urządzenia może zastosować moduł NFC , co pozwoli na integrację z systemem płatności zbliżeniowych Google Pay. Źródła serwisu TizenHelpte plotki, podając przy tym, że funkcja ta będzie ograniczona wyłącznie do terytorium Chin. Przy okazji jego dziennikarze rzucają nieco światła na inne ciekawe usprawnienia w nowym wydaniu Mi Banda.Mi Band 5 ma pozwalać mierzyć(a więc saturację krwi), podobnie jak smartwatch Huawei Watch GT 2e , którego to testowaliśmy niedawno. W przypadku inteligentnego zegarka Huawei pomiar ten należało traktować z przymrużeniem oka i podobnie sprawa może wyglądać w wykonaniu taniej opaski Xiaomi. Novum mają być także funkcje dla kobiet związane z analizą cyklu menstruacyjnego. Pojawi się również współpraca z Amazon Alexa, ale to Polaków akurat nie specjalnie będzie interesowało.Na osobny akapit zasługuje technologia Personal Activity Intelligence (PAI), która motywować ma do zwiększania lub zmniejszania intensywności treningów. Wskaźnik PAI jawi się jako bazującą na nauce metoda wyliczania na podstawie tętna użytkownika zalecanej częstotliwości wysiłku fizycznego, niezbędnego do tego, by trwać w dobrym zdrowiu. Brzmi intrygująco.O ile chińska premiera Mi Band 5 odbędzie się najpóźniej w lipcu, to europejski debiut urządzenia może być przesunięty na sierpień lub nawet wrzesień - wszystko przez trwającą (choć na szczęście przygasającą) epidemię SARS-CoV-2.Źródło: