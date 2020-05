Ta decyzja podjęta przez rząd USA może być najgorszym koszmarem Huawei

TSMC wstrzymuje realizację zamówień.





fot. instalki.pl

TSMC, największy na świecie producent mikroprocesorów wstrzymał nowe zamówienia od Huawei – wszystko to w odpowiedzi na zaostrzoną kontrolę eksportu w USA. Cała akcja ma na celu dalsze ograniczenie dostępu chińskiej firmy do kluczowych segmentów dostaw. Osoba zaznajomiona z sytuacją w wypowiedzi dla serwisu Nikkei Asian Review poinformowała, iżpo zmianie reguł przez rząd USA tak, aby w pełni przestrzegać najnowszych przepisów. Co stanie się dalej?Zakaz nie dotyczy zamówień, które TSMC przyjęło przed wprowadzeniem nowego zakazu w życie – wszystkie komponenty zamówione wcześniej zostaną dostarczone. Jest to jakieś pocieszenie.Departament Handlu USA ogłosił, iż wszyscy producenci spoza USA korzystający z amerykańskiego sprzętu do produkcji półprzewodników oraz mikroprocesorów będą musieli ubiegać się o specjalną licencję, przed dostarczeniem czipów do Huawei. To trudna decyzja, bowiem dla TSMC Huawei jest drugim, największym klientem –– nie tylko w kontekście produkcji procesorów do swoich flagowych smartfonów, ale również w zakresie tworzenia układów do sztucznej inteligencji oraz układów sieciowych potrzebnych do sprzętów zapewniających łączność bezprzewodową. Zarówno przedstawiciele TSMC, jak i Huawei nie poinformowali, jak dalej będzie wyglądała opisywana sytuacja oraz co tak naprawdę stanie się w przyszłości.Chiński Departament Handlu zdecydowanie sprzeciwił się zaostrzeniu kontroli eksportu w USA i powiedział, że tego typu ograniczenia. Chińczycy mają także podjąć odpowiednie środki zaradcze, jeśli USA nie zdecyduje się na zmianę.Akcje TSMC na Tajwanie spadły o 2%.Oświadczenie Huawei ma pojawić się w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin.Źródło: Nikkei / fot. instalki.pl