Promocja stulecia w Biedronce - epilog. Masowe zwolnienia pracowników

Biała noc w Biedronce - o co chodziło?

Zwolnienia w Biedronce trwają

Pamiętacie zapewne, gdy donosiliśmy Wam o kwietniowej wpadce sklepów Biedronka . W ramach błędu związanego z organizowaną tam promocją o nazwie "Biała Noc" możliwy był zakup wartej tysiące złotych elektroniki niemalże dosłownie za grosze . Szybko rozpoczęto szukanie winnych, którzy zmienili ot kolejną niezłą promocję w Biedronce w prawdziwą promocję stulecia. Wygląda na to, że możemy napisać epilog tej sprawy.Zgodnie z naszymi wcześniejszymi informacjami, z promocji w Biedronce korzystali nie tylko konsumenci, ale także całkiem pokaźne grono pracowników sklepów. Sytuacja dla właścicieli Biedronek była: z jednej strony mieli oni bowiem pełne prawo wezwać klientów do zwrotów towaru. Zakończyłoby się to jednak wizerunkową klęską. Wiadomym było to, że konsekwencje zostaną wyciągnięte zapewne jedynie w stosunku do pracowników dyskontów. I tak się właśnie dzieje.Idea promocji odbywających się w dniach od 24 do 26 kwietnia była prosta. W trakcie "Białej Nocy" w nocy z 24 na 25 kwietnia klienci mogli korzystać z promocji 2+2 - osoby nabywające 4 różne kosmetyki, artykuły przemysłowe lub tekstylia mogły otrzymać 2 tańsze produkty za darmo. W przypadku nocy z 25 na 26 kwietnia obowiązywała promocja dla osób, które kupią 20 różnych produktów. Ich nabywcy mogli liczyć na otrzymanie za darmo 3 najtańszych spośród zakupionych produktów. W nocy z soboty na niedzielę nawalił system, a klienci za darmo otrzymywali... trzy najdroższe produkty.Serwis Money.pl informuje o fali zwolnień, jaka przetacza się przez sklepy Biedronka w maju w związku z wydarzeniami z kwietnia. W wyniku wewnętrznego śledztwa Biedronka zwalnia pracowników z tytułu utraty zaufania w związku z nierzetelnością. Na podstawie nagrań z kamer zidentyfikowano wielu pracowników, którzy wraz z konsumentami działali na szkodę sklepów, będąc w pełni świadomym błędów.Alfred Bujara z sekcji handlowej NSZZ "Solidarność" uważa zwolnienia za.... Uważa, że pracownicy mogli być jednocześnie klientami sieci, broniąc ich przy tym przed zarzutem nierzetelności i podnosząc, że dział techniczny nie reagował na komunikaty o awarii. Bujara zapomina jednak, że zgodnie z prawem nawet konsumenci wykorzystywali oczywisty błąd sprzedawcy, a więc zgodnie z prawem można żądać od nich zwrotu towaru. Przedstawiciel "Solidarności" winy dopatruje się jednak wyłącznie we władzach Biedronki i tym, że nie dopilnowali oni należycie promocji.Sławomir Paruch, radca prawny z kancelarii prawa pracy PCS Paruch Chruściel Schiffter, uważa, że prawo jest po stronie Jerónimo Martins., mówi prawnik cytowany przez Money.pl.Poszkodowani okazują się niestety także pracownicy, którzy z promocji nie skorzystali, jednakże w oczach pracodawcy "pozostawali bierni" wobec działań klientów. Biedronka nie skomentowała doniesień.Źródło: wykop.pl , mat. własny