LG wprowadza nowe telewizory OLED oraz NanoCell i promuje rozwiązania dla graczy

Nowa oferta już w Polsce.

LG NanoCell 8K / foto. LG

Nowe OLED'y LG z 2020 r.

LG OLED CX / foto. LG

LG OLED GX / foto. LG

Gamingowe rozwiązania w nowych OLED

LG OLED ZX / foto. LG

NanoCell - seria 8K i UHD LCD LED

LG NanoCell NANO90 / foto. LG

Tryb Filmmaker Mode i format Dolby Vison IQ

Oferta OLED na 2020 r. składa się z 4 serii w przekątnych. Prawdopodobnie pojawi się jeszcze model 8K w przekątnej- XZ (Z9), ale będzie on dostępny wyłącznie na indywidualne zamówienie w Brand Store LG.Telewizory, z wyjątkiem serii BX, zostały wyposażone w procesor α (Alpha) 9 Gen 3 (III generacji), zapewniający stałą analizę przesyłanego sygnału. Procesor rozpoznaje gatunek treści, dzieląc go na cztery kategorie: Standardowe, Film, Sport oraz Animacja. I tak w przypadku np. Animacji, zmniejsza się zawartość niebieskiego światła w celu zapewniania komfortu wzroku u dzieci, a także wyraźnie odtwarza głosy postaci i uwydatnia efekty dźwiękowe.Wydaje się, że największym hitem sprzedażowym będzie(obecna cena 55” to 7 999 zł), następca zeszłorocznego C9, gdyż model BX został wyposażony w słabszy procesor.Bardzo ciekawie pod kątem designu zapowiada się, charakteryzujący się zaledwie dwoma centymetrami głębokości i - co ważne - wszystkie podzespoły zostały ulokowane w obudowie TV. Uchwyt do powieszenia tego egzemplarza został zaprojektowany jako wnęka w jego obudowie, dzięki czemu telewizor przylega do ściany niczym obraz, dopasowując się do wystroju każdego wnętrza. Muszę przyznać, że jestem pod sporym wrażeniem konstrukcji i sposobu mocowania GX (65” to wydatek rzędu 12 999 zł).LG w tym roku w OLED postanowiło dużą uwagę poświęcić zagadnieniom związanym z gamingiem. Jak informuje producent, zastosowanie trybu(pełniącego analogiczną rolę do HDR w filmach) zapewnia optymalne wyświetlanie obrazu, pozwalając graczom na dostrzeżenie większej liczby szczegółów, np. w lokalizacjach, w których promienie wschodzącego słońca mogą przesłaniać istotne detale. Ponadto nowe modele zostaną wyposażone w obsługę technologii(posiadając jednocześnie obsługę Freesync, analogicznej technologii od firmy AMD). Dzięki zastosowaniu powyższych rozwiązań matryca adaptuje się do liczby klatek na sekundę, sprawiając, że gra jest dużo płynniejsza i przyjemniejsza.Oczywiście nie sposób pominąć w tym miejscu obsługi technologii: 4K HFR (High Frame Rate), trybu ALLM (Automatic Low Latency Mode), zmiennej częstotliwości odświeżania VRR oraz zwrotnego kanału audio eARC. Według danych uzyskanych podczas konferencji, Input Lag w nowych OLED jest na poziomie 13 ms. Co ważne, nowe TV OLED, ale również Nano Cell, zostały wyposażone w cztery złącza HDMI 2.1.Większość telewizorów jest wyposażona w matrycę typu IPS. W ofercie znajdziemy przekątne w przedziale. Modele NanoCell został podzielone między sześć serii o różnych parametrach, wśród których najwyżej pozycjonowanym jest NANO99, a najniżej NANO86 (55” w cenie około 4 300 zł).Wszystkie egzemplarze (od NANO86) dysponują panelem. W odbiornikach 8K: NANO99, NANO97, NANO95, oraz UHD NANO90 zastosowano Full Aray Local Dimming. Według informacji producenta, wersja NANO90 zawiera około 32 stref.Wspólnymi elementami, które znajdziemy zarówno w nowych OLED, jak i w wybranych modelach NanoCell (NANO99, NANO97, NANO95, NANO90) są specjalne tryby obrazu. Przy pomocyotrzymamy obraz m.in.: bez upłynniaczy ruchu, z zachowaną proporcją obrazu i liczbą wyświetlanych klatek na sekundę oraz przestrzenią barw. Nie będzie w nim również aktywowanych różnego rodzaju algorytmów poprawiających obraz. Widz ma otrzymać jak najbardziej naturalną (referencyjną) wersję materiału filmowego, pozbawioną jakiejkolwiek ingerencji. Natomiast w przypadku nowego formatuzasada działania polega na zapewnieniu optymalizacji jakości obrazu tak, aby był on zgodny z zamysłem twórców, niezależnie od warunków oświetlenia, czy rodzaju treści i gatunków filmowych.foto. LGNowa oferta OLED zapowiada się bardzo interesująco, choć dziwi mnie tak duży zwrot producenta w kierunku gamingu. Należy przypomnieć, że odbiorniki z matrycą organiczną wymagają - nazwijmy to - „większej dbałości” w kwestii eksploatacji niż modele LCD LED.Seria NanoCell jest mocno zróżnicowana, większość topowych produktów dysponuje rozdzielczością 8K. Zapewne ich ceny nie będą należeć do najniższych. Wydaje się, że NANO90, egzemplarz UHD, może stać się najbardziej optymalnym wyborem wśród konsumentów, gdyż według wstępnej specyfikacji wygląda przyzwoicie. Wszystko jednak będzie zależało od wyceny tego egzemplarza przez sieci handlowe. Myślę, że wszystkie powyższe funkcjonalności TV oraz moje spostrzeżenia będą mogły być zweryfikowane z czasem, gdy jeden z telewizorów LG Electronics trafi do naszej redakcji na test.Źródło: LG