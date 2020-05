Apple wymierzy środkowy palec w konsumentów, ale fani wezmą firmę w obronę

Jak zawsze.





Apple iPhone 12 bez słuchawek w zestawie

Cena słuchawek EarPods to ok. 119 złotych. | Źródło: Apple

Apple chce pozbyć się kabli i złącz w iPhone'ach

AirPods Pro to wydatek rzędu 999 złotych. | Źródło: Apple

Apple może pozwolić sobie na absolutnie wszystko, a i tak znajdą się konsumenci zawzięcie broniący nawet najgłupszych decyzji korporacji. Pamiętacie akcesoryjną (!) podstawę do monitora Apple Pro Display XDR , sprzedawaną przez Apple za 4250 złotych? Znalazł się dziennikarz, który napisał, że "to było najlepsze rozwiązanie". Kółka do obudowy komputera Mac Pro za 3499 złotych ? Jeden z czytelników napisał mi "nie stać cię, to nie kupuj". Ładowarki 5 W dołączane do smartfonów Apple za grube tysiące złotych też już niemal nikogo nie dziwią i nie bulwersują, więc producent idzie ze swoimi oszczędnościami o krok dalej.Znany i niezmiernie rzadko mylący się w swoich prognozach oraz stawianych tezach analityk Ming-Chi Kuo donosi, że Apple przestanie dołączać słuchawki EarPods do zestawów ze smartfonami iPhone. Omawianego akcesorium w pudełku zabraknie już w przypadku iPhone'a 12, który zaprezentowany zostanie jeszcze w tym roku. Osoby pragnące otrzymać EarPodsy, będą mogły zakupić je poza zestawem. Czy wpłynie to na obniżenie ceny nowych iPhone'ów? Oczywiście, że nie.Postępowanie Apple wynika z chęci maksymalizowania zysków ze sprzedaży słuchawek AirPods . Prawdopodobnie premierze tegorocznych iPhone'ów towarzyszyła będzie szeroko zakrojona akcja promocyjna, w której Apple wzywało będzie do zakupu smartfonów iPhone 12 w zestawach promocyjnych z AirPodsami lub AirPodsami Pro Usunięcie EarPodsów z zestawów ze smartfonami iPhone to kolejny krok mający na celu przejście na "bezprzewodowość". Prezentowane w 2021 roku smartfony Apple mają zostać pozbawione złącza Lightning, z którego korzystają EarPodsy. Przyszłoroczne nowości najpewniej ładowane będą wyłącznie w sposób bezprzewodowy.Czy zatem w przyszłym roku Apple zacznie do iPhone'ów dołączać słuchawki bezprzewodowe zamiast przewodowych? Odpowiedź na to pytanie wydaje się jednoznaczna. Oczywiście w sieci pojawiły się już teraz komentarze, że "przecież już niemal każdy ma w domu jakieś słuchawki bezprzewodowe". Serio, każdy?Wyobraźcie to sobie tylko: "Rewolucja! Od teraz możesz wybrać ekran dopasowany do Twoich potrzeb. Opcjonalny ekran IPS za 5 999 złotych dla zwykłego Kowalskiego albo OLED za jedyne 15 999 złotych". Dam sobie uciąć rękę (na wszelki wypadek lewą) za to, że znaleźliby się obrońcy i takiej decyzji.Źródło: mat. własny