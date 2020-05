Pierwszy na świecie SSD 8TB M.2 NVMe. Sabrent przygotowuje wyjątkowo pojemny dysk

Macie duże potrzeby na pojemność w SSD? Oto Sabrent SB-RKTQ-8TB.



Nie znacie marki Sabrent? Nic dziwnego. W Polsce możemy kupić co najwyżej pojedyncze sztuki jej produktów na serwisach aukcyjnych, a najbliższą dystrybucję prowadzi niemiecki Amazon. Jednak nieznana nad Wisłą firma zasługuje na uznanie dzięki nowemu produktowi. Szykuje się do premiery pierwszego konsumenckiego nośnika SSD NVMe M.2 o pojemności aż 8TB.



Gigant SSD NVMe



Jeśli potrzebujecie trzymać naprawdę dużo danych, a osiągi HDD nie wystarczą, to do tej pory mogliście myśleć co najwyżej o 4TB SSD NVMe. No chyba, że weźmiemy pod uwagę nie tylko M.2, ale też duże konstrukcje na karcie rozszerzeń takie jak Gigabyte 8TB PCIe Gen4 NVMe AIC AORUS.



foto. Sabrent



Sabrent podwoi przestrzeń na dane



Sabrent podwoi przestrzeń na dane SSD M.2 w ramach modelu z jednej już obecnej na rynku serii. Rocket Q 8TB NVMe PCIe M.2 2280 Internal SSD Solid State Drive (SB-RKTQ-8TB) ma być według producenta sposobem na bardzo szybki magazyn dla z punktu widzenia typowego użytkownika ogromnej ilości danych.

Seria składa się z nośników M.2 NVMe 1.3 PCIe Gen3 x4. Wielkość to najpopularniejszy standard M.2 2280, choć to oczywiste, że przy tak dużej przestrzeni dyskowej nie zrobiono użytku z jakiegoś krótszego formatu M.2. Nie zastosowano radiatora, całość osłonięto tylko naklejką. Sabrent stosuje kontrolery Sabrent RKT 303, ale na stronie producenta przewija się też równorzędnie nazwa E12S, więc to zapewne tylko sztucznie wymyślony branding dla Phison E12S.



Sabrent zapowiada niezłe transfery

Nie znamy osiągów konstrukcji, ale można przytoczyć dane z edycji 4TB. Maksymalny sekwencyjny odczyt w jej przypadku to 3400 MB/s, zapis 3000 MB/s, a IOPS 4K QD32 odpowiednio 490K i 680K. W dodatku 4TB ma deklarowaną trwałość na poziomie 940 TBW. Pojemniejszy wariant na pewno nie będzie miał gorszych parametrów. Warto dodać, że tak jak na pozostałe dyski, Sabrent udziela nawet 5 lat gwarancji po zarejestrowaniu zakupu..