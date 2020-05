Poznajcie dmuchany skuter elektryczny, który mieści się w plecaku

Przyszłość UTO?





Skuter Poimo INT032 wygląda...interesująco. | Źródło: Poimo @YouTube

KOnstrukcja skutera Poimo INT032 nie jest przesadnie skomplikowana. | Źródło: Poimo @YouTube

Widziałem już dziesiątki różnych elektrycznych pojazdów transportu osobistego, ale takiego jeszcze nie. Japońska firma Poimo zaprezentowała właśnie gadżet, który nadaje się idealnie nie tylko do przemieszczania się na nim, ale także zupełnie komfortowego transportowania go w plecaku. Oto "dmuchany" skuter elektrycznyZaprezentowany prototyp skutera Poimo (POrtable and Inflatable MObility) INT032 waży zaledwie 5,5 kilograma. Według jego twórców zasięg na jednym ładowaniu wynosi, co wydaje się całkiem sensownym zasięgiem jak na tak lekką konstrukcję. Co więcej, Japończycy zapewniają, że ostateczny produkt będzie jeszcze lżejszy.Ciśnienie wewnątrz siedziska skutera wynosi 6-7 psi, czyli jest zbliżone do tego, które panuje wewnątrz dętki roweru szosowego. Takie ciśnienie powinno oferować całkiem stabilne i wygodne siedzisko.W swoim obecnym kształcie sprzęt przypomina raczej zabawkę dla dzieci lub urządzenie transportu osobistego dla osób o niewielkim wzroście. Dzieło inżynierów z Uniwersytetu w Tokio na przestrzeni kolejnych miesięcy ma jednak zostać ulepszone i dostosowane także do potrzeb osób wyższych.Przypominam, że w Polsce wyczekujemy na nowelizację prawa, która według obecnych założeń ma zrównać status hulajnóg elektrycznych z rowerami. Co więcej, hulajnogi elektryczne nie będą w naszym kraju dostępne dla każdego Źródło: YouTube