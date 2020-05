Złamana biel - to nowy kolor Huawei Watch GT 2. Piękny wariant dla kobiet

Nowe nagrody w lubianej akcji.





Promocja na Huawei Watch GT 2 (42 mm) / foto. Huawei

Rośnie popularność smartwatchy, nic dziwnego zatem, że producenci sięgają po nowe, bardziej atrakcyjne warianty kolorystyczne. Do sprzedaży trafił właśnie nowy kolor smartwatchaHuawei przygotował też atrakcyjną ofertę dla całej serii – każdy, kto kupi jeden z czterech smartwatchy Watch GT 2 (42 mm), otrzyma w prezencie inteligentnąlub. Oferta potrwa do 7 czerwca.Wszystkie modele Huawei Watch GT 2 (42 mm) – w zestawie z inteligentną wagą AH100 lub opaską sportową Band 4 – dostępne są w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia, w oficjalnym sklepie internetowym Huawei – huawei.pl oraz w sklepach Empik, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom. Promocja obejmuje wszystkie modele Watcha GT 2 (42 mm) – elegancki złoty, sportowy czarny, klasyczny beżowy oraz właśnie wprowadzony do sprzedaży kolor – złamana biel.Huawei Watch GT 2 wyposażony jest w dotykowy. Na jednej krawędzi zegarka zainstalowano dwa przyciski, które służą do uruchamiania i zmiany wybranych funkcji. Dzięki rozwiązaniu ALS, ekran automatycznie dostosowuje swoją jasność do warunków pogodowych i pory dnia.Zegarek w wersji damskiej napędzany jest przez innowacyjny procesor– pierwszy układ Huawei zaprojektowany z myślą o urządzeniach wearables. Dzięki zaawansowanej technologii, zegarek może pracować nawet przez siedem dni na jednym ładowaniu, a z włączonym GPS – do 15 godzin.Huawei Watch GT 2 (42 mm) obsługuje, między innymi bieg, ćwiczenia fitness, spacery czy jazdę na rowerze. Rejestruje również takie dane jak dystans, spalone kalorie, tętno i tempo.Smartwatche Huawei otrzymały też ważną aktualizację, która uzupełnia je o nowe funkcje – kontrolowanie cyklu menstruacyjnego oraz możliwość, czyli poziomu nasycenia krwi tlenem.Źródło: Huawei