Qualcomm Snapdragon króluje. AnTutu przedstawił obszerny ranking mobilnych chipów

Qualcom, Samsung, MediaTek i HiSilicon (Huawei). Które SoC są najwydajniejsze?

Który układ jest najlepszy?





MediaTek wcale nie najgorszy

Twórcy programu AnTuTu wykorzystywanego do testowania wydajności mobilnych sprzętów regularnie tworzą zestawienia najwydajniejszych pozycji. Tym razem nie poprzestali na kilku czy kilkunastu przykładach, a wykonali kawał roboty ze zbiorczym zestawieniem SoC czterech najpopularniejszych producentów. Są na nim zarówno starsze układy z 2014 roku jak i najnowsze dzieła inżynierów.Warto zauważyć, że to ranking czystej mocy chipów (zarówno CPU jak i wbudowanych GPU), a nie poszczególnych telefonów. Na finalną pracę w danym smartfonie lub tablecie wpływa jeszcze chociażby zastosowana pamięć RAM, rozdzielczość ekranu czy system - w tym nakładka i dalsze modyfikacje producenta. Ograniczono się tylko do linii Qualcomm Snapdragon, Samsung Exynos, HiSilicon Kirin (firma podległa Huaweiowi) i różnych przedstawicieli z obozu MediaTeka. Zabrakło SoC Apple i mniej popularnych producentów jak np. Rockchip.Stawkę zamykają takie pozycje jak Snapdragon 617, Snapdragon 425, Exynos 7580, Exynos 7570 czy MediaTek MT6750. Za to zdecydowanym liderem jest Qualcomm, a depcze mu po piętach Samsung. Ogólne wnioski są takie, że amerykański Qualcomm ma odpowiednio gęstą ofertę w każdym przedziale wydajności. Przekrój Exynosów wiele mu nie odstaje. Za to MediaTeka widzimy głównie w dole. Im wyżej, tym modeli firmy coraz mniej, choć ścisła czołówka może niektórych zaskoczyć.Najmniej jest modeli Kirin, ale należący do Huaweia HiSilicon wytwarza w zasadzie na potrzeby własne koncernu (nawet Samsung czasem sprzedaje Exynosy innym firmom), więc nie musi konkurować bogatą ofertą. Bardziej niepokojący w jego kontekście jest fakt, że najwyższa jednostka HiSilicon, czyli Kirin 990 5G, jest daleko w tyle nawet za kojarzącym się z tanimi smartfonami MediaTekiem.