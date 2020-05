Lenovo publikuje wyniki finansowe. Firma pozostaje globalnym liderem rynku PC

Wysokie przychody i rekordowy dochód.



Grupa Lenovo przedstawiła dziś wyniki za pełny rok finansowy i IV kwartał, które świadczą o silnej pozycji firmy pomimo bezprecedensowych zmian o charakterze globalnym. Występujące w omawianym roku obrachunkowym liczne wyzwania makroekonomiczne i branżowe nie przeszkodziły firmie w osiągnięciu całorocznych przychodów przekraczających 50 mld USD (50,7 mld USD) już drugi rok z rzędu.





Firma chwali się również rentownością — rekordowe w jej historii dochody przed opodatkowaniem na poziomie 1,02 mld USD oznaczają wzrost o niemal 19% w ujęciu rok do roku. Dochód netto za pełny rok wyniósł 665 mln USD, co stanowi wzrost o 12% w ujęciu rok do roku.



„Firma Lenovo znacząco zreorganizowała swoją działalność przez ostatni rok pomimo jednego z najdonioślejszych okresów globalnych zmian w historii. Jestem niezwykle dumny z naszych solidnych wyników: od rekordowego dochodu przed opodatkowaniem w wysokości 1,02 mld USD po niemal rekordowe przychody na poziomie 50,7 mld USD” - powiedział Yang Yuanqing, prezes i CEO Lenovo.



Grupa Lenovo przedstawiła dziś wyniki za pełny rok finansowy i IV kwartał, które świadczą o silnej pozycji firmy pomimo bezprecedensowych zmian o charakterze globalnym. Występujące w omawianym roku obrachunkowym liczne wyzwania makroekonomiczne i branżowe nie przeszkodziły firmie w osiągnięciu całorocznych przychodów przekraczających 50 mld USD (50,7 mld USD) już drugi rok z rzędu.Firma chwali się również rentownością — rekordowe w jej historii dochody przed opodatkowaniem na poziomie 1,02 mld USD oznaczają wzrost o niemal 19% w ujęciu rok do roku. Dochód netto za pełny rok wyniósł 665 mln USD, co stanowi wzrost o 12% w ujęciu rok do roku.- powiedział Yang Yuanqing, prezes i CEO Lenovo.





Co napędza Lenovo?

Wchodząca w skład Lenovo Intelligent Devices Group (IDG) pozostaje głównym motorem dobrych wyników firmy. Grupa PC and Smart Devices (PCSD), jeden z dwóch działów IDG, osiągnęła przychody za pełny rok na poziomie niemal 40 mld USD, co stanowi wzrost o 3,6% w ujęciu rok do roku.



Grupa utrzymała się na pozycji lidera światowego rynku PC, a jej udział w rynku wzrósł o ponad 1 punkt procentowy i wyniósł 24,5% za pełny rok.



Ostatnie 12 miesięcy przyniosły całej branży kilka wyzwań, w tym niepewność geopolityczną, niedobory komponentów, wpływy kursów wymiany walut, a w I kwartale 2020 - globalną pandemię COVID-19. W przypadku koronawirusa firma wykorzystała sieć ponad 30 własnych i zewnętrznych zakładów na całym świecie do skorygowania mocy produkcyjnych i zrównoważenia produkcji.Wchodząca w skład Lenovo Intelligent Devices Group (IDG) pozostaje głównym motorem dobrych wyników firmy. Grupa, jeden z dwóch działów IDG, osiągnęła przychody za pełny rok na poziomie niemal 40 mld USD, co stanowi wzrost o 3,6% w ujęciu rok do roku.Grupa utrzymała się na pozycji, a jej udział w rynku wzrósł o ponad 1 punkt procentowy i wyniósł 24,5% za pełny rok.

Lenovo utrzymuje się na pozycji lidera światowego rynku PC / foto. Lenovo



Drugi dział IDG, Mobile Business Group (MBG) był na dobrej drodze do przełomowego roku, czemu przeszkodziło wymagane zamknięcie głównej fabryki smartfonów firmy w Wuhan wskutek pandemii COVID-19 w czwartym kwartale.





Ogólne przychody MBG spadły, a straty przed opodatkowaniem wyniosły 43 mln USD, lecz zostały znacznie skompensowane przez wzrost rentowności o 96 mln USD w ujęciu rok do roku. Dział ten koncentrował się w dalszym ciągu na innowacyjności i powrócił do segmentu premium dzięki charakterystycznemu, składanemu smartfonowi Motorola razr.



Dział Data Center Group (DCG) odnotował ogólny spadek przychodów o 8,7% w ujęciu rok do roku ze względu na mniejszy popyt na rozwiązania hiperskalowe oraz znaczne spadki cen towarów, ale przychody z pozostałej oferty wzrosły o 5,3% w ujęciu rok do roku. Wpłynęło na to dwucyfrowe zwiększenie przychodów z infrastruktury zdefiniowanej programowo (SDI), pamięci masowej, a także oprogramowania i usług. W szczególności przychody z pamięci masowej wzrosły o ponad 50% w ujęciu rok do roku. Ponadto sprzedaż serwerów niehiperskalowych zwiększyła się o 14%, a przychody w Chinach o 23% w ujęciu rok do roku. Firma utrzymała 1. pozycję w dziedzinie wysokowydajnych systemów obliczeniowych — 173 systemy ze światowej listy Top500 bazują na sprzęcie Lenovo.



Solidne postępy odnotowały także działy związane z transformacją biznesu. Przychody segmentu Smart IoT wzrosły niemal czterokrotnie (+296%) w ujęciu rok do roku dzięki rozwiązaniom do rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, inteligentnego biura i Internetu rzeczy. Przychody z inteligentnej infrastruktury zwiększyły się w ujęciu rok do roku o 37%, ponieważ zaczęły je generować rozwiązania do wirtualizacji funkcji sieciowych. Przychody z inteligentnych rozwiązań branżowych wzrosły ponad dwukrotnie (+133%) dzięki solidnym wynikom w dziale Data Intelligence Business Group oraz inteligentnym rozwiązaniom medycznym i edukacyjnym.



Źródło: Lenovo