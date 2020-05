Plecak-komputer do wirtualnej rzeczywistości? Zobaczcie ZOTAC VR GO 3.0

Komputer noszony na plecach, bo czemu nie!

ZOTAC Technology, producent podzespołów komputerowych, przedstawił najnowszą wersję plecaka do wirtualnej rzeczywistości – VR GO 3.0. Został on wyposażony w mobilną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2070, procesor Intel Core i7 dziewiątej generacji, 16GB pamięci DDR4 i system podświetlenia SPECTRA 2.0 RGB.Zestaw ten współdziała z najpopularniejszymi goglami do VR i według producenta jest o 25% bardziej wydajny w porównaniu do poprzedniej generacji. Dzięki odpowiedniej karcie graficznej obsługuje także technologię Ray Tracing, a jednocześnie zapewnia pełną swobodę ruchów.

Specyfikacja ZOTAC VR GO 3.0

Na pokładzie znajdziemy porty 3x USB 3.0 + 3x USB 3.0 & 1x USB 3.1 i wyjścia 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4. Nie zabrakło łączności 802.11ac WLAN & Bluetooth 5.0.Za sprawą lekkiej i zgrabnej obudowy VR GO 3.0 zachował charakterystyczną konstrukcję. Jeśli chcemy uwolnić się od kabli zasilających to VR GO 3.0 umożliwia jedną godzinę nieprzerwanej pracy. Jednak użytkownicy mogą cieszyć się niemal nieograniczoną zabawą dzięki wymienianym „na gorąco” bateriom i zewnętrznej stacji dokującej do ich ładowania. Dodatkowo, tkanina plecaka wykonana jest z materiału niepochłaniającego wilgoci co ułatwi utrzymanie całego zestawu w czystości.ZOTAC VR GO 3.0 trafi do sprzedaży w czerwcu tego roku w cenieŹródło i zdjęcia: ZOTAC Technology